Crimen en José C. Paz: un chico de 13 años y un joven de 18 fueron detenidos por el asesinato de un vecino
Los delincuentes buscaban robar la moto a la víctima y todo el hecho quedó grabado por las cámaras de seguridad.
Un chico de 13 años y un joven de 18 fueron detenidos por el asesinato de un vecino.
Un chico de 13 años y un adolescente de 18 fueron detenidos este martes por efectivos de la Policía Bonaerense en el partido de José C. Paz,acusados de asesinar a un vecino durante un robo. El ataque ocurrió en la puerta de un comercio, cuando la víctima ingresaba a comprar repuestos para su moto.
La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad, cuyas imágenes resultaron clave para identificar y capturar a los sospechosos, que huyeron a bordo del vehículo robado y fueron atrapados a pocas cuadras.
El hecho se produjo minutos antes de las 9.30, a plena luz del día y en una zona muy transitada. Según fuentes policiales, el ataque ocurrió en el cruce de Ruta 197 (avenida Hipólito Yrigoyen) y Quirós, a metros del inicio de la avenida Gaspar Campos.
La víctima fue identificada como Gustavo Javier Pairó, de 53 años. De acuerdo con la investigación, los dos delincuentes lo sorprendieron cuando estaba por ingresar a una casa de repuestos. Al intentar resistirse al robo, recibió un disparo en el tórax y cayó herido en la vereda.
Embed
En las imágenes de una cámara de vigilancia se observa que, durante la fuga, a uno de los atacantes le costó arrancar la moto y hasta realizó una maniobra riesgosa que casi termina en una caída. Tras algunos segundos, los agresores lograron acelerar y escaparon, mientras testigos que caminaban por la zona observaban la escena.
Detención y secuestros
Pairó fue asistido por empleados del local y vecinos, y luego trasladado de urgencia al Hospital Mercante,donde falleció tras ser intervenido quirúrgicamente.
Con el alerta emitido, la Policía montó un operativo cerrojo. Los sospechosos fueron detectados a pocas cuadras y, tras una breve persecución, cayeron al perder el control de la moto en el cruce de Atahualpa y Piñero. Allí fueron aprehendidos. Los agentes secuestraron la moto robada —una Corven 110 roja— y una pistola Bersa calibre .22, que habría sido utilizada en el ataque.
La causa judicial
Por tratarse de un imputado menor y otro mayor de edad, intervienen el fiscal Ignacio Jaime García, de la UFI N° 19 Descentralizada de Malvinas Argentinas, y el fiscal de menores Fabián Edgardo Hualde, de la Fiscalía de Responsabilidad Juvenil N° 1, ambos del Departamento Judicial San Martín.
El menor de 13 años fue imputado por homicidio, mientras que su cómplice, identificado como E.L.I., enfrenta cargos por homicidio agravado por la participación de un menor de edad. El caso generó conmoción en la zona y volvió a poner en foco la violencia en robos a motociclistas en el conurbano bonaerense.