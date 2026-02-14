Lujo, lago y estilo coquette: el cumpleaños soñado que Wanda Nara organizó para su hija

cumple fran wanda nara 1

cumple fran wanda nara 2

cumple fran wanda nara 3

cumple fran wanda nara 4

cumple fran wanda nara 5

cumple fran wanda nara 6

cumple fran wanda naraa 7

Qué dijo la abogada de Icardi sobre Wanda Nara tras su posteo

Tras la última jugada mediática de Wanda Nara, la abogada de Mauro Icardi, Lara Piro, salió con declaraciones fuertes y apuntó directamente contra la cantante de Bad Bitch.

“Me asusta porque habla de una patología grosera por todo lo que inventa”, lanzó en Cortá por Lozano (Telefe), luego de que circulara un video en el que se veía a alguien parecido al delantero del Galatasaray besando a una mujer en una fiesta, interpretado como un supuesto engaño a la China Suárez.

Piro desmintió de inmediato las versiones de chats y videollamadas: “No hubo videollamada, Mauro no habla así, no chatea así. Yo leí los chats de él pidiéndole por favor a Wanda de volver. Ni siquiera gusaneando Mauro habla así. Mauro está muy bien y está muy enamorado. Y no era el del video. Y se nota porque tiene toda la nuca tatuada. Pero pues si lo fuera, ¿por qué no lo dejan vivir en paz? Si la que tomó la decisión de separarse fue ella, y él le rogó”.

Además, recordó antecedentes: “¿Ustedes se olvidan que esta es la misma señora que filtró chats sexuales del padre de sus hijos? Imágenes sexuales... Chats donde había una funcionaria en relación a la vida íntima de las nenas”.

Por último, sobre lo que viene, fue categórica: “El divorcio sale en pocos días. En pocos días Mauro va a recuperar su aptitud personal y se va a poder casar. Lo sabrá ella o su psicóloga, pero hay que soltar”.