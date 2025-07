Qué celulares dejaron de tener WhatsApp desde el 1 de julio de 2025: la lista completa.

La actualización que dejó a muchos teléfonos fuera de WhatsApp

Meta anunció que desde julio, WhatsApp ya no funcionará en dispositivos con Android 4.4 o inferior, ni en iPhones que no hayan actualizado al menos a iOS 15.1. Los usuarios de estos modelos notarán que la aplicación deja de responder, no podrá iniciarse o, directamente, desaparecerá de las tiendas oficiales.