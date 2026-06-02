Ester Expósito arrasa en Prime Video con el estreno de una nueva película española

Forzados a pasar cada minuto juntos y aunque inicialmente choquen por el espíritu indomable de ella y el carácter reservado de él, surgirá una irremediable atracción entre ambos. Al volver a España, con las amenazas intensificándose, deberán moverse en un mundo donde nadie es quien dice ser y nada es lo que parece.
Enfrentados: Marfil y Enfrentados: Ébano están producidas por Pokeepsie Films (Banijay Iberia) (Veneciafrenia, 30 monedas, El bar) con Álex de la Iglesia y Carolina Bang como productores, Óscar Pedraza (Patria, Vivir sin permiso) como director, y Sofía Cuenca (Culpa tuya, Culpa nuestra) como guionista.
Enfrentados: Marfil y Enfrentados: Ébano representan la tercera etapa de colaboración entre Prime Video y la exitosa autora Mercedes Ron, después de las adaptaciones de su popular trilogía Culpables y Dímelo bajito.
Enfrentados Marfil Prime Video 3
Foto: Gentileza Prime Video.
Cuándo se estrena "Enfrentados: Marfil" en Prime Video
Marfil se estrenará en exclusiva en Prime Video en septiembre de 2026 como parte de la suscripción Prime. Los suscriptores de Prime Video podrán ver Marfil en la app de Prime Video para Smart TVs y dispositivos móviles, en tres pantallas simultáneas, así como a través de Claro, Telecentro, o Movistar Móvil o suscripción fija a internet.
En la app de Prime Video, los suscriptores Prime Video podrán descargar la serie/película a sus dispositivos móviles y tabletas y verla en cualquier lugar sin conexión a internet y sin costo adicional. Prime Video está disponible en Argentina por solo $6.499 al mes (más los impuestos aplicables) y los nuevos suscriptores pueden conocer más en primevideo.com.
Enfrentados Marfil Prime Video 4
Foto: Gentileza Prime Video.
Amazon lanza en Argentina la suscripción directa a servicios de streaming de terceros a través de Prime Video
Amazon anunció hoy que los consumidores en Argentina ya pueden suscribirse a servicios de streaming de terceros directamente en Prime Video, expandiendo así la selección de contenido disponible a través del servicio y consolidándose como un destino premium de entretenimiento. Las suscripciones disponibles en Prime Video en el momento del lanzamiento en Argentina incluyen:
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DSPORTS ($8.499/ mes, durante los primeros 4 meses y luego $9.900/mes): Incluye contenido deportivo de fútbol, deportes de combate, tenis, básquetbol, rugby, golf, ciclismo, voleibol y mucho más. Todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ estarán disponibles en DSPORTS, junto con una amplia variedad de contenido deportivo alrededor del mundial.
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MGM+ ($4.999/mes): Es un servicio de streaming premium disponible en 33 países de Estados Unidos, Europa, América Latina, Asia-Pacífico y Canadá. El servicio ofrece a los clientes un catálogo en constante expansión de series exclusivas y franquicias cinematográficas de gran éxito que celebran el legado de la marca MGM. Desde series favoritas de los fans como Robin Hood, Spartacus: House of Ashur y el esperado drama criminal Los Westies, hasta el catálogo de clásicos de MGM como Casino Royale y Terminator: El exterminador. MGM+ ofrece historias cinematográficas y sofisticadas para el entretenimiento de todos.
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Universal+ ($9.499/mes): Ofrece lo mejor del entretenimiento con series exclusivas como Ted, From: El pueblo donde el terror no tiene fin, El Novato y Boston Blue, además del icónico universo de Wolf Entertainment: One Chicago, La Ley y el Orden, FBI y CIA. También presenta películas de gran éxito de los principales estudios, incluyendo la galardonada Oppenheimer y éxitos globales como The Super Mario Bros.: La Película. Para complementar su catálogo, Universal+ incluye franquicias de programas de reality aclamados internacionalmente como The Traitors, así como cinco canales lineales premium con programación en vivo, incluyendo Saturday Night Live.
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ViX Premium ($7.290/mes): Cuenta con la oferta de entretenimiento en español más grande del mundo, que incluye películas, series populares como Doménica Montero y Mujeres Asesinas, programas de reality, telenovelas y deportes en vivo.
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MUBI ($9.999/mes): Es un servicio global de streaming dedicado a elevar el gran cine. MUBI es un destino para descubrir películas ambiciosas de cineastas que desafían los límites, desde directores icónicos hasta talentos emergentes, todos cuidadosamente seleccionadas por los curadores de MUBI.
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Adrenalina Pura+ ($6.499/mes): Es el canal especializado líder en América Latina en contenido de acción, terror y suspenso, con películas y series de televisión protagonizadas por íconos de Hollywood como Nicolas Cage, Sylvester Stallone, Jason Statham y Jean-Claude Van Damme.
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Crunchyroll Fan ($5.199/mes) y Crunchyroll Mega Fan ($6.099/mes): Crunchyroll es el servicio de streaming especializado más grande del mundo dedicado al anime, dramas asiáticos y manga, con un catálogo de más de 1,000 series y más de 200 transmisiones simultáneas disponibles poco después de su emisión en Japón.
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Sony One ($4.500/mes): Es una plataforma digital premium y sin anuncios de Sony Pictures Television que ofrece un amplio catálogo de películas de gran éxito, series de televisión y clásicos de culto.