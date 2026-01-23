El gran desafío de Colapinto con el nuevo Alpine: "Es muy diferente a todo lo que he experimentado"

¿Por qué el A526 representa un desafío distinto al resto de su carrera?

Al hablar específicamente del nuevo monoplaza, Colapinto no ocultó su expectativa. “Hemos tenido una buena oportunidad de ver el coche y prepararnos en el simulador. Es muy diferente a todo lo que he experimentado hasta ahora”, afirmó. Y aclaró que esa sensación no es exclusiva suya, sino que atraviesa a la mayoría de los pilotos de la parrilla.

El A526 cuenta con un motor V6 turbo Mercedes, que promete mayor potencia en comparación con el utilizado por Alpine la temporada pasada. Este cambio técnico, sumado al nuevo reglamento, obliga a los pilotos a replantear su forma de manejo y adaptación al auto, en un contexto donde cada detalle puede marcar la diferencia.

Cómo encara Colapinto el proceso de adaptación

El argentino entiende que el aprendizaje será constante. “Hay nuevos trucos y nuevos retos que aprender para sacar el máximo partido al paquete”, señaló, y definió el proceso como “un reto realmente increíble”. Su enfoque estará puesto en absorber la mayor cantidad de información posible durante las primeras carreras, con la idea de construir rendimiento de manera progresiva.

Además del trabajo en el simulador de Enstone, Colapinto sumó kilómetros importantes al girar esta semana en el Circuito de Cataluña durante un Test of Previous Cars, una prueba privada con autos de al menos dos años de antigüedad. De esta manera, volvió a subirse a un Fórmula 1 por primera vez desde el Gran Premio de Abu Dhabi, disputado el 7 de diciembre de 2025.

Cómo será el inicio de la actividad oficial

La actividad oficial de la Fórmula 1 comenzará con los tests privados de pretemporada en Barcelona, que se desarrollarán del lunes 26 al viernes 30 de enero. Las jornadas arrancarán de madrugada para la Argentina y se extenderán hasta la caída del sol, con el objetivo de recolectar la mayor cantidad de datos posibles.

En un contexto de reglamento renovado y autos profundamente distintos, el desafío será comprender rápido el funcionamiento de cada monoplaza. Para Colapinto, el A526 no solo representa un nuevo auto, sino el inicio de la prueba más exigente de su carrera en la élite del automovilismo mundial.