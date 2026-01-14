A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
SORPRESA

Ángel de Brito confirmó la salida de un histórico conductor tras 41 años en un importante medio

La información fue confirmada por el conductor de LAM y generó fuerte repercusión en el ambiente periodístico. Se trata de una figura emblemática de la televisión y las revistas cuyo futuro profesional ahora queda envuelto en incertidumbre.

14 ene 2026, 21:59
Ángel de Brito confirmó la salida de un histórico conductor tras 41 años en un importante medio
Ángel de Brito confirmó la salida de un histórico conductor tras 41 años en un importante medio

Ángel de Brito confirmó la salida de un histórico conductor tras 41 años en un importante medio

Un reconocido conductor y periodista fue desvinculado de un importante grupo editorial luego de más de 40 años de trabajo ininterrumpido. La información fue confirmada, este miércoles, por Ángel de Brito en LAM (América TV) y rápidamente despertó sorpresa y preocupación.

Se trata de Héctor Maugeri, histórica cara de la revista Caras, quien quedó fuera de Editorial Perfil tras 41 años en la empresa y tres décadas al frente de una de las publicaciones más influyentes del mundo del espectáculo. Además, desde hacía dos años conducía un ciclo de entrevistas en NET TV y Caras TV, por donde pasaron figuras de primer nivel como Mirtha Legrand, Susana Giménez y muchas otras celebridades.

Leé también

Ángel de Brito fulminó sin piedad a María Fernanda Callejón tras sus duras acusaciones

Ángel de Brito fulminó sin piedad a María Fernanda Callejón tras sus duras acusaciones
Héctor Maugeri

Maugeri construyó una carrera marcada por grandes entrevistas, tapas memorables y un vínculo estrecho con las principales figuras del espectáculo argentino. Justamente, una de sus últimas charlas televisivas con Susana Giménez había vuelto a poner en valor su recorrido profesional y su capacidad para generar contenido de alto impacto mediático.

Según trascendió, tras la desvinculación, el periodista ya se habría asesorado legalmente y habría enviado una carta documento para encuadrar formalmente la situación laboral. El contexto no es ajeno a la crisis que atraviesan los medios gráficos y audiovisuales, con recortes y reestructuraciones que se repiten en distintas empresas.

Cabe recordar que, tiempo atrás, Jorge Fontevecchia, responsable de Perfil, también había tomado la decisión de desvincular a Liliana Castaño, quien durante años se desempeñó como directora de la misma revista. Un escenario que vuelve a poner en foco el difícil momento que atraviesa la industria editorial en la Argentina.

Embed

Qué información bomba dio Ángel de Brito sobre Luciano Castro y Griselda Siciliani

Ángel de Brito reveló una información de último momento sobre la relación entre Luciano Castro y Griselda Siciliani, en medio del escándalo desatado por los audios que se filtraron y que el actor habría enviado a la danesa Sarah Borrell, a los que ahora se sumarían otros mensajes dirigidos a Valeria López, la mujer a la que también habría intentado conquistar.

El conductor habló con la actriz y negó el rumor de la separación que comenzó a circular con fuerza. Por ahora, en medio del caos, parece que todo sigue igual, como si nada hubiese ocurrido. Sobre el murmullo que se generó, confesó: “Tal vez lo haya dicho porque yo ya estoy en Buenos Aires trabajando”.

Luego de que el conductor de LAM (América TV) aclaró que está con un proyecto en cine del que todavía no se puede decir nada. “Lu está con sus niños en Mardel. Yo empiezo a filmar en 10 días y mientras termino la serie de La One”, leyó Ángel el mensaje enviado por Siciliani.

“Es demasiado todo y mientras voy pensando en todas estas cositas que pasan, pero está todo bien”,cerró la actriz, aclarando que está analizando la situación.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Angel de Brito LAM

Lo más visto