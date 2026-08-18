Desafío matemático: ¿podés llegar al resultado correcto?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (8 + 8)² - 5 × 7 + 18.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (8 + 8)² - 5 × 7 + 18.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
8 + 8 = 16
La expresión queda así: 16² - 5 × 7 + 18
Luego se calcula la potencia.
16² = 256
La expresión queda así: 256 - 5 × 7 + 18
La multiplicación se resuelve antes de la suma final.
5 × 7 = 35
La expresión queda así: 256 - 35 + 18
El cierre se hace respetando el orden de aparición.
256 - 35 = 221 |
221 + 18 = (?)
El error más habitual aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando la multiplicación queda para el final. Por eso, estos retos funcionan como un juego breve para entrenar la concentración, repasar PEMDAS y mejorar la agilidad mental con cuentas que parecen simples, pero requieren orden.