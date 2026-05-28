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Astrología: el fin del mito de Mercurio Retrógrado y 3 verdades ocultas que nadie te cuenta para ganar dinero

Dejá de echarle la culpa al planeta de las comunicaciones. Descubrí el verdadero manual astrológico para usar este fenómeno a tu favor y potenciar tus finanzas.

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Dejá de lado el miedo a Mercurio Retrógrado y aprovechá la energía de revisión para detectar oportunidades de negocio ocultas este jueves. Foto: Astrología.

Dejá de lado el miedo a Mercurio Retrógrado y aprovechá la energía de revisión para detectar oportunidades de negocio ocultas este jueves. Foto: Astrología.

Cada vez que el planeta más cercano al Sol parece ralentizar su marcha en el cielo, las redes sociales se inundan de pánico, memes y advertencias apocalípticas. Existe un mito urbano generalizado en la astrología moderna que instala que durante Mercurio Retrógrado todo tiene que salir obligatoriamente mal: los contratos se caen, las computadoras se rompen, los mails no llegan y los exnovios reaparecen para complicarnos la vida. Sin embargo, este fenómeno astrológico actual está lejos de ser una maldición cósmica y encierra un potencial oculto increíble para tu economía si sabés cómo jugarlo.

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Hoy, jueves 28 de mayo de 2026, desarmamos el discurso del miedo para entender la verdadera ingeniería detrás de este tránsito planetario. Mercurio es el regente de la mente, el comercio, el periodismo, las transacciones digitales y la logística cotidiana. Cuando entra en su fase de retrogradación, el universo no te está mandando un castigo; simplemente te está obligando a cambiar la dirección de tu energía intelectual. Pasamos de la acción ciega hacia afuera a una fase obligatoria de revisión, auditoría y orden interno.

Las 3 verdades ocultas para sacarle ventaja económica al tránsito

  • 1. Es el mejor momento del año para cobrar deudas viejas: Mientras Mercurio retrograda, el pasado vuelve a estar sobre la mesa de negociaciones. Es la jornada ideal para reclamar ese pago demorado, enviar recordatorios de facturas vencidas o renegociar contratos que habían quedado congelados hace meses.

  • 2. Tu radar para detectar errores ocultos se potencia: El ojo clínico de la mente se vuelve ultrasónico. Si usás estas horas para revisar tus carpetas de gastos, auditar el código de tu web o releer la letra chica de tus contratos vigentes, vas a encontrar fugas de dinero que en situaciones normales habías pasado por alto.

  • 3. El éxito está en los proyectos guardados en el cajón: El cielo prohíbe las firmas apuradas de cosas 100% nuevas, pero bendice con fuerza el relanzamiento. Agarrá esa idea de negocio que diseñaste el año pasado y quedó a mitad de camino; reescribila, pulila y preparala para romper el mercado.

El manual de supervivencia para el celular y la oficina este jueves

Para surfear esta energía sin sufrir los típicos dolores de cabeza en el ámbito laboral, el secreto absoluto es la prevención obsesiva y la claridad absoluta. Mi primer consejo para este jueves es que no des nada por sentado en tus comunicaciones diarias. Si mandás un mail importante con directivas de trabajo o una propuesta comercial alta a un cliente, levantá el teléfono o mandá un mensaje corto para confirmar que la información se recibió de manera correcta y sin malentendidos de tono.

En el plano tecnológico, este tránsito te exige prolijidad digital inmediata. Dedicá la última hora de la tarde a realizar copias de seguridad de tus archivos más valiosos, actualizar las contraseñas de tus cuentas financieras y limpiar el almacenamiento de tu celular. Mercurio Retrógrado solo rompe los dispositivos que ya venían fallando por falta de mantenimiento. El universo hoy no busca complicarte el día; premia a los profesionales maduros que usan la pausa obligatoria para ordenar sus herramientas antes de volver a acelerar.

FAQ:

  • ¿Se pueden firmar contratos importantes durante este periodo? Sí, siempre y cuando revises la letra chica tres veces, verifiques los datos con un especialista y no lo hagas bajo la presión del apuro.

  • ¿Es verdad que los electrodomésticos y computadoras fallan más? Solo si ignorás las alertas previas. El tránsito expone lo que ya estaba atado con alambre para que lo arregles de manera definitiva.

  • ¿Qué color se recomienda vestir para blindar la mente hoy? El amarillo vibrante o el naranja para mantener activos los reflejos intelectuales y disipar la neblina mental.

  • ¿Qué amuleto es ideal para proteger las comunicaciones en el escritorio? Un cristal de fluorita o una pirita para atraer la estructura mental, la concentración y la abundancia en los negocios.

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