Eyaculación precoz: cuál es el tiempo "ideal" que debe durar el acto sexual, según la ciencia
La eyaculación precoz es una disfunción sexual masculina que aparece cuando el hombre llega al orgasmo antes de lo deseado, de manera repetida e involuntaria, ya sea antes de la penetración o, según especialistas en sexualidad, entre uno y tres minutos después del inicio del coito.
Respecto a cuánto debería durar un encuentro íntimo, no existe un estándar fijo: varía según cada persona, pareja y contexto. Sin embargo, estudios internacionales ubican el promedio “ideal” del coito entre 4 y 8 minutos, mientras que otra investigación de la Universidad Estatal de Pensilvania señala que un encuentro satisfactorio suele durar entre 7 y 13 minutos.
No obstante, vale aclarar que estas cifras funcionan solo como referencias. Un hombre puede llegar al orgasmo en menos tiempo y, si lo hace con control, no se considera eyaculación precoz. La disfunción aparece cuando el reflejo ocurre por falta de control y de manera repetida, generando malestar, ansiedad o dificultades en la relación sexual.
Las causas de esta problemática pueden ser diversas. En el plano físico, se observa con frecuencia cuando hay hipersensibilidad del glande o el frenillo, alteraciones hormonales como testosterona baja, inflamación prostática y la presencia de disfunción eréctil, que puede aumentar la ansiedad y acelerar la respuesta sexual. Entre los factores emocionales influyen la ansiedad de rendimiento, el estrés, la falta de comunicación con la pareja y ciertas experiencias sexuales previas que pueden generar tensión anticipatoria.
A pesar de esto, existen distintas técnicas y ejercicios que pueden ayudar a mejorar el control eyaculatorio y reducir la frecuencia del problema.
Ejercicios para mejorar el control
1. Ejercicios de Kegel
Fortalecen el suelo pélvico, fundamental en la respuesta sexual.
Cómo hacerlos: contraer 5 segundos, relajar 5, repetir 3 series de 10 por día.
2. Técnica stop–start
Consiste en detener la estimulación cuando la excitación aumenta demasiado, esperar a que disminuya y retomar la actividad.
3. Compresión del glande
Aplicar una presión suave en la base del glande para reducir la intensidad del estímulo y retrasar el orgasmo.
4. Respiración controlada
Ayuda a disminuir la ansiedad y regula el nivel de excitación.
5. Cambiar el foco de atención
Evitar concentrarse exclusivamente en la zona genital y ampliar la atención al cuerpo y a la pareja.
6. Entrenamiento en solitario
Practicar estas técnicas durante la masturbación favorece el control posterior durante el encuentro sexual.
¿Cuándo consultar a un especialista?
Si la eyaculación precoz es persistente y genera malestar o dificultades en la vida sexual o emocional, se recomienda consultar a un urólogo o terapeuta sexual.
Estos profesionales pueden evaluar posibles causas físicas, hormonales o psicológicas y ofrecer tratamientos adecuados que van desde ejercicios y terapias hasta medicación, si fuera necesario.