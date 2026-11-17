La ANSES continúa con el cronograma de pagos de noviembre, que incluye un aumento del 1,93% por inflación y mantiene vigente el bono de 70 mil pesos para los beneficiarios que cumplen con los requisitos establecidos.
La ANSES continúa con su cronograma de pagos correspondiente a noviembre, detallando los montos actualizados y las fechas de cobro según la terminación de DNI.
La ANSES continúa con el cronograma de pagos de noviembre, que incluye un aumento del 1,93% por inflación y mantiene vigente el bono de 70 mil pesos para los beneficiarios que cumplen con los requisitos establecidos.
Este martes 17 de noviembre, los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo con DNI terminados en 6 recibirán sus haberes. Paralelamente, la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación familiar por hijo y Asignación por embarazo, con documentos terminados en 4, también serán abonadas hoy.
Las fechas de cobro, que sufrieron modificaciones por feriados, dependen de la terminación del DNI y del tipo de prestación. El organismo también informó que las asignaciones de pago único (nacimiento, adopción, matrimonio) y las asignaciones familiares de pensiones no contributivas se abonarán a todas las terminaciones de DNI hasta el 10 de diciembre.
Para quienes perciben hasta un haber mínimo, los pagos se extenderán hasta el viernes 20 de noviembre. La jubilación mínima, tras el aumento, quedó en $444.158,46, que con el bono extraordinario alcanza los $514.158,46. Las jubilaciones máximas llegan a $2.988.765,82.
Quienes cobran el haber mínimo con DNI terminados en 6 reciben sus haberes este martes 17 de noviembre. Las jubilaciones y pensiones que superan ese monto, con DNI terminados en 6 y 7, se pagarán el viernes 27.
La Asignación Universal por Hijo tiene un monto de $127.688,80. Se recuerda que ANSES retiene el 20% restante hasta la presentación de la Libreta AUH acreditando controles de salud, vacunación y escolaridad. En caso de hijos con discapacidad, el importe es de $415.763,20.
La Asignación por Embarazo para DNI terminados en 4 se cobra hoy, martes 17 de noviembre. En tanto, las asignaciones por Prenatal y Maternidad para DNI terminados en 6 y 7 también se abonan este martes.