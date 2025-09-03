En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Hacks
Higiene
EN LAS REDES

Por qué hay que tirar sal en el inodoro y cada cuánto hacerlo

La limpieza del hogar siempre fue un desafío en la vida cotidiana, no solo por la necesidad de mantener un espacio ordenado y agradable, sino también por cuestiones de salud e higiene.

Redacción A24
por Redacción A24 |
Por qué hay que tirar sal en el inodoro y cada cuánto hacerlo

Por qué hay que tirar sal en el inodoro y cada cuánto hacerlo

La limpieza del hogar siempre fue un desafío en la vida cotidiana, no solo por la necesidad de mantener un espacio ordenado y agradable, sino también por cuestiones de salud e higiene. En este escenario, los trucos caseros ganan cada vez más popularidad en redes sociales, donde miles de usuarios comparten recetas sencillas para mantener los ambientes libres de suciedad y bacterias. Uno de los más llamativos es el uso de sal de cocina para higienizar el inodoro, una práctica que, aunque pueda sonar extraña, ha demostrado ser altamente efectiva.

Leé también Desafío visual: buscá la manzana perdida entre los tomates
El objetivo es encontrar la manzana en 10 segundos. 

Un aliado inesperado en la limpieza

La sal es un ingrediente presente en todos los hogares y comúnmente asociado a la cocina. Sin embargo, aplicada en el baño y combinada con otros elementos, puede convertirse en una solución poderosa contra los gérmenes. Según quienes promueven este método, la mezcla no solo elimina bacterias y malos olores, sino que también ayuda a desprender las impurezas adheridas a las paredes del inodoro.

El procedimiento requiere 250 gramos de sal, 250 gramos de bicarbonato de sodio y 25 cucharadas de aceite neutro. Los tres ingredientes se vierten directamente en el sanitario, asegurándose de esparcir la preparación por todos los costados para maximizar el efecto.

Una vez realizado este paso, lo fundamental es dejar reposar la mezcla durante toda la noche. En ese tiempo, la reacción química comienza a trabajar sobre la suciedad acumulada, debilitando los restos difíciles de eliminar.

image
Por qu&eacute; hay que tirar sal en el inodoro y cada cu&aacute;nto hacerlo

Por qué hay que tirar sal en el inodoro y cada cuánto hacerlo

El paso final: agua hirviendo y frescura cítrica

Al día siguiente, la rutina de limpieza se completa con un gesto clave: calentar agua hasta que hierva y volcarla en su totalidad sobre el inodoro. Este golpe de calor ayuda a desprender lo que quedó suelto tras la reacción química y facilita la tarea de enjuague con la cadena.

Como refuerzo opcional, muchos recomiendan exprimir medio limón dentro del inodoro. Este detalle aporta una doble ventaja: un aroma fresco y natural que sustituye a los desinfectantes industriales y un brillo adicional en las paredes del sanitario gracias al ácido cítrico, conocido por su poder antibacteriano.

De esta manera, lo que parecía un simple consejo casero se ha convertido en un método de limpieza aplaudido en redes sociales, donde miles de usuarios comparten experiencias positivas al aplicarlo en sus propios hogares.

¿Cada cuánto repetir el procedimiento?

El baño es uno de los lugares más sensibles de cualquier vivienda. Allí se concentran gérmenes, bacterias y humedad, condiciones perfectas para la proliferación de microorganismos. Por eso, los expertos sugieren aplicar este truco al menos una vez por mes o, en casos de mayor uso, cada 15 días.

Esta frecuencia permite mantener el inodoro libre de manchas, olores y residuos, sin necesidad de recurrir a productos de limpieza costosos.

Más allá del inodoro: cómo limpiar las juntas de los azulejos

El baño no solo demanda atención en el sanitario. Otro punto crítico son las juntas de los azulejos, esos pequeños espacios donde la humedad y la suciedad suelen acumularse con facilidad, generando manchas oscuras y hongos.

