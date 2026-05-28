Astrología: el fin del mito de Mercurio Retrógrado y 3 verdades ocultas que nadie te cuenta para ganar dinero

Las 3 verdades ocultas para sacarle ventaja económica al tránsito

1. Es el mejor momento del año para cobrar deudas viejas: Mientras Mercurio retrograda, el pasado vuelve a estar sobre la mesa de negociaciones. Es la jornada ideal para reclamar ese pago demorado, enviar recordatorios de facturas vencidas o renegociar contratos que habían quedado congelados hace meses.

2. Tu radar para detectar errores ocultos se potencia: El ojo clínico de la mente se vuelve ultrasónico. Si usás estas horas para revisar tus carpetas de gastos, auditar el código de tu web o releer la letra chica de tus contratos vigentes, vas a encontrar fugas de dinero que en situaciones normales habías pasado por alto.

3. El éxito está en los proyectos guardados en el cajón: El cielo prohíbe las firmas apuradas de cosas 100% nuevas, pero bendice con fuerza el relanzamiento. Agarrá esa idea de negocio que diseñaste el año pasado y quedó a mitad de camino; reescribila, pulila y preparala para romper el mercado.

El manual de supervivencia para el celular y la oficina este jueves

Para surfear esta energía sin sufrir los típicos dolores de cabeza en el ámbito laboral, el secreto absoluto es la prevención obsesiva y la claridad absoluta. Mi primer consejo para este jueves es que no des nada por sentado en tus comunicaciones diarias. Si mandás un mail importante con directivas de trabajo o una propuesta comercial alta a un cliente, levantá el teléfono o mandá un mensaje corto para confirmar que la información se recibió de manera correcta y sin malentendidos de tono.