Embed

La repentina muerte de Marola

El 15 de agosto, Marola comenzó a sentirse mal mientras estaba en la granja. A pesar de los dolores, decidió conducir solo hasta el hospital de la ciudad en busca de ayuda médica. Sin embargo, falleció poco después de ingresar al centro de salud.

Al día siguiente, familiares y amigos organizaron el velorio en un salón ubicado a 12 kilómetros del lugar donde vivía. Nadie imaginaba que Nick sería parte de esa última despedida.

El camino solitario de Nick

Sin que nadie lo llevara, el perro salió de la granja y comenzó a recorrer la ruta que separaba su hogar del lugar donde se realizaba el velorio. No se sabe con exactitud cómo supo llegar, pero lo cierto es que Nick entró al salón justo en medio de la ceremonia.

La sorpresa fue mayúscula: los presentes no podían creer que el animal hubiera llegado por sus propios medios. “Me sorprendió mucho, fue algo que nunca imaginamos que podía suceder”, relató conmovida Kátia Luiz, cuñada del fallecido.

“Se acostó y lloró”

Perro muerte dueño Un perro recorrió 12 km para llegar al velorio de su dueño y su reacción hizo llorar a todos. (Foto: captura de video)

Lo más impactante ocurrió cuando la familia decidió permitirle a Nick acercarse al ataúd. En ese momento, el perro olfateó, movió la cola con suavidad, se acostó al lado de su cuidador y comenzó a llorar.

“Estaba totalmente abatido, con los ojitos llorosos, fue triste de ver. Realmente sintió la pérdida de su tutor”, recordó Kátia.

Las imágenes captadas por los familiares muestran a Nick con la mirada baja, en silencio, como si entendiera el momento que estaba viviendo.

Un perro distinto ese día

Según la familia, Nick solía ser un animal arisco y celoso con los extraños, pero esa jornada estaba completamente diferente. Se mostró tranquilo, entregado y con un dolor visible. “Era como si comprendiera que debía despedirse”, explicaron los allegados.

Ese cambio en su actitud reforzó aún más la idea de que los animales son capaces de percibir la muerte y procesar el duelo de maneras similares a los humanos.

El símbolo de una relación única

Para los familiares de Marola, el gesto del perro se convirtió en un símbolo de lealtad y amor verdadero. “La fidelidad lo llevó al tutor. Esta relación era algo que muchas veces ni siquiera un ser humano puede demostrar”, dijo Kátia, quien fue una de las que ayudó a acercar a Nick al féretro.

El hermano de Marola, José Cándido Luiz, también se emocionó al recordar ese momento: “Él ya no está con nosotros, pero lo que queda son los buenos recuerdos. Los llevaré conmigo toda la vida”.

La mirada de los especialistas

Terapeutas y expertos en comportamiento animal consultados por medios brasileños destacaron que casos como el de Nick son ejemplos claros de duelo animal. Según explicaron, los perros pueden desarrollar lazos emocionales tan fuertes que son capaces de detectar la ausencia de sus tutores y reaccionar con comportamientos de tristeza, desorientación y búsqueda.

El trayecto de 12 kilómetros fue interpretado como un acto instintivo de amor y búsqueda, impulsado por la necesidad de reencontrarse con su compañero de vida.

Una historia que conmovió a todo Brasil

El episodio rápidamente trascendió las fronteras de Ipuiúna y fue difundido por medios como TV Globo y portales locales. En redes sociales, la historia se viralizó con mensajes que hablaban de “la lealtad más pura” y de “la muestra más sincera de amor incondicional”.

Para muchos, lo que hizo Nick es una prueba de que los animales no solo entienden la pérdida, sino que también necesitan despedirse.

El legado de Marola y Nick

La historia de Marola y Nick quedará grabada en la memoria de sus familiares y vecinos. El hombre era muy querido en su comunidad, y ahora, su perro se convirtió en el portador de la última lección: la fidelidad no conoce de distancias ni de obstáculos.

“Demostró el verdadero amor”, concluyó Kátia, resumido en una frase que acompañará por siempre el recuerdo de aquel día.