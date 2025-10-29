Viejas disputas de cárcel y un crimen a tiros en la calle: detuvieron a otro sospechoso en José León Suárez

Los detenidos por el crimen

Hasta el momento, ocho personas fueron señaladas como responsables. El primero en ser capturado fue un adolescente paraguayo de 17 años, detenido en septiembre del año pasado con armas y municiones. Luego fueron arrestados Dylan Alejandro Bravo (24) y Santiago Ariel Ponce (23), localizados en operativos realizados en San Martín y Boulogne.

En mayo fue detenido Axel Mauricio Franco (27), alias “Pumper”, en Villa Ballester, tras la intervención de líneas telefónicas y el trabajo del personal del Sistema de Información y Gestión Jurídica (SIFJ). Los detectives obtuvieron el dato de donde se refugiaba Franco, en una casa de Villa Ballester, sobre la calle San José de Flores. Allí lo arrestaron en los primeros días de mayo. También le secuestraron dos celulares.

Finalmente, este miércoles cayó Matías Sebastián Luna (21), identificado por un mensaje de voz en el que daba detalles sobre la venta de estupefacientes.

La DDI de San Martín encabezó tres allanamientos simultáneos —uno en Chivilcoy y dos en José León Suárez— donde finalmente fue apresado Luna. El joven quedó a disposición de la Justicia Penal Juvenil, mientras que los prófugos restantes son Javier Alejandro Franco, alias “Monstruito”, Rodrigo Amaya y Alexander Jiménez.