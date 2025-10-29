En vivo Radio La Red
China Suárez
Netflix
GRAN ESTRENO

La China Suárez arrasa en Netflix con la segunda temporada de la serie más vista del año

Netflix estrena la nueva temporada de su serie más exitosa en el 2025, y la participación de la China Suárez ya despierta curiosidad y polémica.

Redacción A24
por Redacción A24 |
La China Suárez arrasa en Netflix con la segunda temporada de la serie más vista del año. (Foto: Archivo)

En el barro, la serie argentina creada por Sebastián Ortega y producida por Netflix, continúa cosechando éxitos internacionales. El spin-off de El Marginal logró posicionarse entre las producciones más vistas. Con una historia centrada en la vida dentro de una cárcel de mujeres, sorprendió por la incorporación de figuras que amplían su universo narrativo. Entre ellas, la China Suárez, cuyo papel generó gran expectativa entre los seguidores.

Diego Peretti arrasa en Netflix con la película argentina que emociona al público y causa furor
Diego Peretti arrasa en Netflix con la película argentina que emociona al público y causa furor. (Foto: Archivo)

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Cinco mujeres reclusas crean un lazo único tras un accidente mortal, pero la corrupción y las luchas de poder en una cárcel despiadada amenazan con destruirlas".

Las internas, conocidas como "las embarradas", enfrentan abusos institucionales, castigos brutales y conflictos de liderazgo. En ese escenario, cada personaje debe elegir entre la sumisión o la resistencia, mientras la ley del más fuerte impone su propia justicia.

china suarez en el barro netflix

En el barro: el fenómeno de Netflix que arrasa en todo el mundo

Desde su estreno, En el barro se convirtió en un fenómeno global. La producción de Underground y Netflix no solo atrajo a la audiencia argentina, sino que también cautivó a espectadores de España, México y Estados Unidos. Con una estética oscura y un guion que mezcla acción, drama y crítica social, la serie se consolidó como una de las ficciones más impactantes de los últimos años.

La combinación entre la crudeza del universo de El Marginal y una mirada femenina sobre la supervivencia en prisión generó una nueva dimensión narrativa. Los críticos destacaron su guion sólido y original, además de las actuaciones intensas que dotan a cada escena de un realismo visceral.

china suarez en el barro

Cuál será el personaje de la China Suárez en la serie En el barro

En medio del éxito, la noticia que revolucionó las redes fue la confirmación de que la China Suárez se sumará a la segunda temporada de En el barro. La actriz, conocida por su trayectoria en cine y televisión, compartirá elenco con Ana Garibaldi, Valentina Zenere y Ana Rujas, entre otras figuras.

La cuenta oficial de En el barro en redes sociales fue la encargada de dar a conocer los primeros detalles del rol de la actriz. En una imagen difundida desde el set, se la ve dentro de un auto, con una mirada desafiante que anticipa el carácter de su nueva interpretación.

china suarez en el barro 1

La China Suárez dará vida a Nicole, una joven prostituta VIP que trabaja para clientes poderosos y millonarios. Su vida parece marcada por el lujo y el peligro, una combinación que, según se insinúa, será clave para entender su llegada a la cárcel de "La Quebrada".

Aunque aún no se revelaron las circunstancias exactas de su encarcelamiento, las primeras filtraciones apuntan a que su caída en desgracia estará relacionada con los vínculos entre el poder, el deseo y la corrupción. Nicole no será una interna común: su presencia pondrá en jaque las jerarquías de la prisión y alterará el equilibrio de poder entre las reclusas.

Cómo será En el barro: Temporada 2 con la China Suárez

Netflix ya confirmó la producción de los nuevos episodios, que se encuentran en etapa de filmación. Si bien no hay una fecha de estreno oficial, se estima que la segunda temporada de En el barro llegará a la plataforma en el primer semestre de 2026.

La China Suárez En el barro

Los fanáticos esperan con ansias conocer cómo se integrará Nicole al universo de La Quebrada, y de qué manera su historia afectará a las demás internas. Las redes sociales ya acumulan miles de comentarios y teorías sobre su destino dentro de la trama.

Una cosa es segura: la llegada de la China Suárez promete ser uno de los momentos más comentados del año en la ficción argentina, consolidando a En el barro como una de las producciones más potentes de Netflix en la región.

Redacción A24
