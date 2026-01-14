El picante mensaje que recibió Lali tras anunciar su casamiento y la respuesta que sorprendió a todos

Pero el momento más comentado se dio en X (ex Twitter), cuando un usuario escribió: “La persona que JAMÁS pensé que se iba a casar. No entiendo nada”. Lejos de esquivar el comentario, Lali respondió con una sola palabra cargada de ironía y complicidad: “Igual”.

El intercambio dejó en claro que la propia artista es consciente del cambio de postura y se lo toma con humor. Incluso muchos usuarios recordaron que, meses atrás, durante un show en Vélez, Lali había aparecido vestida de novia en pleno escenario, lanzando un ramo al público como parte de una puesta en escena que hoy muchos leen como una divertida premonición.

Así, entre sorpresas, chicanas simpáticas y festejos virtuales, el compromiso de Lali y Pedro se convirtió en uno de los temas más comentados del arranque del año, marcando un nuevo capítulo en la vida personal de una de las figuras más queridas del espectáculo argentino.

¡Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casan! La noticia irrumpió con fuerza en el inicio de 2026 y generó sorpresa tanto en el mundo de la música como en el del espectáculo. El anuncio llamó la atención porque, meses atrás, la propia artista había sido categórica al afirmar que el matrimonio no estaba en sus planes y que no veía ninguna chance de dar ese paso.

Con el correr del tiempo, todo parece haber cambiado. La pareja se consolidó, se acompañaron mutuamente en sus proyectos profesionales y mostraron una complicidad cada vez más evidente. Ese crecimiento habría sido determinante para que Lali reconsiderara su postura inicial.

El tema salió a la luz en LAM (América TV), cuando Pepe Ochoa lanzó: "Hay rumores de casamiento". Frente a esa frase, la cantante reaccionó divertida: "Ay, estás loca vos".

Acto seguido, fue tajante al descartar cualquier boda: "Ni en pedo me caso. Ay, no, un gastadero de dinero al pedo en una noche. No, no. Amo ir a los casamientos de mis amigos que se casan. Adoro. Yo estoy bárbara así y Pedro también”.

Por último, dejó en claro cuál es su postura actual: “Hoy no, no hay planes... Nunca digo nunca a nada, pero hoy en día no es un deseo casarme”.