Operaron a Charly García por un problema de salud: los detalles

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Qué es una nefrectomía parcial

Una nefrectomía es un procedimiento quirúrgico mediante el cual se extirpa un riñón en su totalidad o de manera parcial, dependiendo del cuadro del paciente. Se trata de una intervención médica que suele indicarse cuando hay una lesión, tumor u otra afección que compromete el funcionamiento del órgano.

En el caso de la nefrectomía parcial, los especialistas retiran únicamente la porción afectada del riñón, con el objetivo de preservar la mayor cantidad posible de tejido sano. Esta técnica es cada vez más utilizada, ya que permite mantener la función renal y reducir el impacto en la calidad de vida del paciente.

Los riñones cumplen un rol fundamental en el organismo: filtran la sangre, eliminan desechos a través de la orina y regulan el equilibrio de líquidos y minerales. Por eso, siempre que se puede, los médicos priorizan conservar parte del órgano en lugar de extraerlo por completo.

Tras la operación, el paciente debe atravesar un período de recuperación y controles médicos para evaluar la evolución. En muchos casos, si el resto del riñón —o el otro riñón— funciona correctamente, es posible llevar una vida normal sin mayores complicaciones.