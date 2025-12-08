Navidad low cost: la receta de corona de hojaldre salada que va a protagonizar estas fiestas

1 masa de hojaldre rectangular o redonda

Queso rallado o en hebras

Jamón cocido, pollo desmenuzado o vegetales salteados (opcional)

Huevo batido para pincelar

Semillas (sésamo o amapola) para decorar

La elección del relleno queda abierta, ya que esta preparación funciona tanto con quesos y fiambres como con mezclas de verdura. La clave es mantener una proporción equilibrada para que la masa se pueda cerrar con facilidad y conservar su forma de corona durante la cocción.

Paso a paso: cómo armar una corona salada que luzca festiva y casera

Aunque parece elaborada, la estructura es sencilla cuando se sigue un orden:

Extender la masa de hojaldre sobre una superficie plana.

Cortar un círculo central , pequeño, que permita darle forma de corona. No es necesario retirarlo por completo: basta con trazarlo y hacer cortes radiales para entrelazar luego las tiras.

Distribuir el relleno —queso, jamón, pollo o verduras— alrededor del círculo interior.

Cortar tiras desde el borde hacia el centro , siguiendo las marcas del círculo.

Cruzar cada tira por encima del relleno , formando un tejido que va cerrando la corona.

Pincelar con huevo para dar brillo y ayudar a que dore de manera pareja.

Agregar semillas por encima para sumar textura y presentación.

Hornear a temperatura moderada (alrededor de 180°C) hasta que la masa esté dorada y crujiente.

Una vez fuera del horno, la corona se ve imponente por su volumen y brillo. Y lo mejor es su practicidad: se puede servir tibia, caliente o incluso fría, algo ideal para una noche de calor como suele ser la Navidad en Argentina.

Por qué esta corona salada se volvió una opción estrella en la “Navidad low cost”

Hay varios motivos por los que esta receta se viralizó. Primero, su bajo costo en comparación con otras preparaciones festivas: con una masa de hojaldre y un relleno simple se obtiene un plato para compartir que rinde bien y no requiere largas horas de trabajo. Además, la presentación en forma de corona la vuelve perfecta para una mesa navideña: es visualmente atractiva y se adapta a diferentes estilos de cena.

Otro punto clave es su capacidad para resolver distintos momentos del menú. Puede funcionar como entrada junto a dips y ensaladas, como plato principal liviano o como parte de una picada ampliada. Y como no necesita utensilios especiales ni técnicas avanzadas, muchas personas comenzaron a incorporarla como una receta base para las fiestas.

Su versatilidad también influyó en su popularidad. Algunos agregan aceitunas, otros suman especias, y no faltan quienes optan por una versión vegetariana completa. Esa libertad para ajustarla al gusto propio facilita que se vuelva un clásico familiar, repetible año tras año.

Simple, económica y con una estética perfecta para las fiestas, la corona de hojaldre salada se posiciona como una de las recetas low cost más elegidas para esta Navidad.