La China Suárez y su obsesión por los olores: revelaron a qué huele la actriz

Así se volvió viral la entrevista que la actriz hizo con Glamour España, donde mostraba su neceser explicando qué productos no pueden faltarle jamás, esté donde esté en su vida diaria. De esta manera, la China Suárez habló de su pasión por los aromas y de qué manera los incorpora en su día a día.

“Otro imprescindible hace muchos años en mi neceser es esto. Es un room spray. Tengo una obsesión con los olores. Me gusta que todo huela bien: la casa, los muebles, la ropa”, confesó la protagonista de La hija del fuego (Disney+), remarcando así que el perfume tanto en ella como en los ambientes que habita son fundamentales para su bienestar.

“Esto reconozco que lo llevo por el mundo. Y si puedo comprar velas, soy de tener en el camarín, en el motorhome o donde sea, para sentirme como en mi casa”, agregó explicando así que su hábito de tener todo perfumado la acompaña al lugar del mundo que vaya.

Asimismo, la actriz admitió que usa varios perfumes al mismo tiempo, y que es algo que no puede evitarlo. “Tengo muchos perfumes. Compro los frasquitos miniatura. Entonces, antes de bajarme del auto, me ponía un perfume en la ropa, otro en el cuello y otro en el pelo. Es mi único toc, lo reconozco”, se sinceró.

Black Cherry Merlot es la fragancia de la bruma que la acompaña por el mundo, dejando a cada paso un exquisito aroma que combina notas frambuesa negra, cereza oscura y merlot, una delicada mezcla dulce y profunda con la que jamás pasa desapercibida.

Qué había dicho Wanda Nara sobre los olores de la China Suárez

Luego del durísimo mensaje público que Mauro Icardi difundió en las últimas horas, en el que apuntó sin filtros contra Wanda Nara y la acusó de manipulación y de una supuesta obsesión tanto con él como con la China Suárez, la empresaria no se quedó callada. Fiel a su estilo, eligió responder desde sus historias de Instagram con un descargo extenso, picante y cargado de reproches que rápidamente se viralizó.

Lejos de esquivar el conflicto, la conductora de MasterChef Celebrity salió a marcar territorio y a recordar, una vez más, el rol protagónico que tuvo en la carrera futbolística del delantero. “Me costó mucho el el acuerdo con este club, del cual yo era fan antes de que vos llegaras”, escribió de entrada, dejando en claro que su vínculo con la institución antecede incluso a la llegada de Icardi y que nada fue casualidad.

Pero eso no fue todo. Wanda profundizó y remarcó que el contrato que hoy tiene el futbolista fue fruto de negociaciones complejas y de decisiones que él, según ella, no compartía en ese momento. “Logramos un acuerdo muy bueno a pesar de que vos no estabas de acuerdo, ni te gustaba la liga ni los turcos. Te pido que te concentres por la responsabilidad que siento al hacer este gran contrato, que en su momento supiste valorarme”, expresó, mezclando reclamo, decepción y un claro pase de facturas.

En ese mismo mensaje, la empresaria hizo foco en la familia y en el esfuerzo que, asegura, hizo durante años para construir la imagen pública de Icardi. “Por las nenas siempre seremos familia y también por ellas deseo lo mejor en la carrera que juntos construimos, tanto esfuerzo en tu imagen, tanto me costaron acuerdos de moda en Milán con Nike, etc; y ahora tu imagen se cayó a pedazos”, lanzó, sin vueltas y con un tono visiblemente dolido.

wanda nara respuesta a icardi

Además, Wanda respondió de manera directa a las acusaciones relacionadas con el dinero y la Justicia. “Jamás te robé y siempre pagué impuestos por lo mío. Para mí sí serás familia y sabés que siempre estaré a pesar de que lo judicial siga su curso, por qué no está bien visto en ninguna parte del mundo un padre que no pague alimentos”, escribió, dejando en evidencia que el conflicto legal sigue abierto.

Incluso hubo lugar para reproches ligados a lo deportivo y a situaciones puntuales que, según ella, afectaron el rendimiento del jugador. “Concentrate en estos meses, porque cada llamada fue en momentos de concentración, como el día que erraste los dos penales”, disparó, sin medir consecuencias.

Finalmente, el cierre del descargo fue el más explosivo y apuntó de lleno a la actual pareja de Icardi. “En cuanto a los olores de tu novia, contados por vos mismo, te digo que no te gastes, los conocés vos y media argentina”, sentenció Wanda, con una frase que volvió a encender la polémica y promete seguir sumando capítulos a una guerra mediática que parece no tener fin.