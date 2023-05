Por qué WhatsApp decidió terminar con los estados

A diferencia de las comunidades existentes en WhatsApp, los canales no tendrán restricciones en cuanto al número de participantes y no requerirán que se cumpla ningún requisito específico para unirse. En estos canales, el contenido será enviado exclusivamente por el creador, mientras que los suscriptores tendrán la capacidad de visualizar la multimedia recibida, pero no podrán responder ni enviar mensajes.

Esta nueva función representa un cambio significativo en la forma en que los usuarios interactúan y comparten contenido en WhatsApp. Al permitir que los suscriptores se unan a los canales sin revelar información personal, se promueve una mayor privacidad y se brinda una experiencia más segura para los usuarios.

La introducción de los canales también supone un cambio en el enfoque de WhatsApp, ya que busca ampliar sus características y competir con otras aplicaciones de mensajería que ofrecen funciones similares. Con esta actualización, WhatsApp busca atraer a más usuarios al brindarles la oportunidad de acceder a contenido interesante y relevante sin comprometer su privacidad.

Si bien aún no se ha anunciado una fecha exacta para el lanzamiento de esta actualización, se espera que llegue en un futuro próximo, brindando a los usuarios de WhatsApp una experiencia renovada y enriquecida.

En conclusión, WhatsApp se prepara para eliminar los estados tal como los conocemos y los reemplazará con una función mejorada que incluirá canales similares a los ofrecidos por Telegram. Esta actualización promete una mayor privacidad y seguridad para los usuarios, al permitirles suscribirse a chats sin revelar información personal. Sin duda, esta innovación marcará un nuevo capítulo en la historia de WhatsApp y reafirmará su posición como una de las aplicaciones de mensajería más populares del mundo.