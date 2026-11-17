Natalia comentó así por primera vez el buen presente que atraviesa con Daniel Mendiondo en esta nueva chance que se dieron tras la repercusión que tuvo su posteo en Instagram donde se mostraron súper enamorados.

La reacción de Matías Martin al romántico posteo de Natalia Graciano

Matías Martin, quien se separó de Natalia Graciano en 2023 tras dos décadas de matrimonio, apoyó el posteo de su ex enamorada con un me gusta y también hizo lo mismo Mía Martín, hija mejor de Natalia con el conductor, quien comentón con un emoji de un corazón a la publicación de su madre.