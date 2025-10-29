En vivo Radio La Red
Viejas disputas de cárcel y un crimen a tiros en la calle: detuvieron a otro sospechoso en José León Suárez

Un enfrentamiento entre exreclusos terminó con la muerte de Martín Sayes, de 32 años, a quien acribillaron en plena calle en julio del año pasado. Ahora la Policía detuvo a un quinto detenido.

Viejas disputas de cárcel y un crimen a tiros en la calle: detuvieron a otro sospechoso en José León Suárez

Un ajuste de cuentas entre exconvictos derivó en un ataque a balazos y la muerte de un hombre en plena vía pública, en un hecho ocurrido en julio del año pasado en la localidad bonaerense de José León Suárez, partido de San Martín. Desde entonces, cuatro personas fueron detenidas —entre ellas un menor de edad— y este miércoles cayó el quinto sospechoso.

Triple crimen narco: cuáles fueron las revelaciones de un testigo clave que expuso a la mujer de Sotacuro
Mujica junto a Sotacuro: ambos están detenidos. 

La víctima fue identificada como Martín Alejandro Sayes, de 32 años, quien fue emboscado el 21 de julio de 2024 en la esquina de Paso de la Patria y Avenida Central. Un grupo armado lo atacó a tiros casi sin mediar palabra. Gravemente herido, Sayes fue trasladado a una clínica cercana, pero murió antes de llegar debido a los impactos que recibió en piernas, brazos y abdomen.

Los investigadores establecieron que se trató de un ajuste de cuentas originado en la cárcel, ya que Sayes había compartido pabellón con varios de los sospechosos durante una condena anterior. Según las fuentes, viejas disputas entre ellos se reactivaron tras recuperar la libertad, desencadenando el crimen.

municiones luna

Sayes tenía antecedentes penales desde 2008, entre ellos una causa por homicidio simple, además de expedientes por portación de arma de fuego y averiguación de ilícito.

Los detenidos por el crimen

Hasta el momento, ocho personas fueron señaladas como responsables. El primero en ser capturado fue un adolescente paraguayo de 17 años, detenido en septiembre del año pasado con armas y municiones. Luego fueron arrestados Dylan Alejandro Bravo (24) y Santiago Ariel Ponce (23), localizados en operativos realizados en San Martín y Boulogne.

En mayo fue detenido Axel Mauricio Franco (27), alias “Pumper”, en Villa Ballester, tras la intervención de líneas telefónicas y el trabajo del personal del Sistema de Información y Gestión Jurídica (SIFJ). Los detectives obtuvieron el dato de donde se refugiaba Franco, en una casa de Villa Ballester, sobre la calle San José de Flores. Allí lo arrestaron en los primeros días de mayo. También le secuestraron dos celulares.

Finalmente, este miércoles cayó Matías Sebastián Luna (21), identificado por un mensaje de voz en el que daba detalles sobre la venta de estupefacientes.

La DDI de San Martín encabezó tres allanamientos simultáneos —uno en Chivilcoy y dos en José León Suárez— donde finalmente fue apresado Luna. El joven quedó a disposición de la Justicia Penal Juvenil, mientras que los prófugos restantes son Javier Alejandro Franco, alias “Monstruito”, Rodrigo Amaya y Alexander Jiménez.

