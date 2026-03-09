A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
ENAMORADA

La salida especial que hizo Gianinna Maradona con su nuevo novio en el Día de la Mujer: el video

Gianinna Maradona volvió a mostrarse con su nuevo novio, Guido Sergi, en una romántica salida.

9 mar 2026, 12:20
gianinna maradona y guido sergi
gianinna maradona y guido sergi

El domingo Gianinna Maradona disfrutó del último recital de Ricardo Montaner en el Movistar Arena, un espectáculo que reunió a miles de fanáticos y que cerró con ovaciones. Al terminar la función, la hija del Diez al espacio VIP para saludar al artista junto a otras figuras del ambiente, entre ellas Ana Rosenfeld -abogada de Wanda Nara- y Evangelina Anderson.

El momento fue registrado por Walter Leiva, cronista de Puro Show (El Trece), quien capturó en video a Gianinna acompañada por Guido Sergi. Aunque la empresaria ya había blanqueado su relación este verano, la salida volvió a mostrar a la pareja en un ámbito público y rodeados de famosos.

Leé también

Detuvieron a un falso hijo de Diego Maradona, acusado de integrar una banda que vendía droga

detuvieron a un falso hijo de diego maradona, acusado de integrar una banda que vendia droga

¿Quién es Guido Sergi? Empresario nacido en noviembre de 1987, separado y padre de dos hijas. Su actividad principal está vinculada a una imprenta familiar, aunque también se lo reconoce por su pasión por los autos. En su juventud tuvo un paso por el fútbol amateur, desempeñándose como delantero en el club Defensores de Viedma.

Lejos de los flashes y del circuito mediático, Sergi lleva una vida discreta. Sin embargo, mantiene vínculos con personas cercanas a la familia Maradona desde hace años, lo que refuerza la idea de un lazo sólido tanto en lo personal como en lo profesional.

De esta manera, Gianinna Maradona vivió una noche de música y emociones junto a Montaner y, al mismo tiempo, reafirmó su vínculo con Guido Sergi, mostrando que atraviesa una etapa de plenitud y estabilidad.

Embed

Qué regalo de 30 millones le hicieron el Kun Agüero y Gianinna Maradona a su hijo Benjamín por sus 17 años

El 19 de febrero quedó marcado como una fecha especial para la familia: Benjamín Agüero cumplió 17 años y lo celebró con un encuentro inolvidable, organizado por su mamá Gianinna Maradona y con la presencia de su papá, Sergio Kun Agüero. La relación cordial entre ambos permitió que el festejo se desarrollara en un clima de armonía, rodeado de los afectos más cercanos del adolescente en una jornada cargada de emoción.

No fue un cumpleaños cualquiera. La propuesta tuvo un sello propio que reflejó la personalidad de Benja. Su pasión por el fútbol y el momento de la adolescencia se combinaron en una ambientación pensada al detalle. El festejo se llevó a cabo en un amplio parque, decorado con guiños futboleros: inflables que simulaban canchas y una escenografía teñida con los colores de Boca, creando un entorno íntimo y cálido para la celebración.

Cada aspecto estuvo diseñado para que el homenajeado disfrutara al máximo junto a sus seres queridos. Sin embargo, hubo un instante que se convirtió en el centro de todas las miradas y elevó la magnitud del evento. Benjamín recibió un auto 0km, un Peugeot 208 nuevo, cuyo valor ronda los $30.890.000. El obsequio fue pensado como un símbolo de esta etapa clave en su vida y se transformó en el broche de oro de la fiesta. Más allá del lujo, el gesto transmitió orgullo y acompañamiento en el camino hacia la mayoría de edad. La sorpresa fue mucho más que material: representó el respaldo de una familia que celebra cada logro y acompaña cada sueño.

Gianinna Maradona compartió parte de esa felicidad en sus redes sociales. La hija del Diez publicó imágenes de distintos momentos del festejo y dejó ver su emoción por el crecimiento de su hijo. Las fotos reflejaron un día atravesado por la alegría, el cariño y la unión familiar, reafirmando que el cumpleaños de Benja fue mucho más que una simple celebración: fue un retrato de amor y compañía.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Gianinna Maradona

Lo más visto