Eyaculación precoz: cuál es el tiempo "ideal" que debe durar el acto sexual, según la ciencia

A pesar de esto, existen distintas técnicas y ejercicios que pueden ayudar a mejorar el control eyaculatorio y reducir la frecuencia del problema.

Ejercicios para mejorar el control

kegel-ejercicios

1. Ejercicios de Kegel

Fortalecen el suelo pélvico, fundamental en la respuesta sexual.

Cómo hacerlos: contraer 5 segundos, relajar 5, repetir 3 series de 10 por día.

2. Técnica stop–start

Consiste en detener la estimulación cuando la excitación aumenta demasiado, esperar a que disminuya y retomar la actividad.

3. Compresión del glande

Aplicar una presión suave en la base del glande para reducir la intensidad del estímulo y retrasar el orgasmo.

4. Respiración controlada

Ayuda a disminuir la ansiedad y regula el nivel de excitación.

5. Cambiar el foco de atención

Evitar concentrarse exclusivamente en la zona genital y ampliar la atención al cuerpo y a la pareja.

6. Entrenamiento en solitario

Practicar estas técnicas durante la masturbación favorece el control posterior durante el encuentro sexual.

¿Cuándo consultar a un especialista?

Si la eyaculación precoz es persistente y genera malestar o dificultades en la vida sexual o emocional, se recomienda consultar a un urólogo o terapeuta sexual.

Estos profesionales pueden evaluar posibles causas físicas, hormonales o psicológicas y ofrecer tratamientos adecuados que van desde ejercicios y terapias hasta medicación, si fuera necesario.