Es oficial: el Gobierno pagará $300.000 durante un año a los trabajadores

ANSES Prestación por Desempleo: quiénes pueden acceder

Uno de los primeros puntos que deben revisar quienes quedaron sin trabajo es si reúnen las condiciones exigidas para iniciar el trámite ante ANSES.

Los requisitos cambian de acuerdo con la modalidad laboral que tenía la persona antes de la desvinculación.

En el caso de los trabajadores permanentes, se debe acreditar un período mínimo de seis meses de trabajo con aportes dentro de los tres años anteriores al momento en que se produjo el despido o finalizó la relación laboral.

La situación es diferente para quienes tenían trabajos eventuales o de temporada. En estos casos, deben demostrar que trabajaron menos de 12 meses durante los últimos tres años y que acumularon más de 90 días de actividad durante el año anterior a la finalización del vínculo.

Por este motivo, antes de comenzar la gestión resulta importante verificar que los aportes y períodos de trabajo estén correctamente registrados.

La prestación está vinculada directamente con la historia laboral del solicitante, por lo que la cantidad de meses trabajados también influye posteriormente en la duración del beneficio.

Prestación por Desempleo de ANSES: cuántas cuotas se pueden cobrar

La cantidad de pagos que puede recibir un trabajador desempleado no es igual para todos los beneficiarios.

El período de cobertura puede extenderse entre 2 y 12 cuotas, dependiendo de los meses trabajados y de los aportes efectuados durante los tres años anteriores a la situación de desempleo.

Existe, además, una consideración especial para los trabajadores de mayor edad. Las personas mayores de 45 años pueden acceder a seis meses adicionales de cobertura, de acuerdo con las condiciones previstas para la prestación.

Esto significa que la ayuda puede extenderse durante un período considerable mientras el trabajador intenta conseguir un nuevo empleo.

La lógica del beneficio es brindar un respaldo económico temporal, pero no reemplazar de manera permanente el salario que percibía la persona antes de quedar desempleada.

Cuánto paga ANSES por la Prestación por Desempleo en agosto de 2026

Uno de los datos centrales para quienes evalúan solicitar esta asistencia es el monto mensual.

El cálculo de la Prestación por Desempleo toma como referencia inicialmente el 75% de la mejor remuneración neta mensual, normal y habitual que haya recibido el trabajador durante los últimos seis meses de actividad.

Sin embargo, ese cálculo está sujeto a límites.

Desde el 1° de agosto de 2026, la prestación tiene establecido un piso de $188.300 mensuales y un máximo de $376.600.

Por lo tanto, aunque el 75% de la remuneración previa pueda arrojar un resultado diferente, el pago final debe mantenerse dentro de esos valores establecidos.

El monto concreto que recibirá cada beneficiario dependerá de su situación laboral y de la remuneración considerada para el cálculo, además de los topes vigentes.

La duración también será determinada de acuerdo con los meses trabajados y los aportes registrados durante el período correspondiente.

Cómo se determina el monto de la Prestación por Desempleo

El sistema busca relacionar el monto de la ayuda con los ingresos que tenía el trabajador antes de perder su empleo.

Para establecer el importe de referencia se considera la mejor remuneración neta mensual, normal y habitual de los últimos seis meses de actividad. Sobre ese valor se aplica el porcentaje correspondiente.

No obstante, existe una diferencia importante entre el cálculo teórico y el pago efectivo: ANSES establece límites mínimos y máximos.

En agosto de 2026, esos límites son de $188.300 como mínimo y $376.600 como máximo.

Por eso, una persona con una remuneración anterior elevada no necesariamente cobrará el 75% completo si el resultado supera el techo establecido.

Del mismo modo, cuando el cálculo queda por debajo del piso vigente, se aplica el monto mínimo correspondiente.

Cómo cobra el beneficiario la prestación de ANSES

Una vez aprobada la solicitud, ANSES puede gestionar la apertura de una Cuenta de la Seguridad Social a nombre del beneficiario.

Ese mecanismo permite recibir los pagos correspondientes a la prestación y disponer del dinero mediante los canales bancarios habilitados.

El titular puede retirar fondos en la sucursal asignada y también contar con una tarjeta de débito para operar a través de cajeros automáticos.

En determinadas situaciones, si la persona ya tiene una cuenta bancaria utilizada para cobrar otra prestación de ANSES, el dinero puede depositarse allí.

Quienes ya poseen una cuenta bancaria personal también pueden consultar con su entidad financiera la posibilidad de convertirla en una Cuenta de la Seguridad Social.

Por eso, después de realizar el trámite es importante controlar los datos bancarios y la información registrada ante el organismo previsional.

ANSES Prestación por Desempleo: con qué asignaciones es compatible

La ayuda económica no necesariamente impide que el beneficiario cobre determinadas asignaciones familiares.

La Prestación por Desempleo puede percibirse junto con algunas prestaciones de ANSES, siempre que se cumplan las condiciones correspondientes en cada caso.

Entre ellas aparecen la Asignación Prenatal, la Asignación Universal por Hijo (AUH), las asignaciones vinculadas con nacimiento o adopción, la Ayuda Escolar Anual y la asignación por matrimonio.

De todos modos, la compatibilidad depende de la situación particular del titular y de los requisitos de cada prestación.

