La sorpresiva reacción de Facundo Arana tras filtrarse su separación de María Susini 

Desde el entorno de María Susini, en tanto, la versión es diferente. Personas cercanas a la modelo aseguran que, para ella, la relación ya llegó a su fin y que habría comenzado a hablar de la ruptura de manera abierta con su círculo íntimo. Este dato refuerza la idea de que la separación sería definitiva, más allá de los gestos públicos de cordialidad.

Pero lo cierto es que en medio del revuelo mediático, hubo un detalle que llamó especialmente la atención: Facundo Arana y María Susini volvieron a seguirse en redes sociales, justo cuando los rumores de crisis se hicieron más fuertes. El gesto despertó nuevas interpretaciones, aunque ninguno de los dos salió a explicar el motivo ni a aclarar su situación sentimental actual.

Por ahora, el silencio domina la escena. Sin comunicados oficiales ni declaraciones contundentes, la separación de Facundo Arana y María Susini sigue rodeada de interrogantes y mantiene en vilo al mundo del espectáculo.

maria susini facundo arana 3.jpg

Así fue la historia de amor entre Facundo Arana y María Susini

Este jueves 22 de enero, en LAM (América TV), se confirmó la separación de Facundo Arana y María Susini, una pareja que estuvo unida durante casi dos décadas. Así, se puso fin a una historia que parecía inquebrantable y que, durante años, fue sinónimo de amor, familia y compañerismo. Si bien no era la primera vez que surgían versiones de crisis —en 2025 ya había circulado un rumor que el actor se encargó de desmentir—, con el paso de los meses algunos movimientos llamaron la atención, como el anuncio de Susini en diciembre sobre su regreso al trabajo en los medios tras haberse dedicado de lleno a la maternidad. Hoy, ese vínculo que resistió tantas etapas llegó oficialmente a su cierre.

Pero más allá del desenlace, lo cierto es que Facundo Arana y María Susini protagonizaron una de las historias más intensas y románticas del ambiente artístico local. Su primer encuentro se dio en 2007, en un momento bisagra para el actor, que acababa de atravesar su separación de Isabel Macedo. Desde aquel cruce inicial, el flechazo fue inmediato y ya no hubo marcha atrás. Con el tiempo, ese amor se consolidó y dio lugar a una familia ensamblada por tres hijos: India y los mellizos Yaco y Moro.

El inicio de la relación tuvo mucho de destino y casualidad. Dos personas distintas, en situaciones diferentes, insistieron en presentarlos porque estaban convencidas de que eran el uno para el otro. El primer intento fue fallido: Arana viajó desde Mar del Plata hasta Pinamar para conocerla, pero al llegar se encontró con que María ya se había ido. Lejos de ser una señal negativa, fue apenas una pausa antes de que todo comenzara de verdad.

La segunda oportunidad ocurrió durante un asado al mediodía. Susini llegó más de dos horas tarde y con una mano lastimada tras haberse caído mientras patinaba. Facundo, acostumbrado a situaciones límite, no dudó en asistirla y sacarle los palitos que tenía incrustados. Años después, recordó ese instante con una frase que se volvió inolvidable: “Me sorprendió porque no gritó. Cuando la miré, le caía una lágrima con una sonrisa y me enamoré. Pensé que me había partido un rayo. Yo la vi y supe que era ella”.

Facundo Arana y María Susini - casamiento

Fiel a su estilo frontal, el actor fue directo y no ocultó lo que sentía. En ese mismo momento le dijo: “Quiero vivir el resto de mi vida con vos, quiero que tengamos hijos y morirme al lado tuyo”. María respondió con una sonrisa y una promesa que con el tiempo se volvió realidad.

La intensidad marcó cada paso de la relación. La primera cita incluyó paracaidismo y, poco después, ya convivían. En mayo del año siguiente nació India y, en octubre de 2009, llegaron los mellizos Yaco y Moro, ampliando la familia.

Uno de los momentos más simbólicos fue el viaje de Arana al Monte Everest por su campaña solidaria de donación de sangre. Allí planeaba pedirle casamiento, pero una complicación de salud lo obligó a abandonar la expedición. Susini viajó de urgencia a Nepal y, una vez recuperado, ambos llegaron juntos a la cima, donde finalmente él le propuso matrimonio.

Arana Susini con hijos en Chapelco 2022.jpg

El 20 de diciembre de 2012 se casaron por civil y por iglesia, acompañados únicamente por sus hijos, y luego celebraron con una gran fiesta en su casa de Tigre. Una historia que parecía eterna y que hoy, atravesada por los vaivenes del corazón, enfrenta su capítulo final, dejando abierta la incógnita sobre si el amor realmente se apagó o si el tiempo tendrá la última palabra.