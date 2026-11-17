Natalia Graciano sorprendió en las redes sociales al mostrarse otra vez junto al cirujano Daniel Mendiondo, con quien volvió a apostar al amor tras terminar el vínculo en 2024 después de unos meses juntos.
Ver las ultimas noticias en a24.com
La modelo Natalia Graciano habló en exclusiva con PrimiciasYa.com tras el posteo donde se mostró otra vez con Daniel Mendiondo y dio detalles de la reconciliación.
Natalia Graciano sorprendió en las redes sociales al mostrarse otra vez junto al cirujano Daniel Mendiondo, con quien volvió a apostar al amor tras terminar el vínculo en 2024 después de unos meses juntos.
La modelo subió una imagen abrazada junto al cirujano plástico desde París, Francia, donde se los ve de noche y bien enamarados, causando la sorpresa en todos sus seguidores y la colonia artística.
PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con Natalia Graciano quien confirmó la reconciliación con su ex y explicó el buen presente que atraviesan.
"Estamos juntos hace varios meses, lo quisimos mantener en el ámbito privado", confió la modelo ante el contacto de este medio. Y en ese sentido evitó dar más demasiados detalles sobre cómo se dio la nueva oportunidad en el amor con el cirujano: "Mucho más no te voy a contar (se ríe) pero estamos bien", aseguró.
Natalia comentó así por primera vez el buen presente que atraviesa con Daniel Mendiondo en esta nueva chance que se dieron tras la repercusión que tuvo su posteo en Instagram donde se mostraron súper enamorados.
Matías Martin, quien se separó de Natalia Graciano en 2023 tras dos décadas de matrimonio, apoyó el posteo de su ex enamorada con un me gusta y también hizo lo mismo Mía Martín, hija mejor de Natalia con el conductor, quien comentón con un emoji de un corazón a la publicación de su madre.