Preocupación por la hija de Maca Paz de 4 años: atraviesa complicaciones por su extraño síndrome
"Se complicó todo": el dolor de Maca Paz por la salud de su hija Abril de 4 años y su extraña enfermedad. Enterate.
Una profunda preocupación invade a la actriz Maca Paz, quien atraviesa días de angustia por la salud de su hija Abril, de casi cuatro años. La pequeña padece Síndrome de Charge, una extraña condición genética que afecta distintos órganos y funciones del cuerpo, provocando dificultades respiratorias, sensoriales y de deglución.
A través de sus redes sociales, la actriz compartió el duro momento que está viviendo como madre: “Todo empezó en septiembre después de la decanulación de Abril. Se empezó a complicar todo a nivel conductual, a nivel sensorial, de ella y de todos. Acá estamos sosteniendo, aguantando y apoyando”, expresó con total sinceridad.
Maca contó que estas semanas fueron especialmente difíciles, motivo por el cual decidió alejarse de las redes para enfocarse de lleno en el bienestar de su hija.
Con un mensaje lleno de empatía y realismo, la actriz reflexionó sobre las complejidades de la maternidad en contextos de discapacidad: “Los niños pasan por etapas de crisis, de crecimiento, de edad. Cuando hay síndromes genéticos que tienen cuestiones sociales, eso empeora. Estoy buscando ayuda por todos lados e intentando de que ella esté mejor”.
Su testimonio tocó el corazón de miles de seguidores, que no tardaron en enviarle mensajes de aliento, admiración y consejos para sobrellevar esta etapa.
“Es muy agotador, pero seguimos de pie”: el pedido de ayuda y contención
Maca también quiso llevar tranquilidad a quienes se preocuparon por su silencio: “No hay nada fisiológico o anatómico sino que es algo conductual. Es muy agotador para ella y para nosotros también, así que estuvimos muy a full”.
Además, pidió recomendaciones y experiencias a otros padres que atraviesan situaciones similares, demostrando una vez más la red de apoyo que ha construido en torno a su maternidad.
A lo largo del tiempo, Maca Paz se transformó en una referente para muchas mamás, al mostrar sin filtros los desafíos de criar a una niña con una condición genética poco frecuente. Desde su cuenta de Instagram, comparte reflexiones sobre la discapacidad infantil, la educación emocional, la alimentación y la crianza respetuosa, con una mirada empática y humana.
Su contenido genera gran conexión con sus seguidores, que valoran su autenticidad y su mensaje esperanzador, incluso en medio de los momentos más difíciles.
El Síndrome de Charge es una enfermedad genética rara que puede afectar varias partes del cuerpo, como: Los ojos, el corazón, las vías nasales, el oído, los genitales y el crecimiento general.
El diagnóstico suele requerir estudios complejos como ecocardiogramas, resonancias, TAC, evaluaciones motoras y neurológicas, además de un monitoreo constante del desarrollo y la alimentación.
Aunque no tiene cura, existen tratamientos y terapias específicas para mejorar la calidad de vida y la autonomía de los niños que lo padecen.