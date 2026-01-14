Ángel de Brito confirmó la salida de un histórico conductor tras 41 años en un importante medio

Cabe recordar que, tiempo atrás, Jorge Fontevecchia, responsable de Perfil, también había tomado la decisión de desvincular a Liliana Castaño, quien durante años se desempeñó como directora de la misma revista. Un escenario que vuelve a poner en foco el difícil momento que atraviesa la industria editorial en la Argentina.

Qué información bomba dio Ángel de Brito sobre Luciano Castro y Griselda Siciliani

Ángel de Brito reveló una información de último momento sobre la relación entre Luciano Castro y Griselda Siciliani, en medio del escándalo desatado por los audios que se filtraron y que el actor habría enviado a la danesa Sarah Borrell, a los que ahora se sumarían otros mensajes dirigidos a Valeria López, la mujer a la que también habría intentado conquistar.

El conductor habló con la actriz y negó el rumor de la separación que comenzó a circular con fuerza. Por ahora, en medio del caos, parece que todo sigue igual, como si nada hubiese ocurrido. Sobre el murmullo que se generó, confesó: “Tal vez lo haya dicho porque yo ya estoy en Buenos Aires trabajando”.

Luego de que el conductor de LAM (América TV) aclaró que está con un proyecto en cine del que todavía no se puede decir nada. “Lu está con sus niños en Mardel. Yo empiezo a filmar en 10 días y mientras termino la serie de La One”, leyó Ángel el mensaje enviado por Siciliani.

“Es demasiado todo y mientras voy pensando en todas estas cositas que pasan, pero está todo bien”,cerró la actriz, aclarando que está analizando la situación.