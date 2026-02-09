En vivo Radio La Red
Política
Diego Santilli
Reforma laboral
EXCLUSIVO A24

Diego Santilli sobre la reforma laboral: "Creemos en generar trabajo y bajar impuestos"

Santilli confió en A24 que la media sanción de la reforma laboral "va a salir", planteó que el Gobierno busca "generar trabajo y bajar impuestos" pero abrió la posibilidad a negociar la postergación de la reducción de Ganancias para sellar el acuerdo con los gobernadores.

Diego Santilli sobre la reforma laboral: Creemos en generar trabajo y bajar impuestos

El ministro del Interior, Diego Santilli, manifestó este lunes que con la reforma laboral el Gobierno tiene como prioridad "generar trabajo y bajar impuestos", consideró que la "industria del juicio laboral ha destruido la capacidad productiva" de Argentina y señaló que el presidente Javier Milei pide darle "derechos" a los trabajadores del sector informal.

"Va a salir la ley, vamos a tener la reforma laboral", aseguró Santilli en el programa de Pablo Rossi de A24 a dos días de que el proyecto de modernización laboral comience a ser tratado en el Senado. Sobre las negociaciones que lleva adelante el Gobierno para cerrar la reforma laboral, el ministro sostuvo que la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta "trabaja en consenso" para sellar la media sanción.

Frente a la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo, la Confederación General del Trabajo (CGT) junto a otras organizaciones sindicales, sociales y políticas convocó a una marcha en Congreso para el día del tratamiento de la ley. Sobre los dirigentes gremiales, Santilli sostuvo que con esa postura "no están representando a los trabajadores" y remarcó que hay un sector que "está afuera" en el mercado informal.

"Más de la mitad de los trabajadores no tienen ningún derecho y el presidente dice démosle derecho a ellos", contrastó y señaló que "cuando vos representás a los trabajadores, los estás cuidando".

También apuntó a la oposición: "Lo único que han generado es una máquina de generar deuda, inflación y pobreza", dijo.

A la vez, consideró que la "industria del juicio (laboral) ha destruido la capacidad productiva" del país y planteó que en esos litigios "el laburante se lleva el 55%, y el otro porcentaje queda en la cadena". En contraposición, sostuvo que con la modernización laboral se tiene "un fondo para el cese laboral".

Las negociaciones con los gobernadores

"La Argentina está discutiendo una modernización laboral que solo tuvo parches", sumó Santilli al señalar que la legislación laboral vigente fue sancionada en 1975.

En cuanto a la posibilidad de realizar modificaciones al proyecto de ley original, en particular la exclusión de la rebaja del impuesto a las Ganancias hacia el empresariado que afectaría las arcas provinciales, Santilli indicó: "Nuestra prioridad es tener una modernización laboral, nuestra segunda prioridad es bajar impuestos".

"Creemos en generar trabajo y bajar impuestos, sin tocar derechos de trabajadores que tienen derechos", afirmó Santilli aunque reconoció que en primer lugar se encuentra sancionar la normativa.

Respecto a la política impositiva del Gobierno, señaló que la administración de Milei "en dos años, bajó o eliminó, 20 (impuestos)". Sobre esa perspectiva, remarcó que es "para darle más plata en el bolsillo, a los ciudadanos, las empresas y las pymes".

