Crimen en José C. Paz: un chico de 13 años y un joven de 18 fueron detenidos por el asesinato de un vecino

En las imágenes de una cámara de vigilancia se observa que, durante la fuga, a uno de los atacantes le costó arrancar la moto y hasta realizó una maniobra riesgosa que casi termina en una caída. Tras algunos segundos, los agresores lograron acelerar y escaparon, mientras testigos que caminaban por la zona observaban la escena.

Detención y secuestros

Pairó fue asistido por empleados del local y vecinos, y luego trasladado de urgencia al Hospital Mercante, donde falleció tras ser intervenido quirúrgicamente.

Con el alerta emitido, la Policía montó un operativo cerrojo. Los sospechosos fueron detectados a pocas cuadras y, tras una breve persecución, cayeron al perder el control de la moto en el cruce de Atahualpa y Piñero. Allí fueron aprehendidos. Los agentes secuestraron la moto robada —una Corven 110 roja— y una pistola Bersa calibre .22, que habría sido utilizada en el ataque.

M4OBXTIS7ZGCNCRORESQ33VW2M A unas 20 cuadras, la Policía detuvo a los sospechosos y secuestró la moto robada y el arma que habría sido utilizada en el ataque.

La causa judicial

Por tratarse de un imputado menor y otro mayor de edad, intervienen el fiscal Ignacio Jaime García, de la UFI N° 19 Descentralizada de Malvinas Argentinas, y el fiscal de menores Fabián Edgardo Hualde, de la Fiscalía de Responsabilidad Juvenil N° 1, ambos del Departamento Judicial San Martín.

El menor de 13 años fue imputado por homicidio, mientras que su cómplice, identificado como E.L.I., enfrenta cargos por homicidio agravado por la participación de un menor de edad. El caso generó conmoción en la zona y volvió a poner en foco la violencia en robos a motociclistas en el conurbano bonaerense.