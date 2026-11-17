Ingresar al sistema: acceder a Mi ANSES y dirigirse a la sección Hijos - Presentar un Certificado Escolar para obtener el formulario correspondiente a cada menor a cargo.

Generar el formulario: seleccionar la opción Generar Certificado , completar los datos solicitados y confirmar para visualizar el documento en pantalla.

Imprimir y hacer firmar: llevar el formulario impreso al establecimiento educativo, centro de rehabilitación o maestro particular para que completen los datos del ciclo lectivo en curso y lo firmen. Es indispensable verificar que la letra sea legible, que no contenga tachaduras ni enmiendas y que estén marcadas las casillas de "Alumno Regular" e "Incorporado a la Enseñanza Oficial" .

Subir la imagen: tomar una fotografía nítida al documento completo, volver a ingresar a Mi ANSES - Hijos - Presentar un Certificado Escolar, seleccionar Subir Certificado y cargar el archivo.

Como alternativa presencial, quienes tengan dificultades para operar de manera digital pueden descargar el Formulario PS 2.68 (Acreditación de Escolaridad) o retirarlo y presentarlo sin turno previo en cualquier oficina de atención de ANSES.

Ayuda Escolar 2026: ANSES confirma el monto para este año

¿Cuándo se cobra la Ayuda Escolar si se presenta el certificado antes del 31 de diciembre?

La fecha de acreditación del dinero en cuenta depende directamente del momento en que la familia complete la validación de la regularidad escolar:

Presentación antes del 31 de diciembre de 2026: el pago de la Ayuda Escolar Anual se deposita de forma automática , junto con el calendario habitual de asignaciones.

Carga por primera vez o fuera de término: si el titular realiza el trámite por primera vez o no cobró en marzo, el dinero se acredita dentro de los 60 días posteriores a la validación correcta del certificado en el sistema.

¿Cómo consultar el monto exacto a cobrar según la zona geográfica?

Dado que el importe de la Ayuda Escolar Anual se actualiza periódicamente mediante la fórmula de movilidad y contempla diferenciales por zona desfavorable, cada titular puede verificar la cifra exacta asignada a su grupo familiar siguiendo una consulta rápida: