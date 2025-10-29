Juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski: por qué siguen sin poder formar un jurado popular

en-la-ultima-fila-el-clan-sena-en-la-primera-audiencia-del-juicio-foto-captura-tn-WLJWRXFO3RB7BKT6CE5TCLM4N4 En la última fila, el clan Sena en la primera audiencia del juicio.

Por qué se demora la elección del jurado

Aunque el proceso avanza dentro de los plazos legales, la gran cantidad de imputados, defensas y querellas ralentiza el ritmo. “De los 166 convocados, 43 fueron dispensados, y este miércoles se presentaron 119. De ellos, 80 (40 hombres y 40 mujeres) pasaron a la Sala N°2 para ser entrevistados”, explicó una fuente judicial.

Un factor que complicó el desarrollo fue la implementación de cuestionarios digitales para los postulantes, en lugar de los tradicionales formularios en papel. “Se pensó que iba a agilizar el proceso, pero terminó demorando más”, reconocieron desde una de las partes.

Cada jurado completó el formulario en una de las ocho computadoras instaladas, identificándose solo con su número de “Voir Dire” (identificación del jurado). La carga y procesamiento de las respuestas generó retrasos inesperados.

Captura La jueza Dolly Fernández resolvió pasar a cuarto intermedio.

Qué se espera para este jueves

La jornada del jueves será clave. Desde las 8 de la mañana, se retomarán los interrogatorios pendientes y luego se avanzará con las recusaciones, que pueden ser con causa o sin causa.

Las primeras no tienen límite.

Las segundas se restringen a 14 por parte, dos por imputado.

Una vez seleccionados los 12 titulares y 8 suplentes, la jueza Dolly Fernández instruirá al jurado sobre su rol, cómo valorar la prueba y qué elementos deben analizar.

“Van a tener que compartimentar el cerebro y abstraerse: deben guiarse solo por lo que ven y escuchan. Es difícil, pero no imposible”, sostuvo una fuente cercana al proceso.