Por eso, quienes además reciben otros beneficios deberían revisar su situación individual antes de iniciar el trámite o consultar los canales oficiales de ANSES.

Qué documentación pide ANSES para tramitar la Prestación por Desempleo

Uno de los puntos que puede generar demoras es la falta de documentación que permita comprobar correctamente cómo terminó la relación laboral.

Los comprobantes requeridos varían según el motivo de la desvinculación.

En un despido sin causa, por ejemplo, el trabajador puede presentar el telegrama o la carta documento mediante la cual se comunicó la finalización de la relación laboral. También puede corresponder una nota de despido firmada y certificada por el empleador.

Cuando el motivo está relacionado con la quiebra o el concurso preventivo de la empresa, pueden solicitarse documentos emitidos por el síndico, una sentencia de quiebra autenticada, el telegrama de notificación del cese o documentación vinculada con la publicación oficial correspondiente.

Si el trabajador decide finalizar el vínculo laboral por una causa justa atribuible al empleador, la documentación puede incluir los telegramas de intimación y de desvinculación enviados por el propio trabajador.

En los contratos a plazo fijo, en cambio, se debe acreditar que el vínculo llegó efectivamente a su vencimiento mediante una copia del contrato correspondiente.

También existen requisitos particulares para situaciones menos frecuentes.

Por ejemplo, cuando fallece un empleador unipersonal, puede requerirse una copia certificada del acta de defunción.

En casos relacionados con una enfermedad o accidente al momento del cese laboral, puede ser necesario presentar un certificado médico que permita acreditar la situación y la aptitud para desempeñar tareas acordes con las circunstancias del trabajador.

Qué documento es obligatorio presentar

Más allá del motivo por el cual terminó el empleo, el solicitante debe contar con su DNI original y una copia.

A esto debe sumarse la documentación que permita demostrar que la relación laboral finalizó en las condiciones declaradas.

La recomendación es reunir todos los comprobantes antes de comenzar la gestión, ya que un expediente incompleto puede dificultar o demorar el análisis de la solicitud.

También resulta conveniente revisar previamente que los datos personales y laborales registrados ante ANSES sean correctos.

Cómo solicitar la Prestación por Desempleo de ANSES

El trámite puede realizarse mediante dos modalidades: online o presencial.

Para iniciar la gestión a distancia, el trabajador debe ingresar a Atención Virtual de ANSES y utilizar su CUIL junto con la Clave de la Seguridad Social.

Aquellas personas que todavía no cuentan con una clave pueden generar una para acceder al sistema y realizar distintas gestiones.

La alternativa presencial también continúa disponible. En ese caso, el interesado debe solicitar previamente un turno y presentarse en la oficina correspondiente con su DNI y todos los documentos que acrediten la finalización de la relación laboral.

La elección de una u otra modalidad dependerá de la situación del solicitante y de la documentación que deba presentar.

Qué tener en cuenta antes de iniciar el trámite

Perder un empleo suele implicar una reducción inmediata de los ingresos del hogar. Por eso, la Prestación por Desempleo puede convertirse en un respaldo relevante durante el período de búsqueda laboral.

Sin embargo, no alcanza con haber perdido el trabajo para acceder automáticamente al beneficio.

El organismo analiza las condiciones laborales del solicitante, los aportes registrados y la causa que produjo la desvinculación.

También es fundamental respetar los requisitos documentales. Un telegrama, una carta documento, un contrato vencido o cualquier otro comprobante puede resultar determinante para acreditar correctamente la situación.

Otro punto importante es verificar la historia laboral. Los trabajadores que creen cumplir con los meses mínimos requeridos deberían revisar que los aportes figuren correctamente registrados.

ANSES Prestación por Desempleo: los datos clave para los trabajadores

Para quienes quedaron sin empleo y buscan saber si pueden acceder a esta asistencia, los principales datos de agosto de 2026 son:

Prestación: Prestación por Desempleo de ANSES.

Trabajadores permanentes: mínimo de 6 meses con aportes dentro de los últimos 3 años.

Trabajadores eventuales o de temporada: deben cumplir con las condiciones específicas de actividad establecidas.

Duración: entre 2 y 12 cuotas, según el historial laboral.

Mayores de 45 años: pueden contar con 6 meses adicionales.

Monto desde agosto de 2026: mínimo de $188.300 .

Monto máximo: $376.600 .

Base de cálculo: 75% de la mejor remuneración neta mensual, normal y habitual de los últimos seis meses.

Trámite: online mediante Atención Virtual o presencial con turno.

Documentación básica: DNI y comprobantes que acrediten la finalización de la relación laboral.

La prestación constituye así una herramienta de asistencia temporal para trabajadores que perdieron su empleo bajo determinadas condiciones. El monto, la cantidad de cuotas y la documentación necesaria no son iguales para todos, ya que dependen de la historia laboral y de la causa concreta por la que terminó el vínculo.

Por ese motivo, antes de iniciar la solicitud es conveniente reunir la documentación correspondiente y verificar que los datos laborales estén correctamente registrados. De esta manera, el trabajador puede comenzar el trámite con mayores posibilidades de acreditar su situación y acceder, si cumple con los requisitos, al respaldo económico previsto por ANSES.