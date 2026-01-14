Irán cerró su espacio aéreo ante la escalada de tensión con Estados Unidos

Las declaraciones de Trump

El cierre del espacio aéreo coincidió con declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien aseguró que la represión en Irán “está cesando” tras varios días de violencia contra los manifestantes. Sin embargo, evitó precisar si Washington contempla una intervención militar y se limitó a señalar que su gobierno sigue de cerca la situación.

Donald Trump Reuters

Organismos internacionales denunciaron que las fuerzas de seguridad intensificaron la represión aprovechando un apagón de internet que ya supera los cinco días, lo que dificulta la verificación independiente de lo que ocurre en distintas regiones del país.

La crisis también tuvo impacto diplomático. El Reino Unido anunció el cierre temporal de su embajada en Teherán y confirmó que la representación funcionará de manera remota. En la misma línea, Italia y España recomendaron a sus ciudadanos abandonar el país. Advertencias similares ya habían sido emitidas por Estados Unidos, Canadá, Alemania, Polonia, Australia, Japón, Nueva Zelanda y Singapur.