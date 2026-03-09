La salida especial que hizo Gianinna Maradona con su nuevo novio en el Día de la Mujer: el video

De esta manera, Gianinna Maradona vivió una noche de música y emociones junto a Montaner y, al mismo tiempo, reafirmó su vínculo con Guido Sergi, mostrando que atraviesa una etapa de plenitud y estabilidad.

Qué regalo de 30 millones le hicieron el Kun Agüero y Gianinna Maradona a su hijo Benjamín por sus 17 años

El 19 de febrero quedó marcado como una fecha especial para la familia: Benjamín Agüero cumplió 17 años y lo celebró con un encuentro inolvidable, organizado por su mamá Gianinna Maradona y con la presencia de su papá, Sergio Kun Agüero. La relación cordial entre ambos permitió que el festejo se desarrollara en un clima de armonía, rodeado de los afectos más cercanos del adolescente en una jornada cargada de emoción.

No fue un cumpleaños cualquiera. La propuesta tuvo un sello propio que reflejó la personalidad de Benja. Su pasión por el fútbol y el momento de la adolescencia se combinaron en una ambientación pensada al detalle. El festejo se llevó a cabo en un amplio parque, decorado con guiños futboleros: inflables que simulaban canchas y una escenografía teñida con los colores de Boca, creando un entorno íntimo y cálido para la celebración.

Cada aspecto estuvo diseñado para que el homenajeado disfrutara al máximo junto a sus seres queridos. Sin embargo, hubo un instante que se convirtió en el centro de todas las miradas y elevó la magnitud del evento. Benjamín recibió un auto 0km, un Peugeot 208 nuevo, cuyo valor ronda los $30.890.000. El obsequio fue pensado como un símbolo de esta etapa clave en su vida y se transformó en el broche de oro de la fiesta. Más allá del lujo, el gesto transmitió orgullo y acompañamiento en el camino hacia la mayoría de edad. La sorpresa fue mucho más que material: representó el respaldo de una familia que celebra cada logro y acompaña cada sueño.

Gianinna Maradona compartió parte de esa felicidad en sus redes sociales. La hija del Diez publicó imágenes de distintos momentos del festejo y dejó ver su emoción por el crecimiento de su hijo. Las fotos reflejaron un día atravesado por la alegría, el cariño y la unión familiar, reafirmando que el cumpleaños de Benja fue mucho más que una simple celebración: fue un retrato de amor y compañía.