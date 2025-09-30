Estela de Carlotto, internada en La Plata: qué se sabe sobre su salud

En caso de continuar la evolución positiva, Carlotto, que cumplirá 95 años el próximo 22 de octubre, será dada de alta este mismo martes por la tarde.

Quiénes son y de qué viven los hijos de Estela de Carlotto

Enriqueta Estela Barnes de Carlotto es una activista de derechos humanos y presidenta de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Su lucha comenzó cuando una de sus hijas, Laura Estela Carlotto, fue secuestrada y desaparecida en Buenos Aires, embarazada, a fines de 1977.

Por relatos pudo reconstruir que su hija había llegado a parir y que su nieto fue apropiado y su identidad cambiada. Lo buscó durante casi 36 años. El 5 de agosto de 2014, tras una comprobación de ADN hecha voluntariamente por el interesado, su nieto fue identificado, y se convirtió en el número 114 de la lista de nietos recuperados

Además de Laura, Estella de Carlotto es madre de Claudia Carlotto, Remo Carlotto, Miguel Guido Carlotto. Muchos de ellos ocuparon y ocupan cargos públicos pero tienen un perfil de vida mucho más bajo.

Miguel Guido Carlotto fue Concejal, Senador y Secretario de Derechos Humanos. Logró jubilarse hace unos años.

hija carloto

Desde el gobierno de Mauricio Macri se desempeña como funcionaria dentro del Ministerio de Justicia. Su designación figura en el boletín oficial: "Desígnase transitoriamente, a partir del 14 de marzo de 2018 y por el término de CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados a partir de la fecha de la presente decisión administrativa, a la señora Claudia Susana CARLOTTO (D.N.I. Nº 13.424.067), en el cargo de Director Nacional de la DIRECCION NACIONAL DE INVESTIGACIÓN DE LA DESAPARICIÓN DE NIÑOS COMO CONSECUENCIA DEL ACCIONAR DEL TERRORISMO DE ESTADO dependiente de la COMISIÓN NACIONAL POR EL DERECHO A LA IDENTIDAD (CONADI) de la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08, sus modificatorios y complementarios, con autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos de acceso al Nivel A establecidos en el artículo 14 del citado Convenio, autorizándose el correspondiente pago de la Función Ejecutiva Nivel I del mismo".

Remo Gerardo Carlotto es un activista por los derechos humanos y político argentino, que se desempeñó como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires entre 2009 y 2017 por el Frente para la Victoria, entre otros cargos.

En febrero del 2021, a través del decreto 103/2021 publicado el 17 de febrero en el Boletín Oficial, el gobierno nacional de Alberto Fernández designó a Remo Gerardo Carlotto como Representante Especial para Asuntos de Derechos Humanos en el Ámbito Internacional.

También, Alberto Fernández, junto con los ministros de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta; y de Defensa, Jorge Taiana; participaron del traspaso de mando en el que Remo Carlotto asumió como secretario ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos (IPPDH) del Mercosur.