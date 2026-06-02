Ester Expósito arrasa en Prime Video con el estreno de una nueva película española

Forzados a pasar cada minuto juntos y aunque inicialmente choquen por el espíritu indomable de ella y el carácter reservado de él, surgirá una irremediable atracción entre ambos. Al volver a España, con las amenazas intensificándose, deberán moverse en un mundo donde nadie es quien dice ser y nada es lo que parece.

Enfrentados: Marfil y Enfrentados: Ébano están producidas por Pokeepsie Films (Banijay Iberia) (Veneciafrenia, 30 monedas, El bar) con Álex de la Iglesia y Carolina Bang como productores, Óscar Pedraza (Patria, Vivir sin permiso) como director, y Sofía Cuenca (Culpa tuya, Culpa nuestra) como guionista.

Enfrentados: Marfil y Enfrentados: Ébano representan la tercera etapa de colaboración entre Prime Video y la exitosa autora Mercedes Ron, después de las adaptaciones de su popular trilogía Culpables y Dímelo bajito.

Enfrentados Marfil Prime Video 3 Foto: Gentileza Prime Video.

Cuándo se estrena "Enfrentados: Marfil" en Prime Video

Marfil se estrenará en exclusiva en Prime Video en septiembre de 2026 como parte de la suscripción Prime. Los suscriptores de Prime Video podrán ver Marfil en la app de Prime Video para Smart TVs y dispositivos móviles, en tres pantallas simultáneas, así como a través de Claro, Telecentro, o Movistar Móvil o suscripción fija a internet.

En la app de Prime Video, los suscriptores Prime Video podrán descargar la serie/película a sus dispositivos móviles y tabletas y verla en cualquier lugar sin conexión a internet y sin costo adicional. Prime Video está disponible en Argentina por solo $6.499 al mes (más los impuestos aplicables) y los nuevos suscriptores pueden conocer más en primevideo.com.

Enfrentados Marfil Prime Video 4 Foto: Gentileza Prime Video.

Amazon lanza en Argentina la suscripción directa a servicios de streaming de terceros a través de Prime Video

Amazon anunció hoy que los consumidores en Argentina ya pueden suscribirse a servicios de streaming de terceros directamente en Prime Video, expandiendo así la selección de contenido disponible a través del servicio y consolidándose como un destino premium de entretenimiento. Las suscripciones disponibles en Prime Video en el momento del lanzamiento en Argentina incluyen: