En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Crimen
José C. Paz
Inseguridad

Crimen en José C. Paz: un chico de 13 años y un joven de 18 fueron detenidos por el asesinato de un vecino

Los delincuentes buscaban robar la moto a la víctima y todo el hecho quedó grabado por las cámaras de seguridad.

Un chico de 13 años y un joven de 18 fueron detenidos por el asesinato de un vecino. 

Un chico de 13 años y un joven de 18 fueron detenidos por el asesinato de un vecino. 

Un chico de 13 años y un adolescente de 18 fueron detenidos este martes por efectivos de la Policía Bonaerense en el partido de José C. Paz, acusados de asesinar a un vecino durante un robo. El ataque ocurrió en la puerta de un comercio, cuando la víctima ingresaba a comprar repuestos para su moto.

Leé también Crimen en Merlo: asesinaron a una joven de un balazo cuando intentó ayudar a su hermano
La joven asesinada por asistir a su hermano. 

La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad, cuyas imágenes resultaron clave para identificar y capturar a los sospechosos, que huyeron a bordo del vehículo robado y fueron atrapados a pocas cuadras.

El hecho se produjo minutos antes de las 9.30, a plena luz del día y en una zona muy transitada. Según fuentes policiales, el ataque ocurrió en el cruce de Ruta 197 (avenida Hipólito Yrigoyen) y Quirós, a metros del inicio de la avenida Gaspar Campos.

La víctima fue identificada como Gustavo Javier Pairó, de 53 años. De acuerdo con la investigación, los dos delincuentes lo sorprendieron cuando estaba por ingresar a una casa de repuestos. Al intentar resistirse al robo, recibió un disparo en el tórax y cayó herido en la vereda.

Embed

En las imágenes de una cámara de vigilancia se observa que, durante la fuga, a uno de los atacantes le costó arrancar la moto y hasta realizó una maniobra riesgosa que casi termina en una caída. Tras algunos segundos, los agresores lograron acelerar y escaparon, mientras testigos que caminaban por la zona observaban la escena.

Detención y secuestros

Pairó fue asistido por empleados del local y vecinos, y luego trasladado de urgencia al Hospital Mercante, donde falleció tras ser intervenido quirúrgicamente.

Con el alerta emitido, la Policía montó un operativo cerrojo. Los sospechosos fueron detectados a pocas cuadras y, tras una breve persecución, cayeron al perder el control de la moto en el cruce de Atahualpa y Piñero. Allí fueron aprehendidos. Los agentes secuestraron la moto robada —una Corven 110 roja— y una pistola Bersa calibre .22, que habría sido utilizada en el ataque.

M4OBXTIS7ZGCNCRORESQ33VW2M
A unas 20 cuadras, la Polic&iacute;a detuvo a los sospechosos y secuestr&oacute; la moto robada y el arma que habr&iacute;a sido utilizada en el ataque.

A unas 20 cuadras, la Policía detuvo a los sospechosos y secuestró la moto robada y el arma que habría sido utilizada en el ataque.

La causa judicial

Por tratarse de un imputado menor y otro mayor de edad, intervienen el fiscal Ignacio Jaime García, de la UFI N° 19 Descentralizada de Malvinas Argentinas, y el fiscal de menores Fabián Edgardo Hualde, de la Fiscalía de Responsabilidad Juvenil N° 1, ambos del Departamento Judicial San Martín.

El menor de 13 años fue imputado por homicidio, mientras que su cómplice, identificado como E.L.I., enfrenta cargos por homicidio agravado por la participación de un menor de edad. El caso generó conmoción en la zona y volvió a poner en foco la violencia en robos a motociclistas en el conurbano bonaerense.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Crimen José C. Paz Vecino
Notas relacionadas
Doble crimen en La Matanza: detuvieron a un hombre acusado de matar a su pareja y a su bebé
Le robaron, no se resistió y aún así lo mataron: las imágenes del crimen
El hermoso último gesto de un abuelo antes de ser asesinado por dos adolescentes

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar