Diego Santilli sobre la reforma laboral: "Creemos en generar trabajo y bajar impuestos"

También apuntó a la oposición: "Lo único que han generado es una máquina de generar deuda, inflación y pobreza", dijo.

A la vez, consideró que la "industria del juicio (laboral) ha destruido la capacidad productiva" del país y planteó que en esos litigios "el laburante se lleva el 55%, y el otro porcentaje queda en la cadena". En contraposición, sostuvo que con la modernización laboral se tiene "un fondo para el cese laboral".

Las negociaciones con los gobernadores

"La Argentina está discutiendo una modernización laboral que solo tuvo parches", sumó Santilli al señalar que la legislación laboral vigente fue sancionada en 1975.

En cuanto a la posibilidad de realizar modificaciones al proyecto de ley original, en particular la exclusión de la rebaja del impuesto a las Ganancias hacia el empresariado que afectaría las arcas provinciales, Santilli indicó: "Nuestra prioridad es tener una modernización laboral, nuestra segunda prioridad es bajar impuestos".

"Creemos en generar trabajo y bajar impuestos, sin tocar derechos de trabajadores que tienen derechos", afirmó Santilli aunque reconoció que en primer lugar se encuentra sancionar la normativa.

Respecto a la política impositiva del Gobierno, señaló que la administración de Milei "en dos años, bajó o eliminó, 20 (impuestos)". Sobre esa perspectiva, remarcó que es "para darle más plata en el bolsillo, a los ciudadanos, las empresas y las pymes".