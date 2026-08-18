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Desafío matemático: ¿podés llegar al resultado correcto?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (8 + 8)² - 5 × 7 + 18.

Leé también Desafío matemático: la cuenta parece fácil, pero muchos cometen un error frecuente
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: esta operación con exponentes desafía tu cálculo mental

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

8 + 8 = 16

La expresión queda así: 16² - 5 × 7 + 18

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

16² = 256

La expresión queda así: 256 - 5 × 7 + 18

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

5 × 7 = 35

La expresión queda así: 256 - 35 + 18

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

256 - 35 = 221 |

221 + 18 = (?)

Resultado final: 239

El error más habitual aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando la multiplicación queda para el final. Por eso, estos retos funcionan como un juego breve para entrenar la concentración, repasar PEMDAS y mejorar la agilidad mental con cuentas que parecen simples, pero requieren orden.

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