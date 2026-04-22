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La salud del músico

Operaron a Charly García por un problema de salud: los detalles

Charly García generó preocupación entre sus seguidores tras ser internado en las últimas horas por un problema de salud que requirió una intervención quirúrgica.

22 abr 2026, 20:27
Operaron a Charly García por un problema de salud: los detalles
Operaron a Charly García por un problema de salud: los detalles

Operaron a Charly García por un problema de salud: los detalles

Charly García fue operado en las últimas horas debido a un problema de salud que encendió las alarmas entre sus seguidores. La intervención, que habría estado prevista, se realizó en un centro médico de Buenos Aires y, según las primeras informaciones, se desarrolló sin complicaciones.

En LAM (América TV) dieron a conocer algunos detalles del cuadro que llevó al músico al quirófano y cómo fue el manejo de la situación puertas adentro. De acuerdo a lo que trascendió en el ciclo, el procedimiento formaba parte de un tratamiento que venía siguiendo desde hace tiempo, lo que llevó tranquilidad en medio de la preocupación inicial.

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Está internado en el Instituto del Diagnóstico y lo operaron”, señalaron en el ciclo, llevando tranquilidad al aclarar que “era una operación que estaba programada. Salió todo perfecto”, introdujo Ángel de Brito.

Además, Karina Iavícoli explicó el tipo de procedimiento al que fue sometido el músico: Le hicieron una nefrectomía parcial, que es cuando te sacan un pedacito del riñón. Es una especie de diálisis por la cantidad de medicación recibida al haber tenido esta invervención”. "Igual no está en terapia intensiva ni nada, está en una habitación común", intervino el conductor.

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Qué es una nefrectomía parcial

Una nefrectomía es un procedimiento quirúrgico mediante el cual se extirpa un riñón en su totalidad o de manera parcial, dependiendo del cuadro del paciente. Se trata de una intervención médica que suele indicarse cuando hay una lesión, tumor u otra afección que compromete el funcionamiento del órgano.

En el caso de la nefrectomía parcial, los especialistas retiran únicamente la porción afectada del riñón, con el objetivo de preservar la mayor cantidad posible de tejido sano. Esta técnica es cada vez más utilizada, ya que permite mantener la función renal y reducir el impacto en la calidad de vida del paciente.

Los riñones cumplen un rol fundamental en el organismo: filtran la sangre, eliminan desechos a través de la orina y regulan el equilibrio de líquidos y minerales. Por eso, siempre que se puede, los médicos priorizan conservar parte del órgano en lugar de extraerlo por completo.

Tras la operación, el paciente debe atravesar un período de recuperación y controles médicos para evaluar la evolución. En muchos casos, si el resto del riñón —o el otro riñón— funciona correctamente, es posible llevar una vida normal sin mayores complicaciones.

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