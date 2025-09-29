A24.com

Martín Fierro de Televisión 2025: todos los looks de las celebridades en la alfombra roja

Las celebridades lucieron sus mejores looks en la alfombra roja, transformando la previa de los Premios Martín Fierro de Televisión 2025 en un verdadero desfile de moda y elegancia. Entre brillos, transparencias, trajes de diseño y accesorios de lujo, cada figura buscó destacarse con un estilo propio.

29 sept 2025, 21:04
Las celebridades llegaron al Hotel Hilton en Puerto Madero para presenciar los Premios Martín Fierro de Televisión 2025, luciendo sus mejores looks para la ocasión.

La conducción de la alfombra roja estuvo a cargo de Iván de Pineda, Zaira Nara, Robertito Funes Ugarte, Sol Pérez, Momi Giardina y Santi Talledo, quienes recibieron a las figuras que brillaron en la previa de la gran entrega que se transmitió por Telefe.

El blooper de Momi Giardina: se tropezó dos veces en la alfombra roja de los Premios Martín Fierro 2025

el blooper de momi giardina: se tropezo dos veces en la alfombra roja de los premios martin fierro 2025

En primer lugar el conductor de Pasapalabra junto a la modelo dieron el pase a Sol que explicó qué llevaba puesto. "Este vestido es alucinante, me vistió Vero de la Canal. Venía con una idea, pero soy muy cambiante. Le mandé un mensajito y le dije: ¿te animas a esto?", introdujo la figura.

Por su parte, los integrantes de Luzu TV también dieron detalles de la indumentaria elegida: "Tengo diez metros de tela". Por su parte, Santi sumó:

Las fotos de los mejores looks

Zaira Nara e Iván de Pineda

PYA MARCA AGUA CENTRO 3 FOTOS (1)

Maru Botana

Tato Algorta

Donato de Santis y Jorge

Daniel López Rosetti y Donato de Santis

Isabel Macedo

"Misma diseñadora. Estaba en Uruguay, Mery no falla. Me conoce el cuerpo. Llegué al hotel a las 15 hs, pero si queres estar relajado tenes que venir con tiempo"

Eliana Guercio

"Me vistió Marcela Daf Atelier. Había visto algo que me gustaba y él se ocupó. Le metió cola y escote", detalló.

Pilar Smith y Evelyn Von Brocke

Mora Bianchi, Lola Abraldes y Ramiro Toti

Julieta Poggio

Teté Coustarot

Pamela David

Angela Leiva

Germán Paoloski

Marcelo Polino y Flavio Mendoza

Lourdes Sánchez

Ariel Rodríguez Palacios

Esteban Mirol

Rodolfo Barili y Lara Piro

Josefina 'La China" Ansa

Susana Roccasalvo

Darío Turovelzky y Sofía Soldati

Milett Figueroa

Milva Castellini y Romina Gaetani

Sabrina Rojas

Christophe Krywonis

Roberto Pettinato

Evangelina Anderson

Ángel de Brito

Cami Homs

Georgina Barbarossa

Natalia Oreiro

Mariana Fabbiani

Beto Casella

Karina Mazzocco

