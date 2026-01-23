En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Alpine
FÓRMULA 1

El gran desafío de Colapinto con el nuevo Alpine: "Es muy diferente a todo lo que he experimentado"

El piloto argentino fue protagonista en la presentación del nuevo monoplaza de Alpine y explicó por qué la temporada 2026 representará un desafío completamente distinto para toda la parrilla.

El gran desafío de Colapinto con el nuevo Alpine: Es muy diferente a todo lo que he experimentado

Franco Colapinto dio un paso clave en su camino dentro de la Fórmula 1 al ser uno de los protagonistas de la presentación oficial del nuevo auto de Alpine para la temporada 2026. Junto a Pierre Gasly, el argentino fue el encargado de destapar el A526 en un evento realizado sobre las aguas del Mar Balear, una puesta en escena tan exótica como simbólica para el inicio de una etapa completamente nueva.

image

Si bien Colapinto ya había visto el monoplaza durante su paso por la fábrica de Enstone, la reacción al descubrirlo públicamente reflejó la magnitud del desafío que se avecina. El A526 mantiene la identidad visual de la escudería, pero introduce cambios estéticos y técnicos notorios que lo diferencian de su antecesor y que anticipan una temporada marcada por la adaptación.

Qué significa para Colapinto llegar con una pretemporada completa

Luego de la presentación, el piloto argentino expresó su entusiasmo por afrontar, por primera vez, una pretemporada integral como piloto titular. “Estoy muy emocionado. Por primera vez en mi carrera he tenido una pretemporada adecuada para prepararme para un año completo, desde las pruebas hasta la primera carrera”, explicó Franco Colapinto.

El bonaerense remarcó la importancia de sentirse parte del proyecto desde el inicio y de poder trabajar codo a codo con todos los integrantes del equipo. Tras un comienzo complejo en la categoría, Colapinto logró enderezar su camino y hoy cuenta con el respaldo de su compañero de equipo y de figuras clave como Flavio Briatore, una señal de confianza de cara a lo que viene.

¿Por qué el A526 representa un desafío distinto al resto de su carrera?

Al hablar específicamente del nuevo monoplaza, Colapinto no ocultó su expectativa. “Hemos tenido una buena oportunidad de ver el coche y prepararnos en el simulador. Es muy diferente a todo lo que he experimentado hasta ahora”, afirmó. Y aclaró que esa sensación no es exclusiva suya, sino que atraviesa a la mayoría de los pilotos de la parrilla.

El A526 cuenta con un motor V6 turbo Mercedes, que promete mayor potencia en comparación con el utilizado por Alpine la temporada pasada. Este cambio técnico, sumado al nuevo reglamento, obliga a los pilotos a replantear su forma de manejo y adaptación al auto, en un contexto donde cada detalle puede marcar la diferencia.

Cómo encara Colapinto el proceso de adaptación

El argentino entiende que el aprendizaje será constante. “Hay nuevos trucos y nuevos retos que aprender para sacar el máximo partido al paquete”, señaló, y definió el proceso como “un reto realmente increíble”. Su enfoque estará puesto en absorber la mayor cantidad de información posible durante las primeras carreras, con la idea de construir rendimiento de manera progresiva.

Además del trabajo en el simulador de Enstone, Colapinto sumó kilómetros importantes al girar esta semana en el Circuito de Cataluña durante un Test of Previous Cars, una prueba privada con autos de al menos dos años de antigüedad. De esta manera, volvió a subirse a un Fórmula 1 por primera vez desde el Gran Premio de Abu Dhabi, disputado el 7 de diciembre de 2025.

Cómo será el inicio de la actividad oficial

La actividad oficial de la Fórmula 1 comenzará con los tests privados de pretemporada en Barcelona, que se desarrollarán del lunes 26 al viernes 30 de enero. Las jornadas arrancarán de madrugada para la Argentina y se extenderán hasta la caída del sol, con el objetivo de recolectar la mayor cantidad de datos posibles.

En un contexto de reglamento renovado y autos profundamente distintos, el desafío será comprender rápido el funcionamiento de cada monoplaza. Para Colapinto, el A526 no solo representa un nuevo auto, sino el inicio de la prueba más exigente de su carrera en la élite del automovilismo mundial.

