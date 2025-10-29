Preocupación por la hija de Maca Paz de 4 años: atraviesa complicaciones por su extraño síndrome

Su testimonio tocó el corazón de miles de seguidores, que no tardaron en enviarle mensajes de aliento, admiración y consejos para sobrellevar esta etapa.

“Es muy agotador, pero seguimos de pie”: el pedido de ayuda y contención

Maca también quiso llevar tranquilidad a quienes se preocuparon por su silencio: “No hay nada fisiológico o anatómico sino que es algo conductual. Es muy agotador para ella y para nosotros también, así que estuvimos muy a full”.

Además, pidió recomendaciones y experiencias a otros padres que atraviesan situaciones similares, demostrando una vez más la red de apoyo que ha construido en torno a su maternidad.

A lo largo del tiempo, Maca Paz se transformó en una referente para muchas mamás, al mostrar sin filtros los desafíos de criar a una niña con una condición genética poco frecuente. Desde su cuenta de Instagram, comparte reflexiones sobre la discapacidad infantil, la educación emocional, la alimentación y la crianza respetuosa, con una mirada empática y humana.

Su contenido genera gran conexión con sus seguidores, que valoran su autenticidad y su mensaje esperanzador, incluso en medio de los momentos más difíciles.

El Síndrome de Charge es una enfermedad genética rara que puede afectar varias partes del cuerpo, como: Los ojos, el corazón, las vías nasales, el oído, los genitales y el crecimiento general.

El diagnóstico suele requerir estudios complejos como ecocardiogramas, resonancias, TAC, evaluaciones motoras y neurológicas, además de un monitoreo constante del desarrollo y la alimentación.

Aunque no tiene cura, existen tratamientos y terapias específicas para mejorar la calidad de vida y la autonomía de los niños que lo padecen.