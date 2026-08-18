Desafío matemático: ¿podés llegar al resultado correcto?

8 + 8 = 16

La expresión queda así: 16² - 5 × 7 + 18

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

16² = 256

La expresión queda así: 256 - 5 × 7 + 18

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

5 × 7 = 35

La expresión queda así: 256 - 35 + 18

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

256 - 35 = 221 |

221 + 18 = (?)

Resultado final: 239

El error más habitual aparece cuando se ignoran los paréntesis o cuando la multiplicación queda para el final. Por eso, estos retos funcionan como un juego breve para entrenar la concentración, repasar PEMDAS y mejorar la agilidad mental con cuentas que parecen simples, pero requieren orden.