Torta matera salada: la receta fácil, económica y súper esponjosa que se hace sin amasar

- 500 g de harina común
- 5 g de levadura seca o 25 g de levadura fresca
- 450 ml de agua tibia
- 1 pizca de azúcar
- 3 cucharadas de aceite
- Sal al gusto, colocada por los bordes
Para el relleno
- 100 g de paleta, jamón o salame picado
- 100 g de queso rallado o queso para máquina
Para la cobertura
- 1 huevo
- 2 dientes de ajo picados finamente
- Cantidad necesaria de orégano o perejil
- 100 g adicionales de queso para máquina, cortado en tiritas
- Cantidad necesaria de aceite adicional, para engrasar el molde y facilitar el moldeado
Cómo hacer la torta matera salada paso a paso
(La receta corresponde al canal de YouTube Natalí Sosa)
- Preparar la levadura: colocar la harina en un recipiente y formar un espacio en el centro. Agregar la levadura, el agua tibia y la pizca de azúcar. Cubrir y dejar reposar hasta que se produzca la fermentación inicial o se forme la esponja.
- Preparar la masa: incorporar las tres cucharadas de aceite y colocar la sal por los bordes. Mezclar todo con una cuchara hasta obtener una masa húmeda y pegajosa. Tapar y dejar leudar durante 45 minutos, o hasta que duplique su volumen.
- Preparar el aderezo: mientras la masa leuda, batir el huevo en un recipiente pequeño junto con los dientes de ajo picados y el orégano o perejil.
- Agregar el relleno: una vez que la masa haya leudado, incorporar los 100 gramos de paleta, jamón o salame y los 100 gramos de queso rallado o queso para máquina. Mezclar con la cuchara hasta integrar todos los ingredientes.
- Colocar la masa en el molde: aceitar ligeramente la base de un molde número 24. Volcar la masa y distribuirla de manera pareja con una cuchara. También se pueden utilizar los dedos ligeramente untados con aceite para acomodarla sin que se pegue en las manos. Con esta cantidad se puede preparar una pieza alta o dividir la masa en dos moldes para obtener dos tortas saladas.
- Decorar la superficie: con una espátula y el aderezo preparado anteriormente, marcar un diseño enrejado sobre la masa. Colocar encima las tiritas de los 100 gramos de queso restantes y pincelar con el resto de la mezcla de huevo y especias sobre los espacios libres.
- Hornear: llevar a un horno precalentado a 180 °C y cocinar durante 30 a 35 minutos, hasta que la superficie esté dorada de manera pareja. Dejar entibiar antes de desmoldar.
La torta matera salada es una alternativa simple, abundante y fácil de preparar, ideal para compartir en una picada, una comida informal o acompañar unos mates.