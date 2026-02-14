Brutal maltrato animal: cuatro jóvenes arrojaron a un perro desde una terraza
Conmoción por el violento accionar de cuatro jóvenes contra un perro callejero.
El perro no logró sobrevivir al maltrato de los cuatro jóvenes que lo arrojaron desde una terraza.
Un caso de extrema crueldad animal generó fuerte repudio en Brasil. Un perro callejero fue encontrado muerto tras ser arrojado desde una terraza por cuatro jóvenes que, previamente, habían intentado ahogarlo en un río en la ciudad de Itajaí, en el estado de Santa Catarina.
El hecho, que tomó estado público en las últimas horas, ocurrió la noche del jueves 12 de febrero en el barrio Cordeiros, informaron medios locales.
Según indicaron en la Guarda Municipal de Itajaí, testigos alertaron a las autoridades sobre el accionar de los implicados y denunciaron que agredieron al animal, lo arrojaron al río Itajaí-Açu para intentar ahogarlo y, al verlo aún vivo, lo llevaron a un edificio abandonado donde lo lanzaron al vacío desde varios metros de altura.
El perro murió por las lesiones: el cuerpo presentaba escoriaciones en el hocico y signos de hemorragia interna, según el examen de una veterinaria reportado por la Secretaría de Seguridad Pública local y la Policía Civil.
La Guarda Municipal intervino esa misma noche y detuvo a tres de los implicados en el violento caso. Uno de ellos es un joven de 19 años que fue arrestado en flagrante, imputado por maltrato animal con resultado de muerte y corrupción de menores.
Otros dos adolescentes, menores de edad, fueron aprehendidos bajo el Estatuto del Niño y del Adolescente (ECA) y luego entregados a sus familias, mientras que el cuarto sospechoso aún no fue localizado.
Tras lo sucedido, vecinos intentaron agredir a los detenidos, por lo que la Policía Militar debió intervenir para evitar una escalada del conflicto.
Orelha, el otro caso de maltrato animal reciente que conmocionó a Brasil
El grave caso ocurrió a un mes del asesinato de otro perro callejero que conmocionó a la localidad de Florianópolis. Se trató de Orelha, un canino de unos 10 años que vivía desde hacía una década en la Praia Brava, un barrio turístico en la capital de Santa Catarina.
El animal era querido por los vecinos, quienes lo alimentaban, pagaban sus cuidados veterinarios y le habían construido una casita en la playa, considerándolo parte de la comunidad por su carácter dócil y amigable.
En la madrugada del 4 de enero de 2026, Orelha fue encontrado agonizando tras sufrir graves agresiones, principalmente golpes contundentes en la cabeza (posiblemente con un objeto rígido como un palo o una botella, según indicó la Policía Civil).
En ese marco, fue rescatado y llevado a una clínica veterinaria. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, incluyendo traumatismo craneal severo, tuvo que ser sometido a eutanasia al día siguiente.
Cuatro adolescentes (de entre 14 y 17 años aproximadamente) fueron identificados como sospechosos del acto de maltrato animal, que se investiga bajo el ECA como acto infraccional.
El caso generó una enorme indignación nacional: se viralizó en redes sociales, provocó manifestaciones en varias ciudades (incluyendo Florianópolis, São Paulo, Río de Janeiro, Belo Horizonte y Brasília) durante febrero, y recibió expresiones de repudio de figuras públicas como la primera dama Janja Lula da Silva.