Trends
Diego Armando Maradona
Auto
Un auto con historia

. Ponen en venta la Renault Fuego que manejó Diego Maradona y piden una fortuna

El vehículo que Diego Armando Maradona compró en 1991, tras su regreso a la Argentina, volvió a aparecer en el mercado.

La Renault Fuego GTA Max que fue de Diego Armando Maradona hoy se ofrece por alrededor de 65.000. dólares

La Renault Fuego GTA Max que fue de Diego Armando Maradona hoy se ofrece por alrededor de 65.000. dólares

Los autos siempre ocuparon un lugar especial en la vida de Diego Armando Maradona. Desde el humilde Fiat 128 de sus primeros años hasta la recordada Ferrari negra, cada vehículo quedó asociado a distintas etapas de su carrera. Ahora, uno de esos modelos vuelve a llamar la atención: salió a la venta la Renault Fuego GTA Max que el astro compró en 1991, un ejemplar que sorprende por su estado de conservación, casi detenido en el tiempo.

El vehículo representa una etapa bisagra en la vida del capitán. En junio de 1991, Diego tenía 30 años y regresaba a la Argentina tras la suspensión de 15 meses por doping en el Napoli. Eligió este modelo de fabricación nacional que era, por entonces, el más veloz del país, capaz de alcanzar los 198 km/h gracias a sus 123 caballos de fuerza.

La cupé fue adquirida directamente a través de otro nombre pesado del deporte motor: Oscar “Puma” Aventin. El ex campeón de Turismo Carretera recordó que le vendió el auto a Maradona poco antes de una histórica carrera en el autódromo de Buenos Aires, donde el futbolista incluso dio una vuelta de honor en el Ford Falcon del piloto.

coupe-de-maradona-un-fuego

Pese a su mística, el excampeón del mundo con la Selección Argentina la usó poco tiempo. El registro indica que la utilizó para ir a entrenar a los Bosques de Palermo o para visitar los estudios de televisión donde se grababa el programa de Marcelo Tinelli.

En julio de 1992, cuando armó las valijas para mudarse a España y jugar en el Sevilla, se desprendió de ella. El comprador original fue Benigno Rosende y Calvo, cuyo nombre aún figura en el título de propiedad de la época.

El paso de los años no hizo más que revalorizar la unidad. Tras pasar por diversos dueños y hasta ser subastada como un NFT en 2022, la cupé reapareció públicamente en manos de la piloto e influencer Aixa Franke, quien gestiona la venta actual.

Lo que más sorprende a los coleccionistas es su kilometraje: el odómetro marca apenas 67.622 kilómetros. “El coche luce en impecable estado debido a que siempre se cuidó como un auto de culto”, explicó Franke, destacando que el vehículo nunca fue utilizado para traslados diarios, preservando su mecánica y estética original durante 35 años.

Cuánto sale la Renault Fuego de Maradona

Para quienes deseen guardar en su cochera un pedazo de la historia del fútbol mundial, el valor no es apto para cualquier bolsillo. Los actuales propietarios han fijado el precio de venta en 65 mil dólares.