Para estas zonas, existen diferentes trucos caseros igualmente efectivos que no requieren grandes gastos:

1. Cepillo en mano

Aunque parezca una herramienta básica, el cepillo es indispensable. Sus cerdas permiten llegar a los rincones donde la esponja no alcanza. Tras frotar, se recomienda enjuagar con una esponja húmeda, lo que asegura que la suciedad removida no vuelva a depositarse en el mismo lugar.

2. El poder del vapor

El vapor es una de las herramientas más eficaces para combatir los hongos incrustados en las ranuras. Aplicado de manera puntual, ayuda a desprender microorganismos y suciedad difícil de eliminar. Sin embargo, se sugiere utilizarlo solo en casos específicos, ya que un uso excesivo podría dañar la superficie del azulejo.

3. El blanqueador como refuerzo

El blanqueador líquido, aplicado con un cepillo de cerdas firmes, es un refuerzo ideal. No solo limpia en profundidad, sino que devuelve luminosidad a las juntas, dando la sensación de un revestimiento renovado. Es importante enjuagar bien después de aplicarlo para evitar manchas y olores fuertes.

4. Recuperar el blanco original

Cuando el objetivo es lograr que los azulejos luzcan como nuevos, la opción más utilizada en la actualidad es pintar las juntas con productos especiales. Esta técnica evita la remoción total del revestimiento y brinda un acabado similar al aspecto original de fábrica.

Trucos accesibles para todos

La gran ventaja de estos métodos es que no requieren grandes inversiones ni conocimientos avanzados. Cualquier persona puede aplicarlos con ingredientes que ya tiene en casa, lo que convierte a estas prácticas en soluciones económicas y efectivas.

Además, el hecho de recurrir a elementos naturales o de uso cotidiano permite reducir la exposición a químicos agresivos que, en exceso, pueden dañar las superficies o afectar la salud de quienes realizan la limpieza.

El impacto en la convivencia familiar

Mantener un baño limpio no es solo una cuestión estética. Un ambiente higiénico contribuye a la salud física y emocional de la familia. El mal olor, la presencia de hongos o la suciedad persistente pueden generar incomodidad y, en algunos casos, incluso enfermedades.

Por eso, métodos caseros como el del inodoro con sal no solo se destacan por su efectividad, sino también por su aporte a la convivencia diaria, garantizando espacios más agradables y seguros.

La viralización en redes sociales

Este truco no tardó en convertirse en un fenómeno en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, donde los tutoriales de limpieza casera acumulan millones de visualizaciones. Los videos muestran paso a paso cómo aplicar la mezcla de sal, bicarbonato y aceite, y los resultados suelen ser convincentes: baños más brillantes, inodoros sin manchas y un ambiente más fresco.

La tendencia forma parte de un movimiento más amplio que promueve la vuelta a los remedios caseros frente a los productos industriales. Cada vez más personas optan por soluciones naturales, económicas y sostenibles, en lugar de depender exclusivamente de químicos costosos.

Una práctica que trasciende generaciones

Lejos de ser una moda pasajera, estos consejos se conectan con saberes transmitidos por generaciones anteriores. No es raro que abuelos y padres ya conocieran algunos de estos secretos domésticos, ahora revalorizados en tiempos de crisis económica y de mayor conciencia ambiental.

En definitiva, lo que antes se hacía de manera intuitiva hoy se recupera gracias a la viralidad de las redes, con la ventaja de llegar a millones de personas en cuestión de minutos.

image
Por qu&eacute; hay que tirar sal en el inodoro y cada cu&aacute;nto hacerlo

Por qué hay que tirar sal en el inodoro y cada cuánto hacerlo

Redacción A24
Por Redacción A24
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Hacks Higiene
Notas relacionadas
¿Cuáles son los santos y celebraciones para rezar en septiembre?
Por qué es peligroso poner comida caliente en la heladera
Día del Ferretero: ¿por qué se celebra el 3 de septiembre en Argentina?

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar