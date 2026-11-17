1. Preparar la harina de arroz

Colocar el arroz seco y sin lavar en el molinillo de café eléctrico y procesarlo hasta conseguir un polvo fino. Luego, pasar la harina obtenida por un colador de malla fina para retirar cualquier residuo grueso que pueda resultar abrasivo para la piel. Pesar los 6 gramos necesarios para la receta.

2. Cortar y derretir la base de jabón

Cortar los 280 gramos de base de glicerina de coco en cubos pequeños y uniformes para facilitar un derretido homogéneo. Colocarlos en un recipiente plástico apto para calor y llevarlos a baño maría, comenzando con el agua a temperatura ambiente y manteniendo el fuego medio-alto hasta que la base se derrita por completo.

3. Incorporar los ingredientes y mezclar

Retirar el recipiente del fuego y rociar alcohol con el atomizador sobre la superficie para eliminar las burbujas. A continuación, agregar gradualmente los 6 gramos de harina de arroz, los 2 gramos de fécula de maíz y el gramo de leche en polvo.

Mezclar lentamente y presionar los grumos contra las paredes del recipiente hasta conseguir una preparación homogénea. Si la mezcla comienza a solidificarse durante este paso, se puede mantener el recipiente dentro del agua caliente del baño maría, con la hornalla apagada.

4. Preparar los moldes y verter la mezcla

Limpiar y secar previamente los moldes. Luego, verter la preparación líquida y aplicar inmediatamente una ligera cantidad de alcohol en spray para eliminar las burbujas que puedan quedar en la superficie.

5. Dejar enfriar y desmoldar

Dejar reposar los jabones a temperatura ambiente durante 40 a 45 minutos. Una vez transcurrido ese tiempo, retirar las barras de los moldes.

Como se utiliza una base de jabón ya elaborada, no es necesario realizar un proceso de saponificación ni esperar un período de curado. El producto queda listo para usar una vez que se solidifica.