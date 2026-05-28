Mundial 2026: la Justicia investiga los motivos de los precios exorbitantes de las entradas

gianni infantino Gianni Infantino, presidente de la FIFA. La justicia de Nueva Yrok y California le piden informes sobre el porqué de los precios tan altos para las entrada para el Mundial 2026. (Foto: Gentileza GDS)

El Mundial récord para el precio de las entradas

Se entiende que es un Mundial y lo que eso significa. Pero no dejan de ser partidos de fútbol, el espectáculo más popular en el planeta. Entonces, ¿por qué las entradas parecen estar destinadas solo para VIP o personas con gran poder adquisitivo, sin importar la instancia de la competencia y los países que estén en el campo de juego?

La organización del Mundial 2026 quedó en el centro de una fuerte polémica en Estados Unidos luego de que fiscales de varios estados iniciaran investigaciones por el elevado precio de las entradas y posibles prácticas engañosas en la venta de tickets para los partidos del torneo.

Los fiscales generales de Nueva York y Nueva Jersey anunciaron una investigación formal contra la FIFA tras denuncias de fanáticos que aseguran haber sido engañados sobre la ubicación de los asientos y afectados por un sistema de precios dinámicos que disparó los costos de las entradas.

Las autoridades apuntan especialmente contra los partidos que se jugarán en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en las afueras de Nueva York. Será la sede de ocho encuentros del Mundial, incluida la final del 19 de julio. Según las denuncias, algunos aficionados pagaron entradas de categoría premium y terminaron ubicados en sectores inferiores a los prometidos originalmente.

Además, los fiscales sostienen que la FIFA habría generado una “escasez artificial” de tickets para elevar los precios a través de la demanda. Algunas entradas para la final llegaron a ofrecerse por más de 30.000 dólares en reventa oficial. Sí, 30.000 dólares.

partidos en Nueva York Los precios de las entradas del mundial en Nueva York, en la mira por su costo elevado. Allí se jugará la final de la Copa del Mundo. (A24.com)

California también investiga los partidos del Mundial

La controversia no quedó limitada a la costa este. El fiscal general de California, Rob Bonta, también abrió una investigación por posibles violaciones a las leyes de protección al consumidor relacionadas con los partidos que se disputarán en Los Ángeles y el área de la Bahía de San Francisco.

Bonta envió una carta oficial a la FIFA para exigir explicaciones sobre denuncias de compradores que aseguran haber adquirido entradas bajo una categoría determinada y luego descubrir cambios en los mapas de ubicación y en la asignación de asientos.

La preocupación creció especialmente por los precios de los encuentros en California. Para el debut de Estados Unidos frente a Paraguay en el SoFi Stadium de Los Ángeles, algunas entradas llegaron a venderse entre 1.900 y más de 3.400 dólares.

El tema es importante porque el anfitrión, que despierta gran interés en sus aficionados, jugará allí la primera fase. La situación económica para los norteamericanos es compleja, ya que la guerra en el Golfo Pérsico ha hecho subir el precio del combustible y por extensión, de los precios en general, provocando mayor inflación. En ese contexto, tener que pagar miles de dólares por un ticket los irrita.

Según la oficina del fiscal, las leyes californianas prohíben prácticas comerciales que puedan inducir a error a los consumidores. La investigación busca determinar si la FIFA modificó categorías y ubicaciones después de concretadas las ventas.

partidos en California La selección de EE.UU jugará la primera ronda del mundial en California. Fiscales recogieron el enojo de los hinchas locales por el precio de las entradas y decidieron investigar si hay irregularidades. (Foto: A24.com)

Críticas al sistema de “precios dinámicos”

Uno de los principales focos del escándalo es el sistema de “dynamic pricing” o precios dinámicos, utilizado por la FIFA por primera vez en una Copa del Mundo. El mecanismo ajusta automáticamente el valor de las entradas según la demanda, lo que provocó aumentos abruptos en distintos partidos. Por supuesto, el interés por ver Congo vs Uzbekistán, por ejemplo, no es ni remotamente parecido a ver a los candidatos. Y peor todavía cuando de se llega a cuartos de final, semifinales y la final. La "demanda", en este principio de precios "dinámicos" llevó los tickets a niveles ridículamente caros.

La medida despertó críticas de grupos de aficionados y dirigentes políticos, que consideran que el Mundial quedó fuera del alcance económico de gran parte del público. Incluso, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, debió responder públicamente a los cuestionamientos por los costos.

Mientras avanzan las investigaciones, la FIFA evitó realizar comentarios oficiales sobre las acusaciones. Sin embargo, la presión política y judicial crece a pocas semanas del inicio del Mundial más grande de la historia, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Mundial 2026: ¿la Justicia puede hacer bajar el precio de las entradas?

La investigación judicial sobre las entradas del Mundial 2026 podría tener consecuencias importantes para la FIFA y para el sistema de venta de tickets, aunque una baja generalizada de precios no parece sencilla en el corto plazo.

Los fiscales de Nueva York, Nueva Jersey y California investigan posibles prácticas engañosas vinculadas al sistema de precios dinámicos y a la asignación de ubicaciones dentro de los estadios. Si las autoridades concluyen que hubo violaciones a las leyes de protección al consumidor, la FIFA podría enfrentar multas millonarias, demandas colectivas e incluso la obligación de compensar económicamente a compradores afectados.

Uno de los escenarios posibles es que la organización se vea forzada a transparentar mejor cómo funciona el sistema de precios y a informar con mayor claridad la ubicación real de las entradas antes de la compra. También podrían imponerse límites a futuras modificaciones de categorías o sectores dentro de los estadios.

En cuanto a los precios, especialistas en derecho deportivo estadounidense consideran que la presión política y judicial podría obligar a la FIFA a liberar más entradas a valores más bajos para evitar una escalada del conflicto y reducir las críticas públicas. Sin embargo, una reducción masiva de precios sería difícil porque gran parte de los tickets ya fueron vendidos y porque la FIFA defiende el sistema de “precios dinámicos” como una herramienta comercial legítima.

También existe la posibilidad de que tribunales estadounidenses ordenen devoluciones parciales de dinero o compensaciones para quienes pagaron montos elevados por ubicaciones distintas a las prometidas originalmente.