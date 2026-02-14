Lujo, lago y estilo coquette: el cumpleaños soñado que Wanda Nara organizó para su hija
Francesca Icardi celebró sus 11 años en Nordelta con una fiesta coquette organizada por Wanda Nara, rodeada de familia, amigos y una ambientación soñada.
14 feb 2026, 16:00
Francesca Icardi, la hija más grande deWanda Nara y el futbolista, festejó sus 11 años con una celebración que combinó lujo y estilo coquette en la casa de Nordelta, junto al lago. El encuentro, pospuesto desde el 19 de enero para esperar el regreso de sus amigas de vacaciones, fue organizado por la rubia con un mensaje claro: “Esperamos a todas tus amigas que vuelvan de vacaciones y hacemos el festejo. Te amo, Fran”.
La fiesta reunió a casi toda la familia: sus hermanos Valentino, Costantino y Benedicto junto a su papá Maxi López, su hermana Isabella, su abuela Nora Colosimo y también Martín Migueles, ¿novio? de Wanda.
La ambientación transformó el jardín en Fran’s Beach (la playa de Fran), con tonos rosa pastel, flores naturales, sombrillas rayadas, reposeras y hasta una Vespa decorativa. Juegos de agua, inflables y una fiesta de espuma aportaron diversión, mientras que un sector creativo permitió customizar camperas con piedras y marcadores.
La mesa dulce fue otro punto alto: torta de tres pisos con once cerezas, cupcakes y pavlovas mini en forma de corazón. Entre los regalos, se destacó el ramo de rosas enviado por La Joaqui, que sumó un gesto especial a un cumpleaños inolvidable.
Qué dijo la abogada de Icardi sobre Wanda Nara tras su posteo
Tras la última jugada mediática de Wanda Nara, la abogada de Mauro Icardi, Lara Piro, salió con declaraciones fuertes y apuntó directamente contra la cantante de Bad Bitch.
“Me asusta porque habla de una patología grosera por todo lo que inventa”, lanzó en Cortá por Lozano (Telefe), luego de que circulara un video en el que se veía a alguien parecido al delantero del Galatasaray besando a una mujer en una fiesta, interpretado como un supuesto engaño a la China Suárez.
Piro desmintió de inmediato las versiones de chats y videollamadas: “No hubo videollamada, Mauro no habla así, no chatea así. Yo leí los chats de él pidiéndole por favor a Wanda de volver. Ni siquiera gusaneando Mauro habla así. Mauro está muy bien y está muy enamorado. Y no era el del video. Y se nota porque tiene toda la nuca tatuada. Pero pues si lo fuera, ¿por qué no lo dejan vivir en paz? Si la que tomó la decisión de separarse fue ella, y él le rogó”.
Además, recordó antecedentes: “¿Ustedes se olvidan que esta es la misma señora que filtró chats sexuales del padre de sus hijos? Imágenes sexuales... Chats donde había una funcionaria en relación a la vida íntima de las nenas”.
Por último, sobre lo que viene, fue categórica: “El divorcio sale en pocos días. En pocos días Mauro va a recuperar su aptitud personal y se va a poder casar. Lo sabrá ella o su psicóloga, pero hay que soltar”.