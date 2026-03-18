Angie Balbiani expuso los chats de Roberto Pettinato con la mujer de Charly García y aseguró que "ella terminó internada"

Por su parte, Fernanda Iglesias sumó detalles sobre cómo lo vivió Mecha: "Ella sufrió mucho porque estaba muy enamorada de Pettinato". Incluso recordó un episodio en la fiesta de cumpleaños de Rosario Ortega, donde "Mecha se tuvo que ir en taxi con una amiga porque la estaba pasando muy mal y durante todo el viaje estuvo sufriendo".

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Cómo fue el descargo que hizo Roberto Pettinato por el escándalo con Charly García y por qué hizo ruido

La polémica se instaló luego de que Fernanda Iglesias, en Puro Show (El Trece), hablara de una supuesta traición de Roberto Pettinato a Charly García, mencionando un affaire con Mecha Iñigo y un presunto robo de dinero. Ante esto, el conductor decidió dar su versión y lo hizo con un mensaje directo y sin rodeos.

"Hola, la voz que están escuchando la de Roberto Pettinato. Quiero decirles solo una cosa para evitar más malos entendidos, generados por la panelista resentida que miente hasta la verdadera historia de nuestra relación, pero bueno...", comenzó diciendo en un audio que rápidamente se difundió.

En su descargo, Pettinato rechazó haber recibido dinero de García para financiar su disco homenaje y aclaró: "Más allá de eso, si falta dinero yo no tengo nada que decir. Yo pagué mi disco con mi plata y la de mi compañero de Nueva York, en donde los hicimos justamente como decíamos con el propio Charly, porque son cien veces más baratos que lo que se te cobran una compañía acá, que son los que te roban realmente".

El conductor también apuntó contra el rol de los medios y fue categórico: "Y no voy a vivir bajo la dictadura del falso, no sé, tribunal mediático ridículo. Y es más, vaya esto para hombres y mujeres, la naturalización de la que todo el mundo habla se terminó. Ahora hay derechos para todos y ahora comienza la era del final de la difamación. ¿Se entiende lo que digo? Y espero que se entienda, realmente. Si no se entiende, bueno, pues será la costumbre de los tiempos que vivimos, ¿qué vamos a hacer?".

Finalmente, cerró con ironía y un tono desafiante: "Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta el próximo titular". Aunque negó haber estafado a Charly García, quedó flotando la incógnita sobre si existió o no un vínculo sentimental con Mecha Iñigo mientras ella estaba en pareja con el ícono del rock nacional.