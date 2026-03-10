. Ponen en venta la Renault Fuego que manejó Diego Maradona y piden una fortuna

En julio de 1992, cuando armó las valijas para mudarse a España y jugar en el Sevilla, se desprendió de ella. El comprador original fue Benigno Rosende y Calvo, cuyo nombre aún figura en el título de propiedad de la época.

El paso de los años no hizo más que revalorizar la unidad. Tras pasar por diversos dueños y hasta ser subastada como un NFT en 2022, la cupé reapareció públicamente en manos de la piloto e influencer Aixa Franke, quien gestiona la venta actual.

Lo que más sorprende a los coleccionistas es su kilometraje: el odómetro marca apenas 67.622 kilómetros. “El coche luce en impecable estado debido a que siempre se cuidó como un auto de culto”, explicó Franke, destacando que el vehículo nunca fue utilizado para traslados diarios, preservando su mecánica y estética original durante 35 años.

Cuánto sale la Renault Fuego de Maradona

Para quienes deseen guardar en su cochera un pedazo de la historia del fútbol mundial, el valor no es apto para cualquier bolsillo. Los actuales propietarios han fijado el precio de venta en 65 mil dólares.