Desafío matemático: ¿cuánto tiempo tardás en resolverlo?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 7 × (20 + 9) - 3 × (40 - 7) + 24.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 7 × (20 + 9) - 3 × (40 - 7) + 24.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.
20 + 9 = 29 | 40 - 7 = 33
La expresión queda así: 7 × 29 - 3 × 33 + 24
Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.
7 × 29 = 203 | 3 × 33 = 99
La expresión queda así: 203 - 99 + 24
Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.
203 - 99 = 104 |
104 + 24 = (?)
La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. En este tipo de juego, el error común aparece cuando se avanza de izquierda a derecha sin mirar primero los paréntesis y las multiplicaciones. Practicar con retos así ayuda a entrenar la concentración, ordenar el razonamiento y ganar rapidez para detectar qué parte de una cuenta debe resolverse antes.