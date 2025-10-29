A24.com

ENORME REVUELO

Apareció una tremenda foto que compromete a L-Gante y desató un escándalo

Desde las redes de El ejército de LAM compartieron una polémica foto en la cual se ve al referente de la cumbia 420, L-Gante, en una situación, comprometedora.

29 oct 2025, 20:09
L-Gante volvió a quedar en el centro de la polémica tras ser denunciado por un presunto robo de una moto policial y por circular a alta velocidad luego de un show que brindó en la ciudad bonaerense de Roque Pérez. El hecho ocurrió a fines de septiembre, pero en las últimas horas se conoció una imagen que podría complicar aún más su situación judicial.

Desde la cuenta de X (ex Twitter) El Ejército de LAM, se difundió una fotografía en la que se ve al referente de la Cumbia 420 arriba de una moto policial, mientras un agente aparece sentado detrás de él. La imagen rápidamente se viralizó y generó todo tipo de comentarios, ya que coincide con la descripción que figura en el parte policial del caso.

Según detalló la agencia Noticias Argentinas, el incidente ocurrió luego de un recital en el que participaron alrededor de nueve mil personas y donde, hasta ese momento, no se había registrado ningún inconveniente. Sin embargo, cuando el artista se retiraba del predio a bordo de su BMW, “circuló a alta velocidad y protagonizó una maniobra con una moto policial”, según consta en el informe al que accedió la agencia.

El parte además precisó que, tras detenerse en las calles Gutiérrez y Soler, “el cantante descendió y se subió a una moto Rouser para avanzar unos metros y luego retornar a su auto”. Esa acción generó un tumulto de fanáticos, por lo que el personal policial intervino para evitar un accidente. Fue entonces cuando, siempre según el reporte oficial, “Elián Valenzuela se subió a una moto policial Gilera Boge 300 conducida por el Oficial Inspector Walter Andrés Giacone y avanzó varios metros”.

Cuando el oficial advirtió lo sucedido, trató de detenerlo subiéndose por detrás de la moto, pero el músico continuó la marcha hasta que el agente logró obligarlo a descender. Luego de esa maniobra, el cantante corrió hacia su vehículo, se subió y escapó por la Ruta 205 en dirección a Lobos.

Tras el episodio, la Ayudantía Fiscal de Roque Pérez, a cargo de Luciano Di Grasia, inició actuaciones por el delito de “hurto en grado de tentativa”. Aunque se trata de una causa menor, el principal inconveniente para el artista son sus antecedentes judiciales, ya que en 2024 fue condenado por amenazas.

La reciente aparición de la foto difundida por El Ejército de LAM no solo reaviva la controversia, sino que podría transformarse en una pieza clave dentro de la investigación.

¿Cuál es la cláusula que Maxi El Brother le hizo firmar a L-Gante?

En una entrevista con Sálvese quien pueda (América TV), el periodista Martín Candalaft reveló detalles del contrato que Maxi El Brother le hizo firmar a L-Gante, el cual describió como abusivo y motivo principal del conflicto que hoy enfrenta al artista con su exrepresentante.

"El contrato es dramático por todas las cláusulas que hay en contra de L-Gante", advirtió el panelista de DDM, dejando en claro la gravedad del documento.

Según explicó Candalaft, el acuerdo establece condiciones muy desventajosas para el músico: "Por ejemplo, cede todos los derechos de sus producciones: canciones, videoclips y hasta saludos que pueda hacer. Todo lo cede a sus representantes. Después, otro ejemplo, está obligado a hacer todos los videoclips que sus representantes le digan sin percibir una contraprestación a cambio. Tiene que hacer los videoclips gratis", detalló.

Además, el periodista señaló que "las ganancias se reparten 50 y 50, lo cual también es extraño porque un representante no suele llevarse lo mismo que se lleva el artista".

Finalmente, Candalaft destacó la cláusula más polémica del contrato: "Es un contrato leonino. Alguien debería intervenir. Él le cede sus producciones artísticas hasta finalizar el contrato e, inclusive, después de finalizado el contrato", concluyó.

