¿Quién tiene la famosa Ferrari negra de Maradona y cuando se podrá visitarla en Argentina?
La emblemática Ferrari Testarossa negra, un pedido exclusivo de Diego Maradona, formará parte de la exposición “Íconos Sobre Ruedas” en Buenos Aires, desde este viernes hasta el 2 de noviembre.
La emblemática Ferrari Testarossa negra, un pedido exclusivo de Diego Maradona, podrá verse en Buenos Aires en la exposición "Íconos Sobre Ruedas", organizada por el Museo de la Moda de Chile.
De las innumerables anécdotas de Guillermo Coppola con Diego Maradona, la compra de la Ferrari Testarossa negra se encuentra entre las más recordadas y extravagantes. Hoy, el emblemático vehículo que manejo el astro argentino, del que hoy se cumplen 65 años de su nacimiento, se puede visitar en la Argentina, en la exposición “Íconos Sobre Ruedas”.
La historia de Maradona con la Ferrari comenzó en Roma, en 1986, con un simple pedido: “Guille… ¿me comprás una Ferrari?”. Curiosamente, ya tenía otra Testarossa, pero su obsesión era conseguir la F40, un modelo exclusivo de Ferrari del que solo se iban a fabricar 40 unidades.
Sin embargo, fiel a su estilo espontáneo, el excampeón del mundo en México 86 le agregó un nivel mayor de dificultad a su petición: quería que el auto fuera de color negro, algo prácticamente inédito para la marca italiana, famosa hasta entonces por su clásico rojo.
Coppola recordó que tuvo que mover numerosos contactos y negociar directamente con Enzo Ferrari, quien inicialmente se negó rotundamente a pintar el coche de negro, algo casi inédito para la marca italiana. Finalmente, accedió cuando el apoderado le aseguró que, de todos modos, el vehículo sería pintado por un chapista especializado. Tras un desembolso de 470 mil dólares por parte del manager, la Ferrari llegó a manos del astro argentino, aunque el pago final lo realizó el entonces presidente del Napoli, quien accedió a cubrirlo debido a que el futbolista no mantenía una buena relación con él.
Durante sus años de gloria, el astro argentino disfrutó de la F40 hasta que finalizó su etapa en el Sevilla, a mediados de 1993. Al regresar a Argentina, los impuestos para importar este tipo de autos eran prohibitivos, por lo que se la vendió a un comprador español, cuyas iniciales son M. M. Más tarde, en 2014, el vehículo cambió de dueño nuevamente por 250 mil dólares, conservando su tapizado original y apenas 22.000 kilómetros recorridos.
Otros famosos que también tuvieron una Ferrari negra incluyen a Sylvester Stallone, Michael Jordan y el fallecido Michael Jackson, lo que demuestra la exclusividad de este modelo.
¿Quién es el dueño de la Ferrari negra de Maradona?
Actualmente, la Ferrari F40 negra pertenece a Jorge Yarur, heredero de una de las familias más influyentes de Chile, y forma parte del Museo de la Moda de Santiago. El museo alberga aproximadamente 150 piezas relacionadas con Maradona, que incluyen camisetas, botines, trofeos y otros objetos personales. Yarur confirmó que adquirió la Ferrari tras verificar su autenticidad con un especialista en Europa, quien revisó los papeles, el número de motor y otros detalles técnicos, asegurando que se trataba del auto original de Diego.
El vehículo histórico estuvo siete años en Italia, 32 en España y desde abril pasado se encuentra en Chile. Aunque todavía funciona, se conserva como pieza de museo y no se utiliza, manteniendo su valor patrimonial e histórico.
“El auto funciona y se podría usar, pero es un auto histórico del Museo. A mí no me interesaría salir a pasear en el auto de Diego, porque lo encontraría una falta de respeto. La ropa y el auto de Diego son parte de la colección del Museo, que conservamos con mucho cuidado y respeto”, indicó Yarur en una reciente entrevista con Autoblog.
¿Dónde ver la Ferrari de Maradona en Argentina?
Los fanáticos argentinos podrán verla en persona: la exposición “Íconos Sobre Ruedas”, organizada por el Museo de la Moda de Chile, abrirá sus puertas este viernes en el Centro Costa Salguero de Buenos Aires y se podrá visitar hasta el 2 de noviembre.
Además, la muestra incluye autos de celebridades como Lady Di, Marilyn Monroe y Kurt Cobain, pero la gran estrella será, sin dudas, la Ferrari negra de Maradona.