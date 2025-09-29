Martín Fierro de Televisión 2025: todos los looks de las celebridades en la alfombra roja

Las fotos de los mejores looks

Zaira Nara e Iván de Pineda

Maru Botana

Tato Algorta

Donato de Santis y Jorge

Daniel López Rosetti y Donato de Santis

Isabel Macedo

"Misma diseñadora. Estaba en Uruguay, Mery no falla. Me conoce el cuerpo. Llegué al hotel a las 15 hs, pero si queres estar relajado tenes que venir con tiempo"

Eliana Guercio

"Me vistió Marcela Daf Atelier. Había visto algo que me gustaba y él se ocupó. Le metió cola y escote", detalló.

Pilar Smith y Evelyn Von Brocke

Mora Bianchi, Lola Abraldes y Ramiro Toti

Julieta Poggio

Teté Coustarot

Pamela David

Angela Leiva

Germán Paoloski

Marcelo Polino y Flavio Mendoza

Lourdes Sánchez

Ariel Rodríguez Palacios

Esteban Mirol

Rodolfo Barili y Lara Piro

Josefina 'La China" Ansa

Susana Roccasalvo

Darío Turovelzky y Sofía Soldati

Milett Figueroa

Milva Castellini y Romina Gaetani

Sabrina Rojas

Christophe Krywonis

Roberto Pettinato

Evangelina Anderson

Ángel de Brito

Cami Homs

Georgina Barbarossa

Natalia Oreiro

Mariana Fabbiani

Beto Casella

Karina Mazzocco

Noticia en desarollo...