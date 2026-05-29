Furor en Prime Video: la segunda temporada de "Off Campus" revela su pareja protagonista

Cómo será la segunda temporada de "Off Campus" en Prime Video

Prime Video reveló esta semana la pareja protagonista de la segunda temporada de Off Campus que se centrará en la relación romántica entre los personajes Allie Hayes (Mika Abdalla) y Dean Di Laurentis (Stephen Kalyn).

El romance universitario Off Campus, basado en la serie de libros superventas de Elle Kennedy, sigue a un equipo élite de hockey sobre hielo y a las mujeres en las vidas de sus jugadores, mientras lidian con el amor, el desamor y el autodescubrimiento, forjando amistades profundas y vínculos duraderos a la vez que navegan por la compleja transición a la adultez.

El debut de Off Campus se ha consolidado como un fenómeno histórico, convirtiéndose en el tercer estreno de temporada más visto en la historia de Prime Video. En sus primeros 12 días de lanzamiento, la primera temporada alcanzó 36 millones de espectadores en todo el mundo. La serie ha batido récords demográficos al convertirse en el estreno de temporada más visto de todos los tiempos en Prime Video entre el público femenino de 18 a 34 años.

Off Campus Prime Video 3 Crédito de fotos: Cortesía de Prime Video.

Louisa Levy, creadora de la serie, compartió su entusiasmo por el rumbo que tomará la serie: "Estamos muy emocionados de continuar con la historia de Allie y Dean como nuestro romance principal de la segunda temporada, después de haber encendido la chispa de su relación en la primera entrega. Pero si se enamoraron de Hannah y Garrett, no se preocupen: ellos seguirán siendo una parte integral de nuestro gran elenco. Estamos ansiosos por contar el próximo capítulo en la historia de todos. ¡Se vienen muchas cosas para los fans!".

El elenco principal de "Off Campus", segunda temporada

El elenco principal de la segunda temporada de Off Campus incluye a Mika Abdalla (Snack Shack, Sex Appeal), Stephen Kalyn (Gen V, Motorheads), Ella Bright (The Crown, Malory Towers), Belmont Cameli (Until Dawn, Saved by the Bell), Antonio Cipriano (Pretty Little Liars: Original Sin, National Treasure: Edge of History), Jalen Thomas Brooks (The Pitt, Thanksgiving) e India Fowler (Fear Street: Prom Queen, The Agency); junto a Philippa Soo (Hamilton, Dopesick), quien se une con un papel recurrente.

La creadora Louisa Levy ejerce como showrunner y productora ejecutiva de Off Campus junto a Gina Fattore. Wyck Godfrey, Marty Bowen y James Seidman participan como productores ejecutivos de Temple Hill. Leanna Billings, de Billings Productions, y Neal Flaherty también se desempeñan como productores ejecutivos.

Off Campus Prime Video 4 Crédito de fotos: Cortesía de Prime Video.

Elle Kennedy, creadora y autora del universo Off Campus, es una de las escritoras más vendidas según las listas de The New York Times, USA Today y Wall Street Journal, con más de 50 novelas de romance y ficción contemporánea en su haber. Sus obras han sido traducidas a más de 25 idiomas y han vendido más de 10 millones de copias en todo el mundo.

Cuándo se estrena la nueva temporada de "Off Campus" en Prime Video

Por el momento, Prime Video no confirmó una fecha oficial de estreno para la segunda temporada de Off Campus. Sin embargo, la revelación de la pareja protagonista y las primeras imágenes promocionales indican que la producción avanza rápidamente.

Off Campus Prime Video 5 Crédito de fotos: Cortesía de Prime Video.

La expectativa creció considerablemente tras el anuncio, especialmente entre quienes ya conocían la historia de Allie y Dean en las novelas originales. Mientras tanto, los fans continúan alimentando todavía más el fenómeno global de la serie.

Con récords históricos, una comunidad de seguidores extremadamente activa y una nueva pareja lista para liderar la historia, Off Campus buscará consolidarse definitivamente como uno de los grandes éxitos románticos de Prime Video.