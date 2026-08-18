Desafío matemático: ¿cuánto tiempo tardás en resolverlo?

20 + 9 = 29 | 40 - 7 = 33

La expresión queda así: 7 × 29 - 3 × 33 + 24

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

7 × 29 = 203 | 3 × 33 = 99

La expresión queda así: 203 - 99 + 24

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

203 - 99 = 104 |

104 + 24 = (?)

Resultado final: 128

La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. En este tipo de juego, el error común aparece cuando se avanza de izquierda a derecha sin mirar primero los paréntesis y las multiplicaciones. Practicar con retos así ayuda a entrenar la concentración, ordenar el razonamiento y ganar rapidez para detectar qué parte de una cuenta debe resolverse antes.