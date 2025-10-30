¿Quién tiene la famosa Ferrari negra de Maradona y cuando se podrá visitarla en Argentina?

maradona-ferrari

Durante sus años de gloria, el astro argentino disfrutó de la F40 hasta que finalizó su etapa en el Sevilla, a mediados de 1993. Al regresar a Argentina, los impuestos para importar este tipo de autos eran prohibitivos, por lo que se la vendió a un comprador español, cuyas iniciales son M. M. Más tarde, en 2014, el vehículo cambió de dueño nuevamente por 250 mil dólares, conservando su tapizado original y apenas 22.000 kilómetros recorridos.

Otros famosos que también tuvieron una Ferrari negra incluyen a Sylvester Stallone, Michael Jordan y el fallecido Michael Jackson, lo que demuestra la exclusividad de este modelo.

¿Quién es el dueño de la Ferrari negra de Maradona?

Actualmente, la Ferrari F40 negra pertenece a Jorge Yarur, heredero de una de las familias más influyentes de Chile, y forma parte del Museo de la Moda de Santiago. El museo alberga aproximadamente 150 piezas relacionadas con Maradona, que incluyen camisetas, botines, trofeos y otros objetos personales. Yarur confirmó que adquirió la Ferrari tras verificar su autenticidad con un especialista en Europa, quien revisó los papeles, el número de motor y otros detalles técnicos, asegurando que se trataba del auto original de Diego.

El vehículo histórico estuvo siete años en Italia, 32 en España y desde abril pasado se encuentra en Chile. Aunque todavía funciona, se conserva como pieza de museo y no se utiliza, manteniendo su valor patrimonial e histórico.

“El auto funciona y se podría usar, pero es un auto histórico del Museo. A mí no me interesaría salir a pasear en el auto de Diego, porque lo encontraría una falta de respeto. La ropa y el auto de Diego son parte de la colección del Museo, que conservamos con mucho cuidado y respeto”, indicó Yarur en una reciente entrevista con Autoblog.

¿Dónde ver la Ferrari de Maradona en Argentina?

Los fanáticos argentinos podrán verla en persona: la exposición “Íconos Sobre Ruedas”, organizada por el Museo de la Moda de Chile, abrirá sus puertas este viernes en el Centro Costa Salguero de Buenos Aires y se podrá visitar hasta el 2 de noviembre.

Además, la muestra incluye autos de celebridades como Lady Di, Marilyn Monroe y Kurt Cobain, pero la gran estrella será, sin dudas, la Ferrari negra de Maradona.