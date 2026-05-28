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Escándalo total: Stephanie Demner denunció una gravísima traición durante su embarazo

La angustia y durísima denuncia de traición de Stephanie Demner tras anunciar su segundo embarazo. Mirala.

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Escándalo total: Stephanie Demner denunció una gravísima traición durante su embarazo

Stephanie Demner quedó envuelta en un verdadero escándalo luego de revelar públicamente una situación que, según sus propias palabras, “no lo van a poder creer”. La influencer denunció que una ecografista habría violado completamente su intimidad durante su segundo embarazo al filtrar información privada a un periodista de espectáculos antes de que ella pudiera anunciar la noticia.

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El explosivo relato fue publicado en redes sociales y rápidamente generó indignación entre sus seguidores, especialmente por el delicado momento en el que ocurrió todo: cuando el embarazo todavía no había llegado a las 12 semanas y seguía siendo considerado de riesgo.

“Storytime de cuando me hice una ecografía en mi segundo embarazo y la ecografista le mandó un mensaje a Ángel de Brito”, comenzó contando Stephanie en un video que explotó en Instagram y TikTok.

La influencer explicó que hasta ese momento solamente su círculo íntimo conocía la noticia y que había decidido mantener el embarazo en secreto hasta realizar la ecografía más importante del primer trimestre.

Según relató Demner, horas después de realizarse la ecografía recibió un inesperado mensaje de Ángel de Brito preguntándole directamente si estaba embarazada. Le dije: ‘Sí, ¿cómo lo sabías?’”, recordó.

La situación la dejó completamente desconcertada y decidió investigar quién había filtrado la información. Lo que descubrió la dejó en shock.

Cuando veo el perfil de la persona que le escribió a Ángel y la googleo… era la ecografista del centro donde me había hecho el estudio”, contó indignada.

Stephanie aseguró que la profesional incluso le habría enviado detalles específicos sobre el embarazo, incluyendo las semanas de gestación. “Le mandó un mensaje diciendo: ‘Stephanie está embarazada de 11 semanas’”, reveló.

El relato generó una enorme repercusión porque la influencer apuntó directamente contra el accionar de la ecografista y cuestionó duramente la falta de privacidad y empatía. “Pensé en denunciarla porque violó completamente su secreto profesional”, disparó.

Demner explicó que durante varios días evaluó cómo reaccionar frente a la situación. Según contó, pensó en enfrentarla directamente, iniciar acciones legales o simplemente esperar a que el embarazo avanzara para poder hablar públicamente del tema.

Finalmente decidió hacer visible la situación a través de sus redes sociales para generar conciencia: “¿Cuál es la necesidad de contar un secreto solo por contarlo?”, cuestionó visiblemente molesta.

“Si trabajás en salud y sabés que alguien está embarazada, cuidale el secretito”, pidió Demner al cierre de su descargo.

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