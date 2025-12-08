Alerta en Japón: sufrió un terremoto de 7,6 grados y hay peligro de tsunami

E terremoto en Japón. Oficinas destruidas y alerta por Tsunami. (foto: A24.com)
De nuevo alerta en Japón por un terremoto y sus posibles consecuencias. Esta vez, fue de 7,6 grados en la escala de Richter que sorprendió a los japoneses en plena noche y durmiendo. Los daños han sido menores porque el país está acostumbrado a estos movimientos de la tierra y tiene el nivel de desarrollo y tecnología para dotar a sus edificios de la segura construcción antisísmica.
Pero el otro problema que traen aparejados los terremotos, preocupa tanto o más. Cuando el epicentro es en el mar, como en esta ocasión, la consecuencia puede ser un Tsunami. Un gran movimiento de agua, por el desplazamiento de las placas submarinas puede provocar un intenso oleaje con capacidad destructiva.
Todavía sigue vivo el recuerdo del Tsunami del 11 de marzo de 2011. Un sismo en el mar provocó uno con olas de 14 metros de alto. Pero lo peor, es que golpeó sobre Fukuyima, en donde se encontraba una central atómica que resultó dañada y causó temor por un posible accidente comparable a lo que sucedió en Chernóbil, en 1986, cuando Ucrania era parte de la Unión Soviética.
Japón tembló y está en alerta por un posible Tsunami
Japón emitió una alerta de tsunami después de que un poderoso terremoto, con una magnitud estimada de 7,6, sacudiera la zona marítima el lunes, informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA). Las autoridades advirtieron que olas de tsunami de hasta tres metros podrían golpear la costa noreste, en particular las prefecturas de Hokkaido, Aomori e Iwate.
El terremoto sacudió gran parte del norte y el este de Japón a las 11:15 p.m. hora local (14:15 GMT). La JMA dijo que el epicentro se ubicó aproximadamente a 80 km de la costa de la prefectura de Aomori, a una profundidad de 50 km.
Las autoridades instaron a los residentes de las zonas costeras bajas a evacuar inmediatamente hacia terrenos más altos y a seguir las instrucciones de seguridad de los servicios de emergencia locales. El transporte público en algunas regiones fue temporalmente interrumpido como medida de precaución.
Otra vez, el fantasma de Fukuyima
Las centrales nucleares en las regiones afectadas están realizando inspecciones de seguridad tras el sismo, informó la cadena NHK. Hasta el momento, no se han reportado daños ni víctimas, pero las autoridades continúan monitoreando las réplicas y el posible impacto del tsunami. Aunque la magnitud que se espera del oleaje, unos tres metros, es 5 veces menor de lo que sucedió en 2011.
La evidencia del terremoto, en cámaras de seguridad
La hora del terremoto sorprendió durmiendo a los japoneses. Por eso, muchas de las imágenes que se hicieron virales en todo el mundo, son de las cámaras de seguridad de empresas o locales comerciales, a esa hora, por supuesto, cerrados. Otros, son los de los celulares que alcanzaron a grabar los japoneses que se despertaron asustados por el temblor.
Otro dato para poner en relación los posibles efectos de este terremoto y si llegara a producirse un Tsunami es el siguiente: La Agencia Meteorológica de Japón (AMJ) ha lanzado una alerta en el que ratificó que, como mucho, el alto de las olas podrían ser de tres metros y ha instado a evacuar a más de 23.000 personas. Al menos ocho personas han resultado heridas según medios locales. Todos números muy menores a la tragedia del año 2011.