Astrología: el fin del mito de Mercurio Retrógrado y 3 verdades ocultas que nadie te cuenta para ganar dinero

Cada vez que el planeta más cercano al Sol parece ralentizar su marcha en el cielo, las redes sociales se inundan de pánico, memes y advertencias apocalípticas. Existe un mito urbano generalizado en la astrología moderna que instala que durante Mercurio Retrógrado todo tiene que salir obligatoriamente mal: los contratos se caen, las computadoras se rompen, los mails no llegan y los exnovios reaparecen para complicarnos la vida. Sin embargo, este fenómeno astrológico actual está lejos de ser una maldición cósmica y encierra un potencial oculto increíble para tu economía si sabés cómo jugarlo.