Alerta en Japón: sufrió un terremoto de 7,6 grados y hay peligro de tsunami

El terremoto sacudió gran parte del norte y el este de Japón a las 11:15 p.m. hora local (14:15 GMT). La JMA dijo que el epicentro se ubicó aproximadamente a 80 km de la costa de la prefectura de Aomori, a una profundidad de 50 km.

Las autoridades instaron a los residentes de las zonas costeras bajas a evacuar inmediatamente hacia terrenos más altos y a seguir las instrucciones de seguridad de los servicios de emergencia locales. El transporte público en algunas regiones fue temporalmente interrumpido como medida de precaución.

tsunami El terremoto, en el noreste de Japón, pero en el mar, lo que trae el riesgo de un Tsunami. (Foto: Gentileza Volcano discovery)

Otra vez, el fantasma de Fukuyima

Las centrales nucleares en las regiones afectadas están realizando inspecciones de seguridad tras el sismo, informó la cadena NHK. Hasta el momento, no se han reportado daños ni víctimas, pero las autoridades continúan monitoreando las réplicas y el posible impacto del tsunami. Aunque la magnitud que se espera del oleaje, unos tres metros, es 5 veces menor de lo que sucedió en 2011.

Embed

La evidencia del terremoto, en cámaras de seguridad

La hora del terremoto sorprendió durmiendo a los japoneses. Por eso, muchas de las imágenes que se hicieron virales en todo el mundo, son de las cámaras de seguridad de empresas o locales comerciales, a esa hora, por supuesto, cerrados. Otros, son los de los celulares que alcanzaron a grabar los japoneses que se despertaron asustados por el temblor.

Otro dato para poner en relación los posibles efectos de este terremoto y si llegara a producirse un Tsunami es el siguiente: La Agencia Meteorológica de Japón (AMJ) ha lanzado una alerta en el que ratificó que, como mucho, el alto de las olas podrían ser de tres metros y ha instado a evacuar a más de 23.000 personas. Al menos ocho personas han resultado heridas según medios locales. Todos números muy menores a la tragedia del año 2011.