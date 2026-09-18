Tras dejar la radio, Edith Hermida destapó la interna con Eliana Guercio y lanzó una frase letal: “No me...”

Si bien la decisión ya estaba tomada, Edith admitió que no fue sencillo cerrar este ciclo. "Era una decisión que ya venía pensando, aunque me costó mucho. Me duele, pero bueno", expresó al hablar sobre el proceso que atravesó antes de dar el paso al costado.

Pero la conversación también derivó en una vieja interna que vuelve a quedar en escena con su salida. El cronista le consultó por los históricos rumores de mala onda con Eliana Guercio, quien había dejado el programa cuando Hermida se incorporó, y por las versiones que hablan de un posible regreso de la exvedette al programa.

Lejos de esquivar el tema, Edith respondió con humor y una cuota de ironía: "Ahhh, ahora que no estoy que vuelva. Eliana, yo quería trabajar con vos".

En ese momento, Rodrigo Bar le recordó que ambas habían coincidido durante un período muy breve al aire en La 100. Sin vueltas, Hermida se refirió a aquella relación laboral y lanzó una contundente frase: "No me bancaba, pero yo sí".

De todos modos, la locutora dejó en claro que no tendría inconvenientes con un eventual regreso de Eliana Guercio a la radio. "No me molestaría que vuelva, ojalá que vuelva porque era un espacio en el cual le gustaba estar", sostuvo.

Ahora, con el final de Gran Hermano y la reciente renuncia de Eliana Guercio a A la Barbarossa, ambos ciclos en la pantalla de Telefe, el escenario vuelve a generar especulaciones sobre su futuro laboral. Sin embargo, el lugar que deja Edith Hermida en El Club del Moro ya tiene reemplazo.

Fue el propio Santiago del Moro quien anunció durante la gran final de Gran Hermano que Daniela De Lucía ocupará ese espacio y le dio la bienvenida al programa. Así, la salida de Hermida abre un nuevo capítulo en la primera mañana de La 100, mientras queda planteada la posibilidad de que Guercio pueda volver a la emisora.

Qué dijo Santiago del Moro sobre la salida de Edith Hermida de su programa de radio

En la noche del miércoles, Santiago del Moro palpitó lo que sería la gran final de Gran Hermano Generación Dorada junto a Ángel de Brito en LAM (América TV). A través de una entrevista vía móvil, el conductor de Telefe también confirmó la salida de Edith Hermida de El club del Moro, su programa de radio en la primera mañana de La 100.

Así, después de que trascendiera la noticia, fue el propio Santiago del Moro quien aportó reveladores detalles sobre la inesperada salida de la locutora. En medio de la conversación, el rubio habló sobre la exigente rutina que implica estar al frente de un programa radial durante las primeras horas del día y lanzó una contundente frase con tono de humor: "Hacer a la mañana es un karma que uno está pagando en vida".

Luego confirmó que Edith Hermida había decidido dejar El Club del Moro y reveló un dato hasta ahora desconocido sobre la conversación que ambos mantuvieron cuando ella cerró su incorporación a MasterChef Celebrity.

El conductor contó que, al enterarse de que su compañera había firmado para el reality de Telefe, le hizo una advertencia muy concreta sobre lo que implicaría asumir ese nuevo desafío laboral. "Cuando Edith firmó y arregló para hacer MasterChef Celebrity, le dije ‘no vas a poder hacer todo porque MasterChef lleva entre 8 y 9 horas’", recordó Santiago del Moro.

La frase del conductor expuso así la exigencia que supone formar parte del reality culinario. Del Moro, que conoce de primera mano la dinámica de producción de MasterChef Celebrity tras haber conducido las primeras tres ediciones, hizo referencia a las extensas jornadas que demanda el programa y que, según explicó, hacen difícil compatibilizarlo con la rutina diaria de la radio.