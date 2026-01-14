En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Irán
Accidente aéreo
DESPUÉS DE LA DECLARACIÓN DE TRUMP

Irán cerró su espacio aéreo ante la escalada de tensión con Estados Unidos

La medida rige por poco más de dos horas y alcanza a casi todos los vuelos. La decisión se tomó luego de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se mostró a favor de las protestas.

El cielo de Teherán vacío después de la medida. 

El cielo de Teherán vacío después de la medida. 
Leé también Alerta extrema: Estados Unidos le pidió a sus ciudadanos abandonar Venezuela
Alerta extrema: Estados Unidos le pidió a sus ciudadanos abandonar Venezuela

Según informó la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, la restricción tendrá una duración limitada. El cierre se extiende desde las 22.15 GMT del miércoles hasta las 00.30 GMT del jueves, lo que equivale al tramo comprendido entre la 1.45 y las 4 de la madrugada en horario local de Irán.

Irán funerales Teherán Reuters
Distintos funerales se llevan adelante en Teher&aacute;n como consecuencia de las v&iacute;ctimas que dejan las protestas. (Foto: Reuters).

Distintos funerales se llevan adelante en Teherán como consecuencia de las víctimas que dejan las protestas. (Foto: Reuters).

Las autoridades iraníes aclararon que la prohibición alcanza a todos los vuelos, con excepción de aquellos internacionales que cuenten con una autorización previa de Teherán para ingresar o salir del país, según reportó la agencia EFE.

La decisión se produjo en un contexto de fuerte convulsión interna. Irán enfrenta las protestas más masivas desde la Revolución Islámica de 1979, con un saldo que, según organizaciones de derechos humanos, supera los 3.400 muertos y los 10.000 detenidos. Las manifestaciones comenzaron como reclamos por el aumento del costo de vida, pero derivaron en un movimiento de rechazo al sistema teocrático que gobierna el país desde hace más de cuatro décadas y que está encabezado desde 1989 por el líder supremo Alí Jamenei.

Las declaraciones de Trump

El cierre del espacio aéreo coincidió con declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien aseguró que la represión en Irán “está cesando” tras varios días de violencia contra los manifestantes. Sin embargo, evitó precisar si Washington contempla una intervención militar y se limitó a señalar que su gobierno sigue de cerca la situación.

Donald Trump Reuters

Organismos internacionales denunciaron que las fuerzas de seguridad intensificaron la represión aprovechando un apagón de internet que ya supera los cinco días, lo que dificulta la verificación independiente de lo que ocurre en distintas regiones del país.

La crisis también tuvo impacto diplomático. El Reino Unido anunció el cierre temporal de su embajada en Teherán y confirmó que la representación funcionará de manera remota. En la misma línea, Italia y España recomendaron a sus ciudadanos abandonar el país. Advertencias similares ya habían sido emitidas por Estados Unidos, Canadá, Alemania, Polonia, Australia, Japón, Nueva Zelanda y Singapur.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Irán Accidente aéreo Tensión Estados Unidos Donald Trump
Notas relacionadas
Estados Unidos suspendió el procesamiento de visas de para 75 países, incluidos Rusia, Brasil e Irán
Irán amenazó con atacar bases de Estados Unidos y sus aliados si Washington interviene en respaldo de las protestas
El Gobierno le pidió a los argentinos no viajar a Irán y declaró organización terrorista a la "Hermandad Musulmana"

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar