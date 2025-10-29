Apareció una tremenda foto que compromete a L-Gante y desató un escándalo

Cuando el oficial advirtió lo sucedido, trató de detenerlo subiéndose por detrás de la moto, pero el músico continuó la marcha hasta que el agente logró obligarlo a descender. Luego de esa maniobra, el cantante corrió hacia su vehículo, se subió y escapó por la Ruta 205 en dirección a Lobos.

Tras el episodio, la Ayudantía Fiscal de Roque Pérez, a cargo de Luciano Di Grasia, inició actuaciones por el delito de “hurto en grado de tentativa”. Aunque se trata de una causa menor, el principal inconveniente para el artista son sus antecedentes judiciales, ya que en 2024 fue condenado por amenazas.

La reciente aparición de la foto difundida por El Ejército de LAM no solo reaviva la controversia, sino que podría transformarse en una pieza clave dentro de la investigación.

¿Cuál es la cláusula que Maxi El Brother le hizo firmar a L-Gante?

En una entrevista con Sálvese quien pueda (América TV), el periodista Martín Candalaft reveló detalles del contrato que Maxi El Brother le hizo firmar a L-Gante, el cual describió como abusivo y motivo principal del conflicto que hoy enfrenta al artista con su exrepresentante.

"El contrato es dramático por todas las cláusulas que hay en contra de L-Gante", advirtió el panelista de DDM, dejando en claro la gravedad del documento.

Según explicó Candalaft, el acuerdo establece condiciones muy desventajosas para el músico: "Por ejemplo, cede todos los derechos de sus producciones: canciones, videoclips y hasta saludos que pueda hacer. Todo lo cede a sus representantes. Después, otro ejemplo, está obligado a hacer todos los videoclips que sus representantes le digan sin percibir una contraprestación a cambio. Tiene que hacer los videoclips gratis", detalló.

Además, el periodista señaló que "las ganancias se reparten 50 y 50, lo cual también es extraño porque un representante no suele llevarse lo mismo que se lleva el artista".

Finalmente, Candalaft destacó la cláusula más polémica del contrato: "Es un contrato leonino. Alguien debería intervenir. Él le cede sus producciones artísticas hasta finalizar el contrato e, inclusive, después de finalizado el contrato", concluyó.