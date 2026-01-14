El picante mensaje que recibió Lali tras anunciar su casamiento y la respuesta que sorprendió a todos
Tras confirmar su compromiso con Pedro Rosemblat, Lali recibió un comentario picante en redes que se volvió viral. Lejos de esquivarlo, la cantante respondió con ironía y dejó a todos hablando del inesperado giro en su historia de amor. Qué pasó.
14 ene 2026, 21:01
El anuncio del casamiento deLali Espósito con Pedro Rosemblat revolucionó las redes y al mundo del espectáculo. La noticia, que se conoció este miércoles generó una catarata de reacciones, felicitaciones y también algunos comentarios irónicos. Uno de ellos se volvió viral en cuestión de minutos… y tuvo una respuesta directa de la propia cantante.
La sorpresa fue doble porque, apenas unos meses atrás, Lali había asegurado públicamente que no tenía intenciones de casarse. En una entrevista televisiva de septiembre de 2025, la artista había sido tajante al decir que el matrimonio no estaba en sus planes. Sin embargo, algo cambió en este tiempo: la consolidación de la pareja, el acompañamiento mutuo en sus proyectos y una relación cada vez más visible habrían sido claves para este giro inesperado.
La confirmación llegó desde Brasil, donde la pareja disfruta de unos días de descanso. A través de un posteo en Instagram, Lali y Pedro compartieron una serie de fotos acompañadas por una frase breve y contundente: “Nos casamos”, junto al emoji de un anillo. En las imágenes se la ve a la cantante sonriente, mostrando un delicado anillo de oro con dos piedras, además de postales relajadas en la playa, brindis y momentos de intimidad que transmiten complicidad y felicidad.
La publicación explotó en likes y comentarios en cuestión de minutos. Artistas, amigos y fanáticos se sumaron a la celebración con mensajes cargados de humor y cariño. Entre ellos, Luck Ra se ofreció a cantar en la boda “con un fernet”, Cazzu avisó que se sumaba al festejo y Candela Vetrano pidió, entre risas, poder cantar mientras caminan al altar.
Pero el momento más comentado se dio en X (ex Twitter), cuando un usuario escribió: “La persona que JAMÁS pensé que se iba a casar. No entiendo nada”. Lejos de esquivar el comentario, Lali respondió con una sola palabra cargada de ironía y complicidad: “Igual”.
El intercambio dejó en claro que la propia artista es consciente del cambio de postura y se lo toma con humor. Incluso muchos usuarios recordaron que, meses atrás, durante un show en Vélez, Lali había aparecido vestida de novia en pleno escenario, lanzando un ramo al público como parte de una puesta en escena que hoy muchos leen como una divertida premonición.
Así, entre sorpresas, chicanas simpáticas y festejos virtuales, el compromiso de Lali y Pedro se convirtió en uno de los temas más comentados del arranque del año, marcando un nuevo capítulo en la vida personal de una de las figuras más queridas del espectáculo argentino.
Cuál fue la fuerte contradicción de Lali Espósito sobre su casamiento con Pedro Rosemblat
¡Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casan! La noticia irrumpió con fuerza en el inicio de 2026 y generó sorpresa tanto en el mundo de la música como en el del espectáculo. El anuncio llamó la atención porque, meses atrás, la propia artista había sido categórica al afirmar que el matrimonio no estaba en sus planes y que no veía ninguna chance de dar ese paso.
Con el correr del tiempo, todo parece haber cambiado. La pareja se consolidó, se acompañaron mutuamente en sus proyectos profesionales y mostraron una complicidad cada vez más evidente. Ese crecimiento habría sido determinante para que Lali reconsiderara su postura inicial.
El tema salió a la luz en LAM (América TV), cuando Pepe Ochoa lanzó: "Hay rumores de casamiento". Frente a esa frase, la cantante reaccionó divertida: "Ay, estás loca vos".
Acto seguido, fue tajante al descartar cualquier boda: "Ni en pedo me caso. Ay, no, un gastadero de dinero al pedo en una noche. No, no. Amo ir a los casamientos de mis amigos que se casan. Adoro. Yo estoy bárbara así y Pedro también”.
Por último, dejó en claro cuál es su postura actual: “Hoy no, no hay planes... Nunca digo nunca a nada, pero hoy en día no es un deseo casarme”.