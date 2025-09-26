Preocupación por un asteroide que puede impactar con la Luna: qué planea la NASA para evitarlo

Como alternativa más extrema, la agencia contempla detonar una ojiva nuclear sobre o cerca del asteroide, con el objetivo de fragmentarlo o alterar su rumbo. La ventana de lanzamiento para estas operaciones va desde finales de 2029 hasta abril de 2032, según el tipo de misión. Ambas estrategias permanecen en fase teórica y no han sido probadas.

El asteroide 2024 YR4 fue descubierto en diciembre de 2024 y tiene un diámetro de 55 metros. Los expertos estiman que la probabilidad de colisión con la Luna alcanza aproximadamente el 4%, mientras que el riesgo para la Tierra se mantiene muy bajo. El seguimiento del asteroide ofrece además la oportunidad de desarrollar tecnologías de defensa planetaria y planificar estrategias de intervención frente a cuerpos con riesgos más elevados en el futuro.