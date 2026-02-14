Brutal maltrato animal: cuatro jóvenes arrojaron a un perro desde una terraza

La Guarda Municipal intervino esa misma noche y detuvo a tres de los implicados en el violento caso. Uno de ellos es un joven de 19 años que fue arrestado en flagrante, imputado por maltrato animal con resultado de muerte y corrupción de menores.

Otros dos adolescentes, menores de edad, fueron aprehendidos bajo el Estatuto del Niño y del Adolescente (ECA) y luego entregados a sus familias, mientras que el cuarto sospechoso aún no fue localizado.

Tras lo sucedido, vecinos intentaron agredir a los detenidos, por lo que la Policía Militar debió intervenir para evitar una escalada del conflicto.

Orelha, el otro caso de maltrato animal reciente que conmocionó a Brasil

orelha

El grave caso ocurrió a un mes del asesinato de otro perro callejero que conmocionó a la localidad de Florianópolis. Se trató de Orelha, un canino de unos 10 años que vivía desde hacía una década en la Praia Brava, un barrio turístico en la capital de Santa Catarina.

El animal era querido por los vecinos, quienes lo alimentaban, pagaban sus cuidados veterinarios y le habían construido una casita en la playa, considerándolo parte de la comunidad por su carácter dócil y amigable.

En la madrugada del 4 de enero de 2026, Orelha fue encontrado agonizando tras sufrir graves agresiones, principalmente golpes contundentes en la cabeza (posiblemente con un objeto rígido como un palo o una botella, según indicó la Policía Civil).

En ese marco, fue rescatado y llevado a una clínica veterinaria. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, incluyendo traumatismo craneal severo, tuvo que ser sometido a eutanasia al día siguiente.

Cuatro adolescentes (de entre 14 y 17 años aproximadamente) fueron identificados como sospechosos del acto de maltrato animal, que se investiga bajo el ECA como acto infraccional.

El caso generó una enorme indignación nacional: se viralizó en redes sociales, provocó manifestaciones en varias ciudades (incluyendo Florianópolis, São Paulo, Río de Janeiro, Belo Horizonte y Brasília) durante febrero, y recibió expresiones de repudio de figuras públicas como la primera dama Janja Lula da Silva.