Preocupación por un asteroide que puede impactar con la Luna: qué planea la NASA para evitarlo

El asteroide 2024 YR4 podría aproximarse a la Luna en 2032, lo que genera preocupación por los riesgos para satélites, naves espaciales y astronautas.

Investigadores identificaron que el asteroide 2024 YR4 se aproximará a la Luna en 2032, lo que genera preocupación por los efectos sobre objetos en órbita baja. La cercanía al cuerpo lunar podría poner en riesgo satélites, naves espaciales y astronautas, incluida la Estación Espacial Internacional, debido a la cantidad de fragmentos y polvo que se desprenderían en caso de colisión.

El seguimiento y análisis del asteroide combina observaciones de la NASA con estudios de investigadores externos. El equipo liderado por Andrew Rivkin, del Laboratorio de Física Aplicada Johns Hopkins, utilizó la cámara de infrarrojo cercano del telescopio James Webb para precisar la posición y trayectoria del 2024 YR4 hacia finales de 2032.

Qué planea la NASA para evitar que el asteroide impacte con la Luna

En ese marco, la NASA evalúa distintas estrategias para prevenir el riesgo. Una opción consiste en enviar una misión cinética, basada en la experiencia de la operación DART de 2022, que modifique la trayectoria del asteroide mediante un choque controlado. Sin embargo, la masa exacta del 2024 YR4 sigue siendo incierta y la ventana para planificar la misión es limitada, lo que podría producir un efecto contrario y aumentar el riesgo de acercamiento a la Tierra.

Como alternativa más extrema, la agencia contempla detonar una ojiva nuclear sobre o cerca del asteroide, con el objetivo de fragmentarlo o alterar su rumbo. La ventana de lanzamiento para estas operaciones va desde finales de 2029 hasta abril de 2032, según el tipo de misión. Ambas estrategias permanecen en fase teórica y no han sido probadas.

El asteroide 2024 YR4 fue descubierto en diciembre de 2024 y tiene un diámetro de 55 metros. Los expertos estiman que la probabilidad de colisión con la Luna alcanza aproximadamente el 4%, mientras que el riesgo para la Tierra se mantiene muy bajo. El seguimiento del asteroide ofrece además la oportunidad de desarrollar tecnologías de defensa planetaria y planificar estrategias de intervención frente a cuerpos con riesgos más elevados en el futuro.

