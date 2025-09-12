En vivo Radio La Red
¿Cuáles son las caricias que hacen felices a los perros?

El contacto físico con tu perro refuerza el vínculo, pero no todas las formas de tocarlo son igualmente agradables. Conocer sus señales y zonas preferidas asegura una experiencia positiva para ambos.

Los perros son mucho más que simples mascotas. A menudo considerados miembros fundamentales de la familia, ofrecen amor y lealtad incondicional. Una de las formas más sencillas de fortalecer la relación con ellos es a través de las caricias, pero no todas son igual de agradables o efectivas para el animal. Conocer el lenguaje corporal de los perros y las zonas que disfrutan más puede transformar una simple interacción en una experiencia beneficiosa tanto para el perro como para el dueño.

Cómo leer correctamente el lenguaje corporal del perro

Antes de acercarse a un perro es crucial observar su lenguaje corporal. Cada uno tiene sus propias preferencias que dependen de factores como su edad, personalidad y experiencias pasadas.

Cuando un perro está cómodo y receptivo, se puede notar que su cola está suelta y relajada, sus orejas se encuentran en una posición natural y su mirada es tranquila, sin signos de alerta o estrés.

En cambio, si el animal muestra signos de incomodidad o estrés, como las orejas hacia atrás, el cuerpo rígido o tenso, o una mirada esquiva, es importante respetar su espacio y no forzar el contacto.

¿Cuáles son las zonas favoritas del perro para ser acariciado?

Existen varias zonas del cuerpo de los perros que generalmente disfrutan cuando se les acarician, aunque siempre es importante recordar que cada perro es único y sus preferencias pueden variar.

  • Detrás de las orejas es una de las áreas más comunes y disfrutadas por muchos perros. Las caricias suaves en esta zona pueden ayudar a calmar al animal.

  • La coronilla, o la parte superior de la cabeza, también es un buen lugar para acariciar, ya que muchos perros encuentran tranquilidad con un toque suave allí.

  • El cuello y la garganta son otras zonas que suelen disfrutar. Un masaje suave en círculos puede inducir una sensación de relajación y seguridad.

Estas caricias no solo ayudan a relajar al animal, sino que también estimulan vías nerviosas asociadas al bienestar, contribuyendo a la creación de un vínculo más fuerte entre el perro y su dueño.

La panza: un gesto de confianza, pero no siempre aceptado

Cuando un perro se acuesta y expone su panza está mostrando un claro signo de confianza. Sin embargo, esto no significa necesariamente que el perro esté dispuesto a recibir caricias en esa zona.

En algunos casos, un perro muestra su panza como señal de confianza, pero eso no significa que todos disfruten de que se les acaricie allí. Para evitar incomodidades, es recomendable acercarse con calma, empezar acariciando los costados y, si responde positivamente, avanzar al abdomen solo cuando se muestre relajado.

