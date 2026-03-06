Detuvieron a un falso hijo de Diego Maradona, acusado de integrar una banda que vendía droga

image

Según los investigadores, Marcelo Fabián Lara fue identificado como el presunto líder de la organización, encargado de coordinar las operaciones junto a su hijo, Santiago Lara. En tanto, María José Boren quedó señalada como una de las vendedoras y como posible proveedora de estupefacientes dentro del sistema penitenciario.

La causa derivó en tres allanamientos simultáneos: dos en el centro de La Plata y uno en City Bell. Durante los operativos, la Policía secuestró 178 gramos de cocaína, 212 gramos de marihuana, 52 gramos de cristal y 11 pastillas de éxtasis. Además, incautaron siete teléfonos celulares, dos balanzas de precisión, material utilizado para el fraccionamiento de drogas y 116.890 pesos en efectivo.

Fuentes del caso indicaron que en la estructura también participaban otros familiares, entre ellos Pablo Hugo Lara e Ian Matías Lara Aldunate, quienes fueron aprehendidos durante los procedimientos pero posteriormente recuperaron la libertad. Por el momento, los únicos que permanecen detenidos son Santiago Lara, su padre Marcelo Fabián Lara y María José Boren.

Siempre según consta en el expediente, la organización utilizaba a jóvenes de entre 15 y 20 años para tareas de apoyo logístico y reparto. Como forma de pago, presuntamente recibían drogas.

En el caso de Boren, los investigadores confirmaron que se desempeña como cabo primero en la Unidad Penitenciaria N.º 33 de Los Hornos, lo que abrió una línea de investigación paralela ante la sospecha de posible circulación de estupefacientes dentro del sistema carcelario.

El expediente tramita bajo secreto de sumario y se encuentra bajo la órbita del juez de Garantías Juan Pablo Masi. En las próximas horas, la fiscalía continuará con el análisis de las pruebas secuestradas y de las comunicaciones obtenidas durante los allanamientos para definir la situación procesal de los imputados.

Además, otras cuatro personas fueron notificadas por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes y quedaron en libertad, aunque su situación judicial continúa sujeta al avance de la investigación.

Quién es Santiago Lara

Santiago Lara ganó notoriedad pública hace algunos años cuando aseguró ser hijo de Diego Armando Maradona. El joven es hijo de Natalia Garat, una modelo que, según su versión, habría mantenido una relación con el exfutbolista.

De acuerdo con el relato de Lara, su madre enfermó de cáncer de pulmón cuando él tenía tres años y, antes de morir, le habría confesado a su pareja, Marcelo Lara, que el niño era hijo del ídolo del fútbol argentino.

En 2016, el joven apareció por primera vez en los medios para contar su historia y posteriormente inició una demanda de filiación contra Maradona en el Juzgado de Familia N.º 7 de La Plata.

Años después, en 2019, volvió a reclamar públicamente el reconocimiento del exfutbolista. Tras la muerte de Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, solicitó a través de sus abogados la exhumación del cuerpo para realizar un examen genético que determinara la paternidad.

Ocho meses después del fallecimiento del exjugador se conoció el resultado del estudio de ADN, que finalmente dio negativo.