En otro momento de la grabación, volvió a describir la violencia del impacto: "Ni alcanzar a esquivarlo. Pues yo también choqué contra el muro de contención".

La situación generó todavía más preocupación cuando Hernández contó que el otro conductor involucrado se había marchado del lugar. "El vato se fue a la fuga", aseguró, al señalar que la persona que habría provocado el accidente no se quedó para responder por lo sucedido.

Mientras esperaba una respuesta, llegaron efectivos policiales para intervenir en el episodio. "Ya llegó la patrulla", anunció ante sus seguidores, aunque reconoció que no sabía cómo terminaría el procedimiento ni qué ocurriría con los daños de su automóvil.

En medio de la incertidumbre, el empresario sorprendió con un comentario inesperado y hasta bromeó con la posibilidad de terminar detenido. "Creo que me van a llevar detenido. Nunca he estado detenido, pero creo que me van a llevar detenido", expresó entre risas.

Más tarde, volvió a dirigirse a sus seguidores y les pidió que le desearan suerte. Incluso lanzó otra frase en tono de humor sobre la posibilidad de terminar en la cárcel: "Si me detienen y si me llevan a la cárcel, llévenme cigarritos, mijas".

A pesar de sus comentarios distendidos, el accidente pudo haber tenido consecuencias mucho más graves. El propio Hernández reconoció que estuvo cerca de volcarse y remarcó que, afortunadamente, había salido ileso.

La publicación generó una catarata de mensajes de preocupación y alivio. Muchos seguidores destacaron que lo importante era que no hubiera sufrido heridas y le enviaron palabras de apoyo. "Gracias a Dios estás bien" y "Bendito Dios estás bien, lo demás se arregla", fueron algunos de los comentarios que recibió.

Hasta el momento, Hernández no brindó detalles sobre una eventual presentación ante las autoridades ni informó cómo continuará el procedimiento por el accidente. Tampoco compartió una actualización sobre los daños que sufrió su vehículo.