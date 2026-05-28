Escándalo total: Stephanie Demner denunció una gravísima traición durante su embarazo

Según relató Demner, horas después de realizarse la ecografía recibió un inesperado mensaje de Ángel de Brito preguntándole directamente si estaba embarazada. “Le dije: ‘Sí, ¿cómo lo sabías?’”, recordó.

La situación la dejó completamente desconcertada y decidió investigar quién había filtrado la información. Lo que descubrió la dejó en shock.

“Cuando veo el perfil de la persona que le escribió a Ángel y la googleo… era la ecografista del centro donde me había hecho el estudio”, contó indignada.

Stephanie aseguró que la profesional incluso le habría enviado detalles específicos sobre el embarazo, incluyendo las semanas de gestación. “Le mandó un mensaje diciendo: ‘Stephanie está embarazada de 11 semanas’”, reveló.

El relato generó una enorme repercusión porque la influencer apuntó directamente contra el accionar de la ecografista y cuestionó duramente la falta de privacidad y empatía. “Pensé en denunciarla porque violó completamente su secreto profesional”, disparó.

Demner explicó que durante varios días evaluó cómo reaccionar frente a la situación. Según contó, pensó en enfrentarla directamente, iniciar acciones legales o simplemente esperar a que el embarazo avanzara para poder hablar públicamente del tema.

Finalmente decidió hacer visible la situación a través de sus redes sociales para generar conciencia: “¿Cuál es la necesidad de contar un secreto solo por contarlo?”, cuestionó visiblemente molesta.

“Si trabajás en salud y sabés que alguien está embarazada, cuidale el secretito”, pidió Demner al cierre de su descargo.