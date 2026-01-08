Prime Video confirmó el elenco para la próxima serie de Tomb Raider con Sophie Turner

“Tomb Raider siempre se ha definido por una narrativa audaz y personajes inolvidables, y estos nuevos miembros del elenco aportan una profundidad y una fuerza extraordinaria a la serie. Con talentos como Sigourney Weaver y Jason Isaacs uniéndose al reparto, estamos elevando este universo de maneras emocionantes y esperamos ansiosos que nuestra audiencia global de Prime Video experimente este nuevo capítulo de Tomb Raider”, dijo Peter Friedlander, Director de Amazon MGM Studios.

El siguiente elenco está confirmado en roles canónicos de la franquicia de videojuegos Tomb Raider:

Martin Bobb-Semple es Zip , amigo de Lara Croft y su apoyo tecnológico de años.

, amigo de Lara Croft y su apoyo tecnológico de años. Jason Isaacs es Atlas DeMornay, el tío de Lara.

el tío de Lara. Bill Paterson es Winston, el histórico mayordomo de la familia Croft.

El siguiente elenco está confirmado en roles dentro del universo de Tomb Raider:

Jack Bannon es Gerry, el piloto personal de Lara y coleccionista de antojitos.

el piloto personal de Lara y coleccionista de antojitos. John Heffernan es David, un funcionario gubernamental agotado que se ve envuelto en el inusual mundo de Lara.

un funcionario gubernamental agotado que se ve envuelto en el inusual mundo de Lara. Celia Imrie es Francine , la directora de Desarrollo del Museo Británico, enfocada únicamente en recaudar fondos y levantar copas de champán.

, la directora de Desarrollo del Museo Británico, enfocada únicamente en recaudar fondos y levantar copas de champán. Paterson Joseph es Thomas Warner, un alto funcionario gubernamental llamado para resolver un enorme desastre.

un alto funcionario gubernamental llamado para resolver un enorme desastre. Sasha Luss es Sasha, una nueva adversaria feroz de Lara y enormemente competitiva.

una nueva adversaria feroz de Lara y enormemente competitiva. Juliette Motamed es Georgia , una curadora devota y meticulosa del Museo Británico, dedicada a la preservación “adecuada” de la historia.

, una curadora devota y meticulosa del Museo Británico, dedicada a la preservación “adecuada” de la historia. Sigourney Weaver es Evelyn Wallis, una misteriosa mujer de alto perfil que busca explotar los talentos de Lara.

una misteriosa mujer de alto perfil que busca explotar los talentos de Lara. August Wittgenstein es Lukas, un saqueador ilegal que comparte historia con Lara en más de un sentido.

Como se anunció previamente, la serie está protagonizada por Sophie Turner como Lara Croft y liderada por Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), quien se desempeña como creadora, guionista, productora ejecutiva y co-showrunner de la serie, junto a Chad Hodge como co-showrunner de la serie y productor ejecutivo. A ellos se suma Jonathan Van Tulleken, quien se desempeña como director y productor ejecutivo.

La serie cuenta con la producción ejecutiva de Amazon MGM Studios, Crystal Dynamics, Phoebe Waller-Bridge y Jenny Robins a través de Wells Street Films; Dmitri M. Johnson, Michael Lawrence Goldberg y Timothy I. Stevenson a través de Story Kitchen; Michael Scheel y Legendary Television. Matt McInnis y Jan R. Martin participan también como productores ejecutivos, y Jan R. Martin como productor.