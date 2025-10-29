La severa advertencia de Luis Ventura sobre los Martín Fierro de Streaming: "Si me rompen las pelotas..."

Al ser consultado sobre quién había determinado esa lista, explicó que correspondía a Ángel de Brito, en LAM (América TV), y aclaró: “Entonces, pregúntale a él”, dejando en claro que la responsabilidad no recaía sobre él, ya que desconocía la información. Con tono enérgico, agregó: “No estoy en comunicación. ¿Quién es el presidente de APTRA? A mí, si me rompen las pelotas, levanto el premio. ¿Cómo van a entregar premios del Martín Fierro y el presidente no va a estar al tanto? Si no, me voy”.

Ventura cerró reafirmando su autoridad sobre el uso del galardón: “Si usan el Martín Fierro, las decisiones las toma APTRA. Nadie más. Me molestó que hagan boludeces y me cuenteen. Si hay una lista y yo no la conozco, entonces no puedo autorizar algo que desconozco".

Qué dijo Nico Occhiato sobre los Premios Martín Fierro de Streaming

La organización de los Premios Martín Fierro de Streaming, que se celebrarán el 14 de diciembre con transmisión conjunta de Olga y Telefe, volvió a poner sobre la mesa la tensión entre Nico Occhiato y Migue Granados, figuras centrales de Luzu TV y Olga, respectivamente. El conflicto se desató luego de que Ángel de Brito difundiera información en sus redes sobre la confirmación de los canales que participarían en el anuncio de las ternas.

Según lo relatado, varios medios digitales habían acordado participar de manera simultánea en la presentación de los nominados, pero Luzu TV no había confirmado su participación, según la publicación de De Brito. Ante esto, Occhiato sintió la necesidad de aclarar públicamente la situación y poner en contexto lo sucedido.

En diálogo con Intrusos (América TV), explicó: “Fue raro porque se le había comunicado a todos y lo salieron a comunicar por redes y a mí recién me avisaron el sábado. Eran las 14, yo estaba yendo a desayunar con Flor (Jazmín Peña), mi novia. Y me manda un mensaje Grego Rossello, que labura en Telefe, pidiéndome eso. Yo le dije que lo veía el lunes y le contestaba. A mí me llegó por Grego, fue la primera vez que me entero de toda esta situación”.

“Yo sabía lo que se sabía públicamente, que lo iba a producir Olga, y yo iba, o sea, voy a ir y va a estar todo bien. Solo quería exponerlo porque salió en redes que Luzu TV fue el único que no contestó, y no, yo recién me acababa de enterar. Yo lo expuse porque me ensuciaba a mí la situación. Me dejaron mal parado. Justo se olvidaron de nosotros”, aclaró, enfatizando que su intención no era generar conflicto, sino defender su imagen frente a lo que se había difundido.

Sobre su relación con Granados, Occhiato fue categórico: “No, yo con Migue no hablo. No hablé. Hace como un año que no hablamos”.

“Yo voy a ir (a la ceremonia), espero ganar algo. No hay ánimo de tirar mala onda ni nada. Yo solo quería exponer esta situación puntual”, destacó que igualmente participará del galardón.