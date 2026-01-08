Prime Video confirmó el elenco para la próxima serie de Tomb Raider con Sophie Turner

Amazon MGM Studios anunció hoy el elenco de la nueva serie de Prime Video Tomb Raider. Entre los nuevos actores se encuentran Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Celia Imrie y Bill Paterson, entre otros.
La serie de Prime Video es protagonizada por Sophie Turner como Lara Croft y está liderada por Phoebe Waller-Bridge, quien se desempeña como creadora, guionista, productora ejecutiva y co-showrunner.
Prime Video confirmó el elenco para la próxima serie de Tomb Raider. (Foto: Archivo)
La serie está basada en la icónica franquicia de videojuegos Tomb Raider, que sigue las aventuras de la mundialmente conocida arqueóloga y aventurera Lara Croft.
“He sido fan de Tomb Raider y del personaje de Lara desde hace mucho tiempo. Siempre me ha parecido una figura muy empoderada en un mundo dominado por los hombres. ¡Es un modelo femenino fuerte y feroz!”, señaló Sophie Turner.
Phoebe Waller-Bridge comentó: “Tomb Raider cuenta con una gran cantidad de personajes icónicos. Estoy encantada de haber podido llevar a la pantalla a algunos de mis favoritos personales y de los fans, al mismo tiempo que presentamos a algunos nuevos y traviesos que se suman al elenco. ¡Este elenco supera mis sueños más ambiciosos!”.
“Tomb Raider siempre se ha definido por una narrativa audaz y personajes inolvidables, y estos nuevos miembros del elenco aportan una profundidad y una fuerza extraordinaria a la serie. Con talentos como Sigourney Weaver y Jason Isaacs uniéndose al reparto, estamos elevando este universo de maneras emocionantes y esperamos ansiosos que nuestra audiencia global de Prime Video experimente este nuevo capítulo de Tomb Raider”, dijo Peter Friedlander, Director de Amazon MGM Studios.
Como se anunció previamente, la serie está protagonizada por Sophie Turner como Lara Croft y liderada por Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), quien se desempeña como creadora, guionista, productora ejecutiva y co-showrunner de la serie, junto a Chad Hodge como co-showrunner de la serie y productor ejecutivo. A ellos se suma Jonathan Van Tulleken, quien se desempeña como director y productor ejecutivo.
La serie cuenta con la producción ejecutiva de Amazon MGM Studios, Crystal Dynamics, Phoebe Waller-Bridge y Jenny Robins a través de Wells Street Films; Dmitri M. Johnson, Michael Lawrence Goldberg y Timothy I. Stevenson a través de Story Kitchen; Michael Scheel y Legendary Television. Matt McInnis y Jan R. Martin participan también como productores ejecutivos, y Jan R. Martin como productor.