Irán cerró su espacio aéreo ante la escalada de tensión con Estados Unidos
La medida rige por poco más de dos horas y alcanza a casi todos los vuelos. La decisión se tomó luego de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se mostró a favor de las protestas.
Según informó la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, la restricción tendrá una duración limitada. El cierre se extiende desde las 22.15 GMT del miércoles hasta las 00.30 GMT del jueves, lo que equivale al tramo comprendido entre la 1.45 y las 4 de la madrugada en horario local de Irán.
Las autoridades iraníes aclararon que la prohibición alcanza a todos los vuelos, con excepción de aquellos internacionales que cuenten con una autorización previa de Teherán para ingresar o salir del país, según reportó la agencia EFE.
La decisión se produjo en un contexto de fuerte convulsión interna. Irán enfrenta las protestas más masivas desde la Revolución Islámica de 1979, con un saldo que, según organizaciones de derechos humanos, supera los 3.400 muertos y los 10.000 detenidos. Las manifestaciones comenzaron como reclamos por el aumento del costo de vida, pero derivaron en un movimiento de rechazo al sistema teocrático que gobierna el país desde hace más de cuatro décadas y que está encabezado desde 1989 por el líder supremo Alí Jamenei.
Las declaraciones de Trump
El cierre del espacio aéreo coincidió con declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien aseguró que la represión en Irán “está cesando” tras varios días de violencia contra los manifestantes. Sin embargo, evitó precisar si Washington contempla una intervención militar y se limitó a señalar que su gobierno sigue de cerca la situación.
Organismos internacionales denunciaron que las fuerzas de seguridad intensificaron la represión aprovechando un apagón de internet que ya supera los cinco días, lo que dificulta la verificación independiente de lo que ocurre en distintas regiones del país.
La crisis también tuvo impacto diplomático. El Reino Unido anunció el cierre temporal de su embajada en Teherán y confirmó que la representación funcionará de manera remota. En la misma línea, Italia y España recomendaron a sus ciudadanos abandonar el país. Advertencias similares ya habían sido emitidas por Estados Unidos, Canadá, Alemania, Polonia, Australia, Japón, Nueva Zelanda y Singapur.