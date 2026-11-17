Quienes cobran el haber mínimo con DNI terminados en 6 reciben sus haberes este martes 17 de noviembre. Las jubilaciones y pensiones que superan ese monto, con DNI terminados en 6 y 7, se pagarán el viernes 27.

Montos y detalles sobre las asignaciones

La Asignación Universal por Hijo tiene un monto de $127.688,80. Se recuerda que ANSES retiene el 20% restante hasta la presentación de la Libreta AUH acreditando controles de salud, vacunación y escolaridad. En caso de hijos con discapacidad, el importe es de $415.763,20.

La Asignación por Embarazo para DNI terminados en 4 se cobra hoy, martes 17 de noviembre. En tanto, las asignaciones por Prenatal y Maternidad para DNI terminados en 6 y 7 también se abonan este martes.