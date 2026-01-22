La película argentina Belén quedó afuera de los premios Oscar 2026: cuáles fueron las nominadas

Sinners de Ryan Coogler rompió el récord de nominaciones en los premios Oscar con un total de 16 nominaciones.

Todas las nominaciones para los Premios Oscar 2026

Mejor película

Bugonia

F1

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

The Secret Agent

Sentimental Value

Sinners

Train Dreams

Mejor director

Chloé Zhao, por Hamnet

Josh Safdie, por Marty Supreme

Paul Thomas Anderson, por Una batalla tras otra

Joachim Treier, por Sentimental Value

Ryan Coogler, por Sinners

Mejor actriz de reparto

Teyana Taylor, por Una batalla tras otra

Amy Madigan, por La hora de la desaparición

Wunmi Mosaku, por Sinners

Inga Ibsdotter Lilleaas, por Sentimental Value

Elle Fanning, por Sentimental Value

Mejor actor de reparto

Stellan Skarsgård por Sentimental Value

Jacob Elordi por Frankenstein

Delroy Lindo, Sinners

Benicio Del Toro por Una batalla tras otra

Sean Penn por Una batalla tras otra

Mejor film internacional

The Secret Agent

Fue solo un accidente

Sentimental Value

Sirat

The Voice of Hind Rajab

Mejores efectos de maquillaje

Frankenstein

The Smashing Machine

Sinners

Kokuho

The Ugly Stepsister

Mejor guion original

Sinners

Marty Supreme

Sentimental Value

Blue Moon

Fue solo un accidente

Mejor guión adaptado

Hamnet

Una batalla tras otra

Train Dreams

Bugonia

Frankenstein

Mejor Casting

Hamnet

Marty Supreme

The Secret Agent

Una batalla tras otra

Sinners

Mejor película animada

Arco

Elio

Kpop Demon Hunters

Zootopia 2

Little Amélie or the Character of Rain

Mejor sonido

F1

Frankenstein

Sinners

Sirat

Una batalla tras otra

Mejor cinematografía

Frankenstein

Marty Supreme

Sinners

Train Dreams

Una batalla tras otra

Mejor diseño de producción

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Sinners

Mejor actor

Timothée Chalamet, por Marty Supreme

Leonardo DiCaprio, por Una batalla tras otra

Michael B. Jordan, por Sinners

Wagner Moura, por The Secret Agent

Ethan Hawke, por Blue Moon

Mejor actriz

Jessie Buckley, por Hamnet

Rose Byrne, por If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson, por Song Sung Blue

Renate Reinsve, Sentimental Value

Emma Stone, Bugonia

Mejor banda de sonido

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

Una batalla tras otra

Sinners

Mejor corto de ficción

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

The Singers

Jane Austen’s Period Drama

Two People Exchanging Saliva

Mejor corto animado

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters

Mejor vestuario

Avatar: Fuego y cenizas

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

Sinners

Mejor documental

The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

Mejor canción original

“Golden”, en KPop Demon Hunters, de EJAE y Mark Sonnenblick

“Sweet Dreams of Joy”, en Viva Verdi!, de Nicholas Pike

“I Lied to You”, en Sinners, de Raphael Saadiq y Ludwig Göransson

“Dear Me”, en Diane Warren: Relentless, de Diane Warren

“Train Dreams”, en Train Dreams, de Nick Cave y Bryce Dessner

Mejor edición

F1

Marty Supreme

Una batalla tras otra

Sentimental Value

Sinners

Mejores efectos especiales

Avatar: Fuego y cenizas

F1

Jurassic World: Rebirth

The Lost Bus

Sinners