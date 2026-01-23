La sorpresiva reacción de Facundo Arana tras filtrarse su separación de María Susini
De viaje por el interior del país en medio de su gira teatral, Facundo Arana se expresó desde las redes sociales mientras salía a luz la noticia de su distanciamiento de la madre de sus hijos, María Susini. Mirá.
La noticia cayó como una verdadera bomba en el mundo del espectáculo y generó un fuerte impacto entre colegas y seguidores al salir a la luz que Facundo Arana y María Susinise separaron luego de 19 años juntos y una familia consolidada con tres hijos en común. Aunque durante semanas se habló en voz baja de una posible crisis, la confirmación terminó de instalar el tema en agenda y desató todo tipo de repercusiones.
Fue este jueves 22 de enero cuando Pepe Ochoa blanqueó la información en LAM (América TV) y, desde ese momento, el rumor pasó a ser una certeza. La pareja, que siempre se mostró unida y reservada respecto a su intimidad, volvió a quedar en el centro de la escena mediática, pese a su histórico perfil bajo.
A diferencia de otras separaciones resonantes, Facundo Arana optó por no realizar declaraciones públicas ni emitir comunicados oficiales. Lejos de aclarar la situación, el actor mantuvo actividad en sus redes sociales, aunque evitó por completo referirse a su vida personal. En cambio, eligió enfocarse en cuestiones laborales y solidarias: compartió información sobre la obra En el aire, que presentó el jueves en Tandil, y también difundió un pedido de donantes de sangre, una causa que suele acompañar y visibilizar cada vez que puede.
Sin embargo, en diálogo con Laura Ubfal anoche en LAM, el actor dejó una frase que no pasó desapercibida y que fue analizada al detalle. Consultado sobre su situación sentimental, respondió: “Tenemos nuestras ideas y vueltas como en toda familia que se aprecie de serlo”. Una definición ambigua que, lejos de despejar dudas, alimentó aún más las especulaciones.
Desde el entorno de María Susini, en tanto, la versión es diferente. Personas cercanas a la modelo aseguran que, para ella, la relación ya llegó a su fin y que habría comenzado a hablar de la ruptura de manera abierta con su círculo íntimo. Este dato refuerza la idea de que la separación sería definitiva, más allá de los gestos públicos de cordialidad.
Pero lo cierto es que en medio del revuelo mediático, hubo un detalle que llamó especialmente la atención: Facundo Arana y María Susini volvieron a seguirse en redes sociales, justo cuando los rumores de crisis se hicieron más fuertes. El gesto despertó nuevas interpretaciones, aunque ninguno de los dos salió a explicar el motivo ni a aclarar su situación sentimental actual.
Por ahora, el silencio domina la escena. Sin comunicados oficiales ni declaraciones contundentes, la separación de Facundo Arana y María Susini sigue rodeada de interrogantes y mantiene en vilo al mundo del espectáculo.
Así fue la historia de amor entre Facundo Arana y María Susini
Este jueves 22 de enero, en LAM (América TV), se confirmó la separación de Facundo Arana y María Susini, una pareja que estuvo unida durante casi dos décadas. Así, se puso fin a una historia que parecía inquebrantable y que, durante años, fue sinónimo de amor, familia y compañerismo. Si bien no era la primera vez que surgían versiones de crisis —en 2025 ya había circulado un rumor que el actor se encargó de desmentir—, con el paso de los meses algunos movimientos llamaron la atención, como el anuncio de Susini en diciembre sobre su regreso al trabajo en los medios tras haberse dedicado de lleno a la maternidad. Hoy, ese vínculo que resistió tantas etapas llegó oficialmente a su cierre.
Pero más allá del desenlace, lo cierto es que Facundo Arana y María Susini protagonizaron una de las historias más intensas y románticas del ambiente artístico local. Su primer encuentro se dio en 2007, en un momento bisagra para el actor, que acababa de atravesar su separación de Isabel Macedo. Desde aquel cruce inicial, el flechazo fue inmediato y ya no hubo marcha atrás. Con el tiempo, ese amor se consolidó y dio lugar a una familia ensamblada por tres hijos: India y los mellizos Yaco y Moro.
El inicio de la relación tuvo mucho de destino y casualidad. Dos personas distintas, en situaciones diferentes, insistieron en presentarlos porque estaban convencidas de que eran el uno para el otro. El primer intento fue fallido: Arana viajó desde Mar del Plata hasta Pinamar para conocerla, pero al llegar se encontró con que María ya se había ido. Lejos de ser una señal negativa, fue apenas una pausa antes de que todo comenzara de verdad.
La segunda oportunidad ocurrió durante un asado al mediodía. Susini llegó más de dos horas tarde y con una mano lastimada tras haberse caído mientras patinaba. Facundo, acostumbrado a situaciones límite, no dudó en asistirla y sacarle los palitos que tenía incrustados. Años después, recordó ese instante con una frase que se volvió inolvidable: “Me sorprendió porque no gritó. Cuando la miré, le caía una lágrima con una sonrisa y me enamoré. Pensé que me había partido un rayo. Yo la vi y supe que era ella”.
Fiel a su estilo frontal, el actor fue directo y no ocultó lo que sentía. En ese mismo momento le dijo: “Quiero vivir el resto de mi vida con vos, quiero que tengamos hijos y morirme al lado tuyo”. María respondió con una sonrisa y una promesa que con el tiempo se volvió realidad.
La intensidad marcó cada paso de la relación. La primera cita incluyó paracaidismo y, poco después, ya convivían. En mayo del año siguiente nació India y, en octubre de 2009, llegaron los mellizos Yaco y Moro, ampliando la familia.
Uno de los momentos más simbólicos fue el viaje de Arana al Monte Everest por su campaña solidaria de donación de sangre. Allí planeaba pedirle casamiento, pero una complicación de salud lo obligó a abandonar la expedición. Susini viajó de urgencia a Nepal y, una vez recuperado, ambos llegaron juntos a la cima, donde finalmente él le propuso matrimonio.
El 20 de diciembre de 2012 se casaron por civil y por iglesia, acompañados únicamente por sus hijos, y luego celebraron con una gran fiesta en su casa de Tigre. Una historia que parecía eterna y que hoy, atravesada por los vaivenes del corazón, enfrenta su capítulo final, dejando abierta la incógnita sobre si el amor realmente se apagó o si el tiempo tendrá la última palabra